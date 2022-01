Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2022

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Darum glaube ich, dass Crowfall 2022 sterben wird: Crowfall ist ein PvP-MMORPG und legt einen entsprechend großen Fokus auf eine solide Spielerbasis. Und genau die hat es einfach nicht. Viele Backer sind enttäuscht und zeigen dies auch offen in Foren und im reddit. Gleichzeitig gibt es so gut wie keine Werbung für das Spiel.

Dann jedoch wurde Crowfall an ein anderes Indie-Studio verkauft . Einige Entwickler, darunter auch der Executive Producer Gordon Walton werden jedoch weiter an dem Spiel arbeiten.

Crowfall spricht Fans von PvP an, denn fast alle Kampagnen setzen auf den Kampf zwischen den Spielern. Dabei überzeugt es mit einer zeitlosen Grafik und einem großen Angebot an Klassen und spielbaren Rassen.

Diese Kampagnen laufen für eine bestimmte Zeit, ehe sie beendet werden. Spieler, die daran teilgenommen haben, nehmen sich ihre Verdienste mit in die Eternal Kingdoms, ein soziales Reich, in dem es vor allem um Housing, Handel und den Austausch zwischen den Spielern geht.

