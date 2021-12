Neues MMORPG feierte 2021 Release nach 7 Jahren Entwicklung – Doch schon jetzt droht das Aus

Crowfall wurde Anfang 2015 offiziell angekündigt. Damals kündigten bekannte Entwickler wie Raph Koster und J. Todd Coleman an, dass sie eine ganz neue Art von MMORPG schaffen wollen. Im Juli 2021 fand dann endlich der Release statt. Doch ein neues Schreiben an die Investoren deutet darauf hin, dass die Server schon bald abgeschaltet werden könnten.

Was steht in dem Schreiben? Das Schreiben an die Investoren zeichnet ein recht düsteres Bild von Crowfall:

Die Zahlen des Spiels sollen unter den Erwartungen geblieben sein.

Es kam bereits zu Entlassungen und das aktive Entwickler-Team von Crowfall wurde weiter verkleinert. J. Todd Coleman etwa arbeitet bereits an einem neuen Spiel mit dem Codenamen “Atlas”.

Die Firma hätte sich anfangs als Ziel gesetzt, nur 1 Million Dollar Minus pro Quartal zu machen. Derzeit seien es aber etwa 770.000 Dollar pro Monat.

Im 3. Quartal 2020 machte die Firma ein Minus von 2,4 Mio. Dollar. Im 3. Quartal 2021 – und damit ein Quartal nach Release – sind es noch immer 2,4 Mio. Dollar Minus. Zwar gab es Einnahmen in Höhe von knapp 1 Mio. Dollar, doch die Ausgaben sind im gleichen Maße gestiegen.

Der Ausblick auf die Zukunft sieht zudem nicht positiv aus. Dort heißt es in einem Statement:

Wenn wir keinen deutlichen Unterschied in der Performance bis Ende November bemerken, müssen wir uns entscheiden, ob:

A: Wir weiter in Features und Content von Crowfall investieren

B: Wir die Investments in Crowfall reduzieren und es im Maintenance-Modus weiterlaufen lassen

C: Es abschalten und unser zweites Projekt priorisieren (Codename: Atlas).

Weiter heißt es, dass eine Abschaltung von Crowfall die Kosten reduzieren und ein Ausbrennen bis zum Juli/August 2021 verhindern würde.

Statement zu Crowfall aus dem Brief an die Investoren.

Wie ist die Performance von Crowfall derzeit? Zuletzt versuchten die Entwickler mit kostenlosen Test-Accounts, Rabatten und Twitch-Drops für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Zumindest von außen gab es keine spürbare Performance-Verbesserung von Crowfall. Das Spiel ist weiterhin kaum präsent in der Öffentlichkeit und die Server waren heute, am 6. Dezember, wie gehabt sehr leer.

Das spricht dafür, dass ArtCraft in den kommenden Tagen oder Wochen eine der drei Optionen ziehen muss. Die Optionen B und C dürften die Spieler von Crowfall, die teilweise Jahre auf den Release gewartet haben, jedoch nicht gefallen.

Was ist das überhaupt für ein Schreiben? Crowfall wird von dem Indