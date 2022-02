In diesen 8 MMOs könnt ihr im Editor eure Traum-Charaktere erschaffen!

In Online-Games und MMORPGs wollen viele Spieler möglichst detaillierte Charaktere erstellen. Wir zeigen euch eine Reihe von Games, in denen ihr besonders viele Optionen und Anpassungsmöglichkeiten im Charakter-Editor habt.

So ziemlich jedes Online-Rollenspiel und viele andere MMOs lassen euch einen eigenen Charakter erschaffen und anpassen. Das Mindeste, was ihr an Anpassungsmöglichkeiten erwarten dürft, sind meist eine Handvoll Frisuren sowie Haar, Haut- und Augenfarbe.

Doch einige Spiele gehen weiter und bieten eine geradezu absurde Zahl an Optionen in ihren mächtigen Charakter-Editoren. Das ist gerade für Spieler optimal, die in MMOs tatsächlich Rollenspiel betreiben wollen und daher einen ganz eigenen, individuellen Protagonisten erschaffen möchten.

Die folgenden Spiele haben solche detaillierten Charakter-Editoren und sind genau das Richtige, um Stunden mit dem Erstellen und Anpassen des eigenen Helden zu verbringen.

Anmerkung: Der Artikel erschien ursprünglich 2018. Wir haben ihm im Februar 2022 überarbeitet und das leider tote MMORPG Astellia wieder entfernt. Dafür haben wir das MMO-ARPG Lost Ark hinzugefügt.

Blade & Soul

Das erwartet euch in Blade&Soul: In NCSofts Martial-Arts-MMO Blade & Soul erwartet euch eine bunte Anime-Optik. Wer also auf Anime- und Manga-Stil steht, wird bereits im Editor einen Heidenspaß haben. Denn Blade & Soul bietet eine Menge Möglichkeiten, einen Charakter nach eigenen Wünschen zu gestalten. Vor allem, wenn man auf comichaft übertriebene Proportionen steht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Editor von Blade & Soul

Das könnt ihr alles einstellen: Wer sich bei Blade & Soul einen Helden erschafft, wird geradezu von Schiebereglern erschlagen! Es gibt kaum ein körperliches Attribut, das ihr nicht mit Slidern anpassen dürft. Sogar eure Füße können zwischen zierlichen Trippel-Füßchen und gewaltigen Quadratlatschen variieren.

Dazu kommen noch Slider für Körpergröße, Schulterbreite, Armlänge, Beinlänge und bei weiblichen Helden die Brüste. Wer will, kann sehr viel Zeit im Editor verbringen, bis der Charakter so aussieht, wie man ihn oder sie gern hätte.

Das sind die Highlights: Die körperlichen Anpassungsmöglichkeiten in Blade & Soul sind ausufernd, doch im Gesicht ist ebenfalls viel an Anpassung möglich. So könnt ihr eure Frisur aus einer Vielzahl von Haarstilen zusammenstellen. Auch hier dominieren wilde Anime-Mähnen.

Dazu kommen noch abgefahrene Hautfarben. Selbst grüne Wichte und rote Riesen sind möglich. Besonders spektakulär sind aber die Augen eurer Helden. Ihr könnt zusätzlich zu verrückten Farben noch spezielle Muster auf die Iris setzen. Wenn ihr also Katzenaugen oder seltsame Wirbel in der Pupille haben wollt, dann ist das in Blade & Soul problemlos möglich!

Aion

Das erwartet euch in Aion: Das Online-Rollenspiel Aion von NCSoft ist zwar schon etwas älter, hat aber nach wie vor einen der besten Charakter-Editoren im Genre. In schönster Anime-Grafik könnt ihr hier massenweise Optionen einstellen und euch so einen Traumcharakter erstellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Editor von Aion

Das könnt ihr alles einstellen: Ein interessantes Detail zum Charakter-Editor von Aion sind die Frisuren. Aion bot eine solch große Auswahl, dass viele andere MMOs seitdem brav die populärsten Haarschnitte kopieren. Achtet mal darauf, ihr werdet überrascht sein, wie viele Haarstile in anderen Games ursprünglich aus Aion stammen!

Die Haare könnt ihr dann über eine praktische Farbpalette nach Lust und Laune färben und so eurem Helden noch mehr eigenen Flair verpassen.

Das sind die Highlights: Wie Blade & Soul bietet euch Aion eine schiere Wucht an Schiebereglern. Damit dürft ihr alles Mögliche einstellen: Beine, Arme, Schultern, Brüste. Was ihr wollt! Wer es total übertreiben will, kann auch ellenlange Bohnenstangen oder kleinen Stumpen, die fast so hoch wie breit sind, als Helden erschaffen.

Aion mag also mittlerweile in die Jahre gekommen sein, aber der Charakter-Editor ist nach wie vor einer der besten, wenn nicht der beste im MMORPG-Genre!