Am 20. Oktober erschien das neue MMORPG Elyon auf Steam und in einem eigenen Client. Wir von MeinMMO schauen auf die ersten Spielerzahlen und die Steam-Reviews.

Wie kommt Elyon zu Release an? Das neue MMORPG erreichte zum Start am 20. Oktober im Peak über 13.000 gleichzeitige Spieler. Am 21. Oktober wurde der Wert sogar nochmal leicht überboten, mit 13.876 gleichzeitigen Spielern als bisherige Bestmarke (via SteamDB).

In diesen Zahlen sind jedoch die Spieler, die direkt über die Webseite den Client heruntergeladen haben, nicht mit eingerechnet.

Erfahrungsgemäß ist das erste Wochenende meist das stärkste für ein neues MMORPG. Die Zahlen könnten also nochmal steigen. Da Elyon zudem Free2Play ist, gibt es keine große Hürde, um in den neuen Titel zu starten.

Was sagen die Steam-Reviews? Die Reviews fallen derzeit gemischt aus. Von den aktuell 767 Bewertungen sind nur 48 % positiv.

Kritik wird vor allem an der Grafik, der Aufwertung der Ausrüstung und der “fehlenden Seele” geäußert, die Elyon zu austauschbar machen soll. Ein ähnliches Fazit hatten auch wir am Ende der ersten Closed Beta:

“Wie Black Desert, nur mit der Hälfte des Budgets”

Was sagen die Kritiker? Die negativen Reviews haben sich besonders auf den Punkt Grafik, Performance-Probleme und die “fehlende Seele” eingeschossen:

So schreibt etwa der Nutzer Splatty: “Es sieht aus wie Black Desert für einen Dollar, das zudem nur auf die Unreal Engine 3 setzt.”

Auch Squaz sieht in Elyon eher einen “Black Desert, nur mit der Hälfte des Budgets.” Es soll sich zudem “clunky” und nicht wirklich spaßig anfühlen.

CyberDown stört sich an der unscheinbaren Spielwelt: “Die Spielwelt ist super klein und unscheinbar, trotz der einen coolen Landschaft in jeder Zone. Viel Füllmaterial mit Mobs, die herumstehen, als wäre es 2005.”

Der Nutzer DerHelleBarde erklärt weiter: “Leider kann ich dieses Spiel nicht länger als 5 Minuten ertragen. Ist die Grafik zwar noch ganz hübsch, so bereiten mir das UI, die Kameraführung sowie die unfassbar schlechte Lesbarkeit der Texte einfach nur Kopfschmerzen.”

Spielerisch richtet sich die größte Kritik an die Aufwertung von Ausrüstung. Die kann nämlich fehlschlagen und dabei sogar das Item beschädigen. Der Nutzer EAX ist davon besonders genervt:

Man will Ausrüstung aufwerten? Dafür braucht man entsprechende Upgradesteinchen. Diese Steine kann man selbst natürlich verbessern und dann natürlich nochmal und nochmal, damit die Chance auf eine erfolgreiche Aufwertung schön hoch ist. Schlägt das Upgrade fehl, wird ein möglicher Upgradeslot verballert/vernichtet und schlimmstenfalls wird die Ausrüstung noch zusätzlich abgestuft.

Zudem wird die PvP-Skallierung in mehreren negativen Reviews angesprochen. Die sei nicht vorhanden, sodass Spieler mit hohem Level die niedrigen Feinde mit teilweise nur zwei Schlägen besiegen können.

Weitere Kritikpunkte sind das Arbeitspunkte und das Kampfsystem, wobei bei den Kämpfen die Meinungen weit auseinandergehen.

Einige Nutzer beschweren sich zudem darüber, dass die Anti-Cheat-Software XIGN sie nicht ins Spiel lässt oder sie diesem Programm von Grund auf nicht vertrauen.

Was wird gelobt? Die positiven Reviews loben vor allem das actionreiche Kampfsystem:

Der Nutzer Bryan schreibt: “Unglaublich gutes Kampfsystem. Die Klassen machen richtig viel Spaß.”

Voxzin beschreibt das Kampfsystem wie folgt: “Es ist ein guter Mittelweg zwischen Black Desert und Final Fantasy XIV. Nicht so schnell, dass man ständig am Schwitzen ist, aber auch nicht so langsam, dass man nur Combos macht und nebenbei im Discord chattet.”

Weiteres Lob gibt es für die verschiedenen PvP-Modi, das ständige Gefühl neue und bessere Ausrüstung zu bekommen und das Crafting-System.

Der Steam-Nutzer INeedMoney fasst seine Erfahrung so zusammen:

Review nach fast 50 Stunden Spielzeit. Positiv: – Das Mobs kloppen mit anderen Spielern. Da kommt das gute alte TERA-Feeling auf.

– Welt-Events. Sei es Angelwettbewerb, Boss-Monster oder Gleiterfliegen. Kommen mehrmals täglich vor und sind ein schöner Zeitvertreib.

– Housing. Durch das eigene Standard-Haus bekommt jeder Spieler ein kostengünstiges Heim, das aber außerhalb der “Open World” steht. Will man sein eigenes Haus in der Open World haben, wird es doch recht teuer, da muss man schon gut für sparen.

– Die Welt ist schön gestaltet und stimmig, erinnert auch ein wenig an TERA.

– Kampfsystem macht Spaß, kommt aber auf die Klasse an. Negativ: – Das “Luminous Pet-System”, eine Art Begleiter Kampf, das euch erlaubt Gold und EXP zu generieren, wenn ihr AFK seid. Da ich AFK-Mechaniken in MMO hasse, ist dies für mich der bisher größte Minuspunkt bei Elyon.

Einige positive Reviews gehen außerdem auf Aspekte ein, die Elyon dem neuen MMO New World voraus hat. LuckyL00ose®™ schreibt etwa: “Positiv, weil ich reiten und schwimmen kann, nicht so wie in dem MMO einer Welt-Firma.” Ein anderer Nutzer betont, dass die Quests besser als die von New World seien.

Die Sache mit dem Shop: Ebenfalls ein Thema in den Reviews ist der Shop. Der bietet neben Cosmetics auch einige Buffs mit monatlichen Kosten und ein Gegenstand an, der eure Attribute erhöht. Den bekommt ihr zwar auch Ingame, aber eben schneller über den Shop.

Einige bezeichnen deshalb Elyon als Pay2Win, andere wiederum finden den Shop ok. Eine genaue Auflistung der Inhalte findet ihr hier:

Für wen ist Elyon interessant? In erster Linie für Spieler, die ein neues Free2Play-MMORPG suchen, Steampunk-Elemente mögen und mit typischen Asia-Inhalten kein Problem haben.

Einen ausführlichen Artikel zu dem Thema haben wir hier geschrieben:

