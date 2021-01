Was haltet ihr von der neuen Klasse? Interessiert ihr euch überhaupt für Elyon, oder ist es nur ein weiteres MMORPG, das an euch vorbeizieht?

Das wissen wir zur neuen Klasse: Im Trailer sieht man rasantes Gameplay, in dem der Slayer mit einem mächtigen Zweihandschwert durch die Monster schnetzelt. Dabei sieht man auch seine besondere Fähigkeit „Doom“, die eine Art Rage-Modus ist, in der der Slayer mehr Schaden anrichtet. Viel mehr ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Wann kommt Elyon nach Europa? Das MMORPG soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Europa und den USA starten. Das wird also zwischen Juni und Dezember dieses Jahres sein.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das Kampfsystem setzt auf superschnelles Gameplay und erinnert an Spiele wie TERA oder Black Desert. Das zeigt auch die neue Klasse, die nun vorgestellt wurde. Der Slayer ist wohl am ehesten als klassischer Schwertkämpfer zu bezeichnen. Er gesellt sich zu den 5 anderen Klassen von Elyon.

Insert

You are going to send email to