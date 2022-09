In dem Survival-MMO Beasts of Bermuda seid ihr Dinos, die verbittert gegen andere prähistorische Kreaturen um das Überleben kämpfen.

Als die Luftkämpfe gestrichen wurden, war das Urteil der Experten sowas wie: „Solides MMORPG mit gutem Kampfsystem – aber auch nix Besonderes.“ Zudem hatte Elyon das Pech gerade in der Bugwelle von New World zu erscheinen, das 2021 alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Die Server werden am 7. Dezember offline gehen (via elyon ).

Im November 2017 stellten Bluehole, die Entwickler des Shooters PUBG , ein neues MMORPG vor: Ascent: Infinite Realm sollte ein Action-MMORPG mit Luftschiffen werden. Im Oktober 2021 erschien das Spiel als „ Elyon “ dann wirklich im Westen. Doch bereits nach 11 Monaten kündigt Publisher Kakao am 7. September ein Ende an: Das Free2Play-MMORPG schließt am 7. Dezember. Es hat katastrophale Spielerzahlen auf Steam.

