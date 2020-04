Das MMORPG A:IR – Ascent Infinite Realm wird nicht unter diesem Namen erscheinen. Doch es ändert sich noch mehr. Mit dem neuen Titel Elyon startet außerdem schon in Kürze eine Beta in Südkorea.

Was ändert sich am Spiel? Das MMORPG, das ursprünglich A:IR – Ascent Infinite Realm hieß, kommt von den Entwicklern von PUBG und TERA unter dem neuen Namen Elyon auf den Markt. Allerdings müssen sich die Spieler auf einige weitere Änderungen einstellen. Dazu gehört das Kampfsystem.

Die ursprüngliche Version bot eine Mischung aus klassischem Tab-Targeting-System und actionreichen Gefechten. Ihr konntet die Gegner anvisieren und dann eure Fähigkeiten nutzen, ähnlich wie das beispielsweise in World of Warcraft der Fall ist, musstet aber auch aktiv angreifen und ausweichen.

Die neue Version orientiert sich am MMORPG TERA. Das Tab-Targeting fällt weg und ihr müsst manuell zielen. Dadurch sollen die Gefechte schneller und actionreicher werden. Damit erweckt das Spiel ein wenig den Eindruck eines TERA 2.

Luftkämpfe spielen in Elyon keine so große Rolle mehr.

Fast schon ein neues Spiel

Welche Änderungen kommen noch? Wie die Entwickler bekannt geben, schrauben sie außerdem die Luftkämpfe zurück. Diese spielten in A:IR eine große Rolle. Auch in Elyon sind sie noch mit dabei, allerdings nicht mehr in dem Umfang wie zuvor.

Zudem liegt der Fokus nun verstärkt auf PvP-Kämpfen. Der Wettbewerbsgedanke soll in den Vordergrund rücken und euch mit anderen Spielern zu messen, soll zu einer großen Säule des MMORPGs werden. Der Kampf zwischen zwei verfeindeten Nationen steht im Mittelpunkt.

Zusätzlich rücken auch Skills und deren Anpassungen weiter in den Vordergrund. So sollt ihr euch einen individuellen Spielstil erarbeiten können.

Wann bekommen wir Elyon zu sehen? Die Closed Beta für Südkorea startet am 11. April. Die Anmeldephase dafür hat bereits begonnen. Wann wir mitspielen dürfen, ist noch unklar. Allerdings hieß es früher, dass eine Beta für den Westen noch für 2020 angedacht ist.

Es scheint also so langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Mit neuem Namen, neuem Kampfsystem, neuer Ausrichtung auf PvP und Skill-Anpassungen geht Elyon zwar in eine andere Richtung als A:IR, es scheint aber so, als würden wir nun endlich Licht am Ende des Tunnels und damit einen hoffentlich baldigen Release sehen.