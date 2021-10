Das MMORPG Elyon startet in dieser Woche mit dem Release im Westen. Wir von MeinMMO verraten euch, was das Spiel ausmacht und was ihr vor der Installation wissen müsst.

Was ist Elyon? Elyon ist ein Free2Play-MMORPG, das Wert auf PvE- und PvP-Inhalte legt. Im Fokus des Spiels steht vor allem das actionreiche Kampfsystem, das an eine Mischung aus TERA und Black Desert erinnert. Das Spiel erschien Ende 2020 in Südkorea und wird von Bluehole, dem Entwickler von PUBG und TERA umgesetzt.

Im Westen beginnt am 17. Oktober der Headstart und am 20. Oktober findet der Release statt. In diesem Artikel verraten wir euch alles Wichtige, was ihr über Elyon allgemein wissen müsst.

Der Artikel erschien ursprünglich am 4. Mai 2021 zum Start der Beta und wir haben ihn am 17. Oktober passend zum Release überarbeitet.

Release, Headstart und Preload

Wann findet der Release statt? Am 20. Oktober um 16:00 Uhr findet der Release statt. Was hat es mit dem Headstart auf sich? Wer Elyon schon verführt starten möchte, kann sich eines der Vorbesteller-Pakete kaufen. Durch diese Pakete erhaltet ihr verschiedene Cosmetics und 72 Stunden früheren Zugang. Der Headstart beginnt am 17. Oktober um 14:00 Uhr. Am 20. Oktober wird es zwischen 14:00 und 16:00 Uhr (dem Release-Zeitpunkt), nochmal eine Wartung geben. Was steckt in den Vorbesteller-Paketen? Insgesamt gibt es 3 Pakete, die jedoch alle einen Key für den Headstart enthalten.

Expansion Package (30 Euro):

– 1.000 Rubine (Shop-Währung)

– 14 Bankplätze

– 16 Inventar-Plätze

– 1 zusätzlicher Charakterplatz



Expedition Package (40 Euro):

– 2.000 Rubine (Shop-Währung)

– Star’s Blessing (30 Tage, bringt u.a. zusätzliche Inventar- und Bankplätze, schnellere Erhohlung der AP und 10 % höhere Item-Droprate)

– Zugriff auf einen beschwörbaren Händler (30 Tage)

– Zugriff auf einen beschwörbaren Friseur (30 Tage)



Wayfarer Package (30 Euro):

– 2.000 Rubine

– Glorious Wings Wingsuit

– Hoverboard

– Siamesische Katze als Pet

– 5 Schriftrollen der Wiederbelebung Wann startet der Preload? Der Preload läuft bereits für alle Interessierten seit dem 12. Oktober um 11:00 Uhr unserer Zeit In welche Sprache gibt es Elyon? Elyon gibt es auf Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Was sind die Systemvoraussetzungen? Minimum:

– Intel i3

– 8GB

– NVIDIA Geforce GTX 760/AMD Radeon R9 280

– Windows 8.1 (64bit)

– 40GB Speicher

Empfohlen:

– Intel i5

– 16GB

– NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon RX 580

– Windows 10 (64bit)

– 40GB Speicher

Neues MMORPG mit actionreichen Kämpfen aus Korea

Was macht Elyon aus? Im Fokus des Spiels steht das actionreiche Kampfsystem. So müsst ihr zielen, wenn ihr Angriffe ausführt und habt auch eine Ausweichrolle, die ihr regelmäßig einsetzen könnt.

Allerdings ist das Kampfsystem etwas langsamer und undynamischer als bei Black Desert. Vor allem bei den Fähigkeiten gibt es oftmals lange Animationen, die euch an einer Position halten, was es eher vergleichbar mit TERA macht.

Zudem gibt es in Elyon etliche Fähigkeiten, die euch aus einem Stun oder anderem CC befreien können. Hier sind also keine “Wombo-Combos” möglich, die euch auf einen Schlag besiegen oder dauerhaft im CC halten, wie etwa in Black Desert.

