25 Spiele, die ihr 2020 unbedingt auf dem Schirm haben solltet

Das Jahr 2020 steckt voll spannender neuer Spiele. Wir schauen ein bisschen über den MMO-Tellerrand: Welche Spiele könnten dieses Jahr besonders spannend werden?

In dieser Liste findet ihr 25 Spiele und Erweiterungen, die noch im Jahr 2020 erscheinen sollen und richtig spannend werden könnten. Dabei schauen wir nicht auf einzelne Genres oder Plattformen, sondern sammeln einmal übergreifend: Was geht 2020 noch in der Spielewelt?

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Genre: RPG|Plattform: Nintendo Switch|Release: 06.03.2020

Das ist Pokémon Mystery Dungeon: In Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX seid ihr nicht als Trainer unterwegs, der Monster fangen will. Nein, ihr schlüpft in der Neuauflage vielmehr selbst in die Rolle eines Pokémon – genau wie in den ursprünglichen Mystery-Dungeon-Spielen.

Ausgestattet mit einem knuffigen Comic-Stil stellt euch das Spiel vor die Aufgabe, gemeinsam mit euren Pokémon-Freunden in Not geratene Monster zu retten. Nebenbei versucht ihr herauszufinden, weshalb ihr eigentlich selbst zu einem Pokémon geworden seid.

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Aufbauspiel|Plattform: Nintendo Switch|Release: 20.03.2020

Das ist Animal Crossing: Animal Crossing: New Horizons ist der neueste Teil der mittlerweile fast schon klassischen Nintendo-Aufbau-Reihe. Umgeben von einer bunten Welt voll sprechender Tiere baut ihr euch ein ganz eigenes Leben auf. Mit Haus, Garten und allem drumherum.

Der neue Teil schickt euch auf eine Insel, die ihr übrigens frei gestalten werden könnt. Für alle Spieler, die sich entspannt um den Aufbau einer eigenen kleinen Welt kümmern möchten, ist Animal Crossing eine schöne Option.

Nioh 2

Genre: Action-RPG|Plattform: PS4|Release: 13.03.2020

Das ist Nioh 2: Nioh 2 ist eine direkte Fortsetzung seines Vorgängers aus dem Jahr 2017. Dementsprechend gibt es wieder eine dunkle Atmosphäre im Japan der Sengoku-Ära, in der ihr euch als mächtiger Krieger im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen müsst.

Ihr seid dabei halb Mensch, halb übernatürlicher Yokai – auch in Nioh 2 stecken also jede Menge Fantasy-Elemente. Eure Yokai-Form gibt euch Fähigkeiten, die euren Samurai-Kampfstil ergänzen und den Weg durch Nioh 2 etwas einfacher gestalten. Das ist auch dringend nötig: Denn wie sein Vorgänger wird das Spiel wieder einen ordentlich knackigen Schwierigkeitsgrad bieten.

Doom Eternal

Genre: Shooter|Plattform: PS4, Xbox, PC|Release: 20.03.2020

Das ist Doom Eternal: Doom Eternal wird wahrscheinlich der erste richtig große Shooter im Jahr 2020. Als Doom Slayer seid ihr unterwegs, um den Dämonen aus der Hölle Einhalt zu gebieten – wenn nötig, mit dem Flammenwerfer. Oder einer der vielen anderen Waffen, die euch das Spiel zur Verfügung stellt.

Doom ist laut, Doom ist explosiv und Doom ist seit Jahren eine extrem beliebte Shooter-Reihe. Auch Doom Eternal dürfte ab März für einiges an Explosionen sorgen – der Trailer verspricht auf jeden Fall wieder ein wahres Feuerwerk:

Half-Life: Alyx (PC)

Genre: VR-Shooter|Plattform: PC|Release: 23.03.2020

Das ist Half-Life: Alyx: Spieler wünschen sich schon seit so vielen Jahren ein Half-Life 3, dass selbst der Running Gag mittlerweile alt geworden ist. Klar aber, dass er zur Ankündigung von Half-Life: Alyx wieder rauskam. Denn erneut wurde kein Half-Life 3 vorgestellt – dafür aber ein spannend aussehender VR-Ableger.

Alyx soll dabei zwischen Half-Life 1 und 2 angelegt sein und die Story der bekannten, namensgebenden Figur erzählen. Es wird ausschließlich über VR-Technik spielbar sein und die Möglichkeiten der Brille voll ausreizen. Wie das am Ende aussieht, dürfte äußerst spannend werden.