Das MMORPG Elyon (früher A:IR) ist in Südkorea nun in eine Closed Beta gestartet. Da es kein NDA gibt, tauchten schon viele Videos auf, welche das interessante und schnelle Gameplay zeigen.

Was ist Elyon? Das MMORPG bietet euch recht klassische MMORPG-Elemente, was aber nicht immer so geplant war. Unter dem früheren Namen AIR: Ascent Infinite Realm sollte sich das Geschehen hauptsächlich um Luftschlachten drehen.

In der neuen Version seid ihr nun in einer großen, schönen Fantasywelt unterwegs, in der ihr in schnellen, actiongeladenen Kämpfen gegen Monster antretet und Quests erledigt. PvP spielt ebenfalls eine große Rolle. Elyon erweckt durchaus inzwischen den Eindruck eines TERA 2.

Der Charakter-Editor von Elyon erinnert an Black Desert Online.

Was ist neu? Am 25. Juli startete in Südkorea die Closed Beta des MMORPGs. Es gibt kein NDA, die Spieler dürfen von ihren Erfahrungen berichten und Videos zeigen. Und von diesen gibt es inzwischen eine ganze Menge, welche einen guten Eindruck des Online-Rollenspiels vermitteln.

Was ist das Interessant an den Videos? Besonders drei Dinge stechen hervor.

Der Charakter-Editor bietet sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten. Ihr könnt euch wirklich den Helden zusammenstellen, den ihr euch vorstellt. Der Editor erinnert dabei stark an den aus dem MMORPG Black Desert Online.

Grafisch kann Elyon absolut überzeugen. Vor allem der Detailgrad bei den Figuren ist stark, wie man anhand des Videos zum Charakter-Editor sehen kann.

Das Spiel sieht tatsächlich aus wie ein TERA 2. Das gesamte Gameplay erinnert an das von TERA, nur, dass die Kämpfe noch schneller und actiongeladener ablaufen. Die Auseinandersetzungen sind spektakulär und es wird ein wahres Effektgewitter geboten.

Das Gameplay von Elyon erinnert an das MMORPG TERA.

Wie kommt das Gezeigte an? Spieler diskutieren schon darüber, was aus der Closed Beta von Elyon zu sehen ist. Wir fassen ein paar Stimmen aus der Community für euch zusammen:

PavorNocturnus meint auf YouTube: „Dieses Spiel hat so viel Potenzial. Der Kampf ist gut, die Grafik ist gut, der durchschnittliche Inhalt ist gut. Ich war so von Cash Grab MMOs gelangweilt. Ich hoffe, es wird in diesem Jahr in den Westen kommen.“

CustoMecha schreibt: „Erinnert an eine Mischung als Lineage 2 und Black Desert.“

Moodopia-TV ist jedoch nicht begeistert: „Warum sieht das fast genauso aus wie BDO, Bless, Tera… Action-Kampf… auffällige Animationen… immersionsbrechende Gegenstände wie rosa Autos usw. Null Story… null Story… null alles andere außer auffälligen Animationen/Grafiken und Kampf. Das ist einfach…falsch! Gott schütze uns alle.“

Dieses Video zeigt die Prolog-Quest des Assassinen aus Elyon.

Wann startet Elyon bei uns? Noch gibt es keinen Releasetermin für eine europäische Version des MMORPGs Elyon. Das Spiel soll aber definitiv bei uns erscheinen. Ob das aber noch 2021 passiert, ist eher unwahrscheinlich.

Ihr wollt wissen, ob es noch andere MMORPGs gibt, die 2020 besonders interessant werden könnten? Im MeinMMO-Artikel zu den 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 erfahrt, ihr welche der Online-Rollenspiele gute Chancen auf einen Erfolg haben.