So wertet ihr Fähigkeiten auf: Eine weitere Besonderheit im Kampfsystem liegt bei den Fähigkeiten:

Ihr lernt Fähigkeiten mit der Zeit, wobei das Max-Level bei 50 liegt

Bestimmte passive und aktive Fähigkeiten schaltet ihr über einen Skill-Tree frei, der eine interessante Funktion hat. So könnt ihr euch frei in den Trees bewegen, aber es muss immer eine Verbindung entstehen und ihr könnt niemals wieder nach unten gehen

Diese Fähigkeiten könnt ihr dann wiederum speziell mit einer Art Artefakt-System anpassen. Jede Fähigkeit hat verschiedene Variationen, was Schaden, Effekt und sogar die Reichweite angeht. Manche Nahkampf-Fähgkeiten werden so zu Fernkampf-Angriffen.

Durch dieses System sollen Spieler die gleiche Klasse nutzen, aber sie ganz anders interpretieren und spielen können. In diesem Screenshot seht ihr die Möglichkeiten, die ihr pro Fähigkeit habt. Um die Variationen freizuschalten, müsst ihr leveln, bestimmte Quests abschließen oder sie beim Händler kaufen:

Interface zur Anpassungen der Fähigkeiten aus Korea.

Was gibt es noch zur Progression? Neben den Fähigkeiten und dem Skill-Tree gibt es noch die Runen, die euch passive Boni verleihen. Auch hier habt ihr verschiedene Effekte zur Auswahl.

Ein letzter Punkt in der Charakter-Entwicklung ist dann die Ausrüstung mit verschiedenen Stufen und Werten, die ebenfalls Einfluss auf euren Spielstil nimmt.

Das Spiel hat einen starken PvP-Fokus mit 2 Fraktionen, die sich bekämpfen

Wie ist das PvP aufgebaut? Elyon bietet verschiedene instanziierte PvP-Inhalte, darunter:

Arena 1v1

Arena 2v2

Arena 3v3

Burning Temple, ein spezieller Battleground

Realm vs. Realm-Schlachten mit bis zu 300 Spielern

Zudem gibt es PvP in der offenen Welt, was allerdings nicht jedem Spieler zusagt.

Wie funktioniert das PvP in der offenen Welt? Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus 2 Fraktionen, den Vulpin und den Ontari. Diese bekämpfen sich und das auch in der offenen Welt.

In Elyon könnt ihr in vielen Zonen von Spielern der anderen Fraktionen angegriffen und getötet werden. PvP mit der eigenen Fraktion gibt es in der offenen Welt aber nicht. Reine PvE-Server sind derzeit aber nicht geplant.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im PvE gibt es Dungeons mit Ranglisten und viele Quests

Was bietet Elyon im PvE? Zu Beginn des MMORPGs werdet ihr vor allem mit Quests beschäftigt sein und darüber eure ersten Level verdienen. Später kommen auch instanziierte Inhalte dazu, darunter

4 Dungeons für Solo-Spieler

1 Dungeon für 3er-Gruppen

6 Dungeons für Gruppen bestehend aus 5 Spielern

Jeder dieser Dungeon bietet zudem eine Rangliste, sodass sich die Spieler mit anderen vergleichen können.

Im Endgame erwarten euch dann im PvE neben den Dungeons auch tägliche Quests, Welt-Events und ein Grinding, das ein wenig an Black Desert online erinnert. Zwar gibt es auch ein Handwerks-System. über das die Spieler auch Geld verdienen sollen, aber eine tiefe Wirtschaftssimulation, wie sie in BDO vorhanden ist, wird Elyon nicht bieten.

Gibt es Housing? Ja, eine der Nebenaktivitäten in Elyon wird Housing sein.

Wie steht es um Mounts? In Elyon wird es Mounts geben, mit denen ihr euch schneller fortbewegen könnt. Dabei handelt es sich um klassische Reittiere, aber auch Inhalte mit Steampunk-Elementen, wie etwa Motorräder.

4 Rassen, 6 Klassen und zwei von ihnen dominieren

Welche Rassen gibt es in Elyon? Das MMORPG bietet euch vier verschiedene Rassen, die von beiden Fraktionen genutzt werden können:

Menschen

Elfen

Ein – Eine Zusammenstellung von verschiedenen Tier-Rassen, darunter Hasen und Otter

Orcs

Die verschiedenen Rassen und Klassen in der Übersicht, wobei hier der Slayer fehlt.

