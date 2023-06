21:04 Uhr

Mortal Combat 1 kommt in diesem September. Details wird es jetzt geben.

21:03 Uhr

Und das erste Spiel ist direkt Prince of Persia! Es wird ein 2D-Action-Adventure mit sehr actionreichen Kämpfen. Entwickelt wird es von Ubisoft, am 18. Januar 2024 kommt es heraus. Weitere Details soll es bei der Ubisoft Forward am Montag geben.

21:02 Uhr

Gameplay zu Alan Wake 2, Mortal Kombat und die neue Fortnite-Season wurden offiziell angekündigt.

21:00 Uhr

Und es geht los! Geoff Keighley betritt die Bühne.

20:45 Uhr

Zu Prince of Persia: The Lost Crown wurde versehentlich ein Video zu früh veröffentlicht (via YouTube). Inzwischen wurde es offline genommen. Es soll wohl ein neues Spiel werden. Details könnte es heute Abend geben.

20:35 Uhr

Das Warm-up ist live, allerdings wird nichts gezeigt. Es geht also wirklich erst um 21:00 Uhr los.

20:20 Uhr

In 10 Minuten beginnt übrigens das Warm-up. Um 21:00 Uhr geht es dann mit der Hauptshow los, die etwa 2 Stunden andauern soll. Hier nochmal die Links: Twitch und YouTube.

20:15 Uhr

Auf dem YouTube-Channel von IGN läuft bereits ein Event zum “Summer of Gaming”. Dort wurden ein paar Indie-Spiele vorgestellt, darunter das Release-Date von Blasphemous 2, einem 2D-Action-Adventure. Es erscheint am 24. August (via YouTube).

Zudem präsentierte Evercore Heroes, ein PvE-MOBA, einen neuen Charakter. Mehr zu dem Spiel erfahrt ihr hier: League of Legends als PvE-Spiel? Evercore Heroes versucht genau das – Zeigt Gameplay-Reveal und Beta-Termin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

20:10 Uhr

Witchfire, ein First-Person-Shooter für Einzelspieler, der von vielen sehnsüchtig erwartet wird. Er soll noch 2023 in den Early Access starten und wird wohl beim Summer Game Fest dabei sein, wie der Game Directorandeutete (via reddit).

19:30 Uhr

In rund 90 Minuten geht es los. Wir haben den Artikel nochmal leicht angepasst und die Links zu den Livestreams ergänzt. An der Leak-Front ist es bisher relativ ruhig. Bekannt ist jedoch, dass es erstes Gameplay zur neuen Map namens Vondel in CoD: Warzone geben wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch Alan Wake 2 wird neues Gameplay präsentieren.