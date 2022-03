Neues Action-MMORPG erschien 2021 auf Steam – Hat mehr als 97 % seiner Spieler verloren

Inzwischen kommt sogar TERA, ein MMORPG, das vom gleichen Entwickler umgesetzt wird, auf mehr Spieler bei Steam ( via SteamDB ). TERA jedoch erschien bereits vor 11 Jahren und hat zudem eigene Clients für die EU- und die NA-Version. Die gesamte Spielerzahl von TERA dürfte also deutlich über Elyon liegen.

Wo steht Elyon heute? Elyon hat in den letzten Monaten einige Updates bekommen, darunter die neue Klasse Archer ( via YouTube ), einen Battle Pass und neue Events zum chinesischen Neujahr und dem Valentinstag.

Schon zu Release kam das MMORPG „nur“ auf 15.500 gleichzeitige Spieler und lag damit weit hinter dem erst wenige Wochen zuvor erschienen New World. Das kam in der Spitze auf über 900.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Zum anderen fühlte sich das MMORPG seelenlos an. Das haben auch wir von MeinMMO in unserem Anspielbericht kritisiert:

Was ist das für ein Spiel? Elyon ist ein Free2Play-MMORPG und versetzt euch in eine Steampunk-Welt. Dort habt ihr die Wahl aus inzwischen 7 verschiedenen Klassen , mit denen ihr Quests erledigen und die Welt erkunden könnt.