Welche Klassen gibt es in Elyon? Das koreanische MMORPG kommt mit 6 Klassen zu uns. In Korea startete es 2020 ohne den Slayer, der erst nachträglich ergänzt wurde:

Warlord – Ein Nahkämpfer und Tank

Elementalist – Ein DPS mit dem Fokus auf Magie

Mystic – Ein Magier, der vor allem Wert auf Support und Heilung legt

Gunner – Ein Damage Dealer, der aus der Ferne angreif

Assassin – Eine typische Nahkampf-DPS-Klasse

Erst einige Monate nach Release wurde der Slayer veröffentlicht, ebenfalls eine DPS-Klasse.

Jede Klasse kann sich dabei jeder der beiden Fraktionen anschließen und kommt zudem ohne Gender Lock.

Wie stark sind die Klassen? In Korea dominieren derzeit der Warlord und der Slayer das PvP, wobei zumindest im PvE auch der Elementalist aufgrund seiner starken Magie-Fähigkeiten eine gute Stellung hat. Wir von MeinMMO werden in den kommenden Tagen nochmal einen ausführlichen Artikel zu den Klassen erstellen.

5 der 6 Klassen könnt ihr auch in diesem actionreichen Trailer auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Ein Trailer zu den Klassen in Elyon

Item-System ist abhängig vom Zufall und ein bisschen Pay2Win

Wie funktioniert das Aufwerten der Items? In diesem Punkt orientiert sich Elyon grob an dem System aus Black Desert. Ihr werdet also eure Ausrüstung aufwerten und so verbessern können. Allerdings können diese Aufwertungen auch schiefgehen, was euren Gegenstand beschädigt.

Im schlimmsten Fall kann es auch hier zu Abwertungen kommen. Diese lassen sich aber mit bestimmten Items verhindern, ähnlich wie die Cron-Steine in BDO. Diese Items gibt es zudem im Echtgeld-Shop.

Auch die Materialien zum Aufwerten der Ausrüstung können direkt im Ingame-Marktplatz oder aber im Shop erworben werden, wobei es eine tägliche Limitierung gibt. Trotzdem besteht die Möglichkeit mit Echtgeld eine Abkürzung zu nehmen, um eine Ausrüstung zu erreichen, für die Spieler ansonsten viel grinden müssen.

Wie finanziert sich das Spiel generell? Grundsätzlich ist Elyon Free2Play. Im Shop gibt es jedoch einige nützliche Items, darunter:

Haustiere, die beim looten helfen und kleine Buffs geben

Lager-/Inventar-Erweiterungen

Premium-Buffs, die ihr schon in den Vorbesteller-Paketen sehen könnt

Outfits

In Korea fällt der Hype um Elyon langsam ab

Wie schlägt sich Elyon in Korea? Derzeit gehört in Elyon in Korea noch zu den Top 30 der meistgespielten Online-Spiele. Allerdings liegt es dort hinter MMORPGs wie Lost Ark, Black Desert und Blade & Soul.

Eigentlich ist Elyon mit hohen Spielerzahlen gestartet, doch einige Bugs zu Release haben die Spieler wohl schnell abgeschreckt. Vieles davon soll inzwischen aber gefixt sein.

Ein Problem ist außerdem, dass es nicht ganz klar ist, welche Zielgruppe das MMORPG wirklich anspricht. Es gibt PvE- und PvP-Inhalte, einiges erinnert an ein Themepark, aber hat sich auf nichts spezialisiert. Das könnte ein Grund sein, warum es derzeit langsam aber sicher im Ranking abfällt.

Was denkt ihr über Elyon? Schaut ihr euch das Spiel an? Oder lasst ihr es erstmal aus und wartet auf die Reaktionen der westlichen Spieler? Eine Übersicht zu den Inhalten findet ihr hier:

Neues MMORPG Elyon startet diese Woche auf Steam: Warum sollte man das spielen? Der kurze Check