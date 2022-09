Das deutsche MMORPG Albion Online stellt kommende Inhalte vor – Spieler sagen: „Tolle Neuigkeiten für Solo-Spieler“

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Was sagt ihr zu den vorgestellten Plänen von Albion Online? Findet ihr es gut, dass neue Inhalte für Solo-Spieler hinzugefügt werden? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Was wird an den Straßen von Avalon geändert? Sandbox Interactive reagiert laut eigenen Angaben auf das Feedback der Spieler und nimmt mit dem nächsten Update folgende Änderungen für die Straßen von Avalon vor:

Wieso freuen sich Solo-Spieler? Albion Online hat im Dev-Update über das kommende Content-Update gesprochen. In den Kommentaren auf YouTube kam die grafische Überarbeitung von den „Straßen von Avalon“ und vor allem die neuen Solo-Inhalte gut an.

