Ubisoft Forward 2023 im Live-Ticker – Mehr zum neuen Star-Wars-Spiel, Assassin’s Creed & The Division

Was wird gezeigt? So soll es neue Infos zum frisch angekündigten Star Wars: Outlaws geben, dem ersten Open-World-Spiel im beliebten SciFi-Universum. Mit Avatar: Frontiers of Pandora steckt ein weiterer Lizenz-Titel bei Ubisoft in der Pipeline, zu dem es heute wohl mehr zu sehen gibt. Assassin’s Creed dürfte mit gleich drei Titeln dabei sein.

Die Pre-Show läuft. Ein Film zu Rainbow Six Siege ist zu sehen. Content Creator vom Spiel sprechen darüber, was sie am Shooter begeistert.

Und es geht auch direkt weiter mit Just Dance. Die Ubisoft Forward startet mit dem Live-Act einer Tanzgruppe. Dazu der Hinweis, dass Just Dance jetzt ein „Official Licensed Product“ der Olympischen Spiele ist.

Was ist das für ein Event? Das lange Wochenende vom Summer Games Fest nähert sich seinem Ende und am Montagabend präsentiert Publisher Ubisoft seine Neuheiten.

