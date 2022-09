Neues PvP-Game auf Steam erinnert Spieler an „For Honor mit mehr Fantasy“ – Lädt zum Test der epischen Schlachten

Warhaven ist ein neu angekündigtes Action-Kampfspiel von Nexon. Es legt seinen Fokus auf PvP und lässt euch als Ritter in Schlachten antreten, die im 16v16 ausgetragen werden. Im Trailer kündigen Nexon eine globale Beta an.

Der Trailer zeigt brennende Burgen in deren Schatten Spieler aufeinander eindreschen. Sie sind in Rüstungen gehüllt und sehen aus wie klassische Ritter. In den Händen halten sie Schwerter, Hammer, Speere oder Bogen. Auch Kanonen kommen zum Einsatz.

Die Grafik von Warhaven ist detailreich und gestochen scharf. Optisch erinnert das Kampfspiel auf den ersten Blick an For Honor, allerdings bietet es mehr Fantasy-Elemente. „Sieht nach Spaß aus und erinnert an For Honor mit mehr Fantasy“, schreibt ein Nutzer unter das Video bei Youtube. Bisher hatte es keine passende Alternative für For Honor gegeben.

Was ist das für ein Spiel? In Warhaven spielt ihr einen Ritter und wählt eine mittelalterliche Waffe, um damit in die Schlacht zu ziehen. Es gibt Schwerter, Speere, Streitkolben, Kriegshämmer sowie Pfeil und Bogen. Das Spiel ist kostenlos.

Diese Inhalte bietet Warhaven:

PvP-Schlachten im 16v16

Unterschiedliche Modi und Maps

Ihr könnt Ballisten, Kanonen und Belagerungsgeräte einnehmen und auf eure Gegner feuern.

Euer Ritter kann sich zu einem „Unsterblichen“ entwickeln und erlangt dadurch übernatürliche Kräfte.

Verschiedene Licht- und Wetterverhältnisse

Kosmetische Anpassungen für euren Ritter

Wann startet die Beta? Warhaven startet am 11. Oktober 2022 eine globale Beta. Jeder von euch kann auf der Steam-Seite des Spiels den Zugriff anfordern. Die Nachricht, ob ihr dabei seid, erhaltet ihr dann per Mail.

Einen Termin für den gesamten Release gibt es aktuell noch nicht.

Was sagt ihr zu Warhaven? Freut ihr euch darauf, es bald testen zu können? Habt ihr euch schon für die globale Beta im Oktober angemeldet? Oder ist Mittelalter nicht so euer Ding? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Das MMORPG Past Fate spielt ebenfalls im Mittelalter. Es setzt auf viele Freiheiten.