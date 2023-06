Star Wars Outlaws: Gameplay-Trailer zeigt 10 Minuten vom neuen Open-World-Spiel

Auf der Ubisoft Forward 2023 war das erste Gameplay von Star Wars: Outlaws zu sehen. Werft hier einen Blick auf den langen Trailer.

Man wusste schon länger, dass die „The Division“-Erschaffer Massive Entertainment an einem Spiel zu Star Wars arbeiten und jetzt gab es endlich mehr Infos dazu. Mehr noch – Ubisoft hat direkt einen langen Trailer mit 10 Minuten Gameplay rausgehauen.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Was gibts zu sehen? Ihr lernt die Protagonisten kennen. Wir spielen Kay Vess, eine Kriminelle. Ihr „Sidekick“ heißt Nix, eine Mischung aus einem kleinen Hund und einer Echse. Eine Abwechslung von den piependen Druiden, die sonst hinter Star-Wars-Helden hinterherlaufen.

In Star Wars: Outlaws erlebt man eine kriminellere Seite des SciFi-Universums.

Man ist selbst ein Dieb und der Trailer zeigt die Flucht nach einem Diebstahl. Es werden Schleichszenen gezeigt und wie Nix dabei helfen kann, Hebel zu drücken oder Feine anzugreifen.

Doch schnell kommt es zur Schießerei, Blaster-Geballer überall und ein Haus voll mit Gegnern. Die Flucht gelingt und plötzlich sitzt man auf einem Speeder und wird verfolgt.

Nachdem die Verfolger abgehängt sind, möchte Kay das Diebesgut übergeben. Der Käufer ist jedoch eine Imperiale und es kommt erneut zur Flucht – während der Verhandlungen hätte man die Imperiale auch bestechen können, um den Tag in Ruhe zu Ende zu bringen. Im Trailer kommt es zur Konfrontation.

Dieses Mal geht’s allerdings ins Raumschiff, weg vom Planeten, in den Orbit und in ein Raumgefecht. Per Hyperantrieb verschwindet Kay aus dem System in Sicherheit.

Wie kam das an? Die ersten Reaktionen unter dem Trailer auf YouTube (via youtube.com) sehen kurz nach dem Trailer-Release hervorragend aus. Die Präsentation macht Lust auf mehr.

Ganz oben steht jedoch ein skeptischer Kommentar – es würde alles zu gut aussehen.

Doch der überwiegende Teil feiert die gezeigten Bilder. Man freut sich auf die Erweiterung des Franchise und dass es eine Open World geben soll, wird öfter als Highlight genannt.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann Star Wars: Outlaws erscheint. 2024 soll es so weit sein. Was es noch auf der Ubisoft Forward zu sehen gab, erfahr ihr hier: Ubisoft Forward 2023: Alle neuen Trailer – Star Wars, The Division, Avatar, Assassin’s Creed