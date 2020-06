MMORPG Elyon zeigt spektakuläre Kämpfe – Sehen aus, wie in einem Shooter

Wer auf sehr schnelle und actionreiche Kämpfe im MMORPG Elyon (ehemals AIR: Ascent Infinite Realm) steht, der sollte sich die neuesten Gameplay-Videos zum Spiel ansehen.

Was zeigen die Videos? Zu sehen ist einmal der Nahkampf des MMORPGs Elyon und auch der Fernkampf wird präsentiert. Die Videos demonstrieren damit, was ihr von den Auseinandersetzungen erwarten könnt und wie die Gefechte im Spiel ablaufen:

Die Fernkämpfe des MMORPGs Elyon erinnern an einen Shooter.

Ein sehr schnelles MMORPG

Was zeigt sich anhand der Videos? Elyon spielt sich laut der Kämpfe in den Gameplay-Videos zufolge extrem schnell. Die frühere Mischung aus Tab-Targeting und Action aus AIR-Zeiten wurde überarbeitet und noch flotter gemacht. Würde man nicht wissen, dass es sich um ein MMORPG handelt, dann könnten die Szenen auch aus einem Actionspiel wie etwa einem Third-Person-Shooter stammen. Vor allem die Fernkämpfe wirken sehr Shooter-artig.

Der Held feuert eine Salve von Zaubersprüchen oder Spezial-Skills nach der anderen ab. Zudem teleportiert sich die Figur ständig durch die Gegend, um Feinde von allen Seiten zu attackieren oder Angriffen des Gegners auszuweichen. Man muss schon den Überblick behalten, um bei diesen Szenen noch mitzukommen.

Hinzu kommen Effekte wie Explosionen oder Blitze, welche zu einem spektakulären Kampf-Geschehen führen.

Die Nahkämpfe lauen ähnlich schnell ab. Mit Wirbelattacken, Teleportationen und Spezialangriffen, die den Bildschirm beben lassen.

Was ist mit der Taktik? Derjenige, der die beiden Figuren in den Gameplay-Videos spielt, weiß schon, was er tut und wann er welche Attacke nutzen muss. Man kann durchaus eine gewisse Taktik erkennen, auch, wenn alles extrem schnell abläuft.

Es geht also nicht darum, einfach nur draufzuhauen, ihr müsst schon eure Skills strategisch gegen die verschiedenen Monster und Gegner einsetzen.

In den Nahkämpfen von Elyon ist trotz der Geschwindigkeit Taktik zu erkennen.

Was gibt es noch Neues zum MMORPG? Die Entwickler haben außerdem verraten, dass ihr eure Klasse anhand von Skills und Runen komplett eurem Spielstil anpassen könnt.

Das soll sogar so weit gehen, dass sich dieselbe Klasse bei zwei Spielern völlig unterschiedlich spielt, weil beide die Skills und Runen anders angepasst haben.

Was ist Elyon überhaupt? Das MMORPG hieß früher AIR: Ascent Infinite Realm und drehte sich in der ersten Version mehr um Luftschlachten mit Luftschiffen.

Inzwischen wurde es in Elyon umbenannt und setzt den Fokus auf klassischere MMORPG-Elemente wie das Erkunden einer großen Spielwelt, Kämpfe gegen Monster, Quests und PvE-Elemente. PvP spielt aber dennoch eine gewisse Rolle. Elyon erweckt nun eher den Eindruck eines modernen TERA. Die Luftkämpfe sind ebenfalls noch im Spiel, wenn auch deutlich abgespeckt.

Wann erscheint das MMORPG? Das interessante MMORPG Elyon befindet sich in Korea derzeit in einer Beta-Phase. Ein globaler Release im Jahr 2021 erscheint realistisch. Die Entwickler wollen das Online-Rollenspiel definitiv auch hierzulande veröffentlichen.

2020 ist ein spannendes Jahr für MMORPG-Fans. In unserem MeinMMO-Artikel zu den 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 stellen wir euch interessante Genre-Vertreter vor. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei.