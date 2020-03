Vom spannenden MMORPG A:IR – Ascent: Infinite Realm hat man längere Zeit nichts gehört. Und das hat auch einen Grund, denn das Spiel bekommt einen neuen Namen.

Was ist A:IR? Das MMORPG möchte sich besonders durch Luftkämpfe mit Luftschiffen und großen Luft-Boden-Gefechten von regulären Genre-Vertretern abheben. Zwar erkundet ihr auch eine große Welt und erforscht Dungeons, in der ihr Monster bekämpft, Highlight sind aber die Schlachten. In diesen kämpfen sich Luftschiffe bis zu einer Basis vor, die dann zu Fuß erobert werden muss.

In den Dungeons von AI:R erwarten euch viele Gegner. Der Fokus liegt aber auf Luftkämpfen.

Aus A:IR wird Elarion

Wann sollte das MMORPG erscheinen? Eigentlich hätte die Beta hierzulande 2018 beginnen sollen, doch selbst 2019 startete sie nicht. Es gab immer wieder Verzögerungen. Schließlich wurde es still um das MMORPG.

Was ist nun geschehen? Wie die südkoreanische Website MTN bekannt gibt, erhält A:IR einen neuen Namen. Das Spiel soll jetzt unter dem Titel Elarion in den Handel kommen.

Grund dafür ist das negative Feedback aus den Betas im asiatischen Raum. Laut diesem Feedback war das Interesse am Spiel recht gering.

Einer der Gründe soll die Steuerung sein. In A:IR stehen die Schlachten im Vordergrund die ein wenig an Battle Royale erinnern. Allerdings war es durch das Targeting-System nicht möglich, gut zu zielen. Das wiederum führte dazu, dass dieser Aspekt des Spiels nicht so gut funktionierte, wie gedacht. Hinzu kamen noch Performance-Probleme, welche die Entwickler aber in den Griff bekamen.

Darum stand das MMORPG kurz vor dem Aus: Wie MTN berichtet, überlegte sich Publisher Kakao Games sogar, die Entwicklung des MMORPGs aufgrund der Resonanz der Tester einzustellen.

Allerdings stecken rund 40 Millionen Dollar an Entwicklungskosten im Spiel, weswegen weitere, interne Tests durchgeführt wurden, um das Gameplay zu verbessern. Diese Tests führten jetzt dazu, dass Kakao Games das Spiel doch veröffentlichen will, dafür aber nun den Namen Elarion nutzt.

Das MMORPG A:IR soll in Elarion umbenannt werden.

Release ist für 2020 geplant

Hat sich das Spiel verändert? Es ist momentan unbekannt, ob es größere Anpassungen und Veränderungen am Spiel an sich gab. Die Entwickler halten den Ansatz mit den Luftkämpfen offenbar noch immer für gut, nur an der Umsetzung haperte es. Wir werden noch sehen, welche Änderungen genau am Spiel vorgenommen wurden, wenn Elarion offiziell vorgestellt wird.

Wann kommt das MMORPG jetzt? In Asien sollen schon bald Tests beginnen. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt, es ist aber die Rede davon, dass die Tests in wenigen Wochen starten.

Der Release ist dann für das vierte Quartal 2020 geplant. Eine englischsprachige Version befindet sich ebenfalls in Arbeit, die kurz nach dem Launch in Südkorea starten soll.