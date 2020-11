PC-MMORPG Elyon zeigt Gameplay aus den Dungeons, sieht aus wie ein modernes TERA

Im kommenden Jahr erwartet uns mit Elyon ein spannendes MMORPG. Neue Videos zeigen nun, wie schnell das Gameplay abläuft.

Was ist das für ein Spiel? Elyon (früher A:IR – Ascent: Infinite Realm) versetzt euch in eine Steampunk-Welt. Diese erkundet ihr gemeinsam mit euren Freunden, nehmt Quests an und bekämpft zahlreiche Monster, darunter auch Maschinen.

Fokus des MMORPGs liegt aber auf den PvP-Schlachten. Dabei ist vor allem Geschick und Schnelligkeit gefragt, denn es gibt kein klassisches Tab-Targeting. Die Kämpfe laufen aktiv und sehr actionreich ab. Ihr könnt sogar Luftkämpfe mit Luftschiffen ausfechten, die aber keinen ganz so hohen Stellenwert wie in der früheren A:IR-Version mehr einnehmen.

Das Spiel könnte für alle interessant werden, denen klassische MMORPGs zu langweilig sind.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So läuft das Gameplay im MMORPG Elyon ab.

So schnell ist das MMORPG Elyon im neuen Gameplay

Was wurde nun gezeigt? Am vergangenen Wochenende fand die digitale G-Star-Messe statt. Dort wurden vor allem asiatische Onlinespiele vorgestellt, darunter Elyon. In den neuen Videos sind MMORPG-Fans zu sehen, welche ihren Spaß im Spiel haben.

Der Fokus dieser Videos liegt auf den Dungeon-Runs. Die Gruppen kämpfen sich durch die Verliese und legen sich mit riesigen Bossmonstern an. Dabei fällt auf, wie schnell das Gameplay abläuft. Wir haben schon anhand von früheren Videos zu Elyon erklärt, dass es den Eindruck eines Actionspiels macht und das neue Gameplay unterstützt das noch.

Vor allem das Steampunk-Szenario, in dem ihr sogar Gewehre nutzen könnt, gemixt mit den schnellen und aktiven Kämpfen unterstreicht das Gefühl, eher ein Actionspiel als ein MMORPG zu sehen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt In diesem Video seht ihr Housing und Kämpfe in den Dungeons des MMORPgs Elyon.

Was gibt es noch zu sehen? Weitere Videos zeigen neben den Dungeon-Runs auch ein wenig vom Housing im Spiel. Ihr könnt eure Gebäude nach euren Vorstellungen einrichten und dekorieren.

Crafting, um eure Ausrüstung zu verbessern, spielt ebenfalls eine Rolle. Für das Crafting ist es dann nötig, Rohstoffe zu suchen, die ihr beispielsweise in der Wildnis findet.

Wann erscheint das Spiel? In Südkorea ist der Release von Elyon für den 10. Dezember geplant. Hierzulande soll das MMORPG in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen.

Welchen Eindruck macht Eylon? Das MMORPG Elyon sieht in den Videos richtig gut aus und erinnert etwas an ein modernes TERA – kein Wunder, stammt es doch vom selben Entwicklerstudio. Die vielen Effekte in den Kämpfen, die atmosphärischen Landschaften und Lichteffekte, all das lädt dazu ein, sich in die Abenteuer zu stürzen.

Es bleibt auch der Eindruck eines sehr schnellen, actionreichen MMORPGs hängen, das vielleicht bei denjenigen ein Umdenken hervorrufen könnte, die klassisches und gemächlicheres Gameplay gewöhnt sind.

Elyon gehört zu den 8 aussichtsreichsten MMORPGs, die 2020 und 2021 erscheinen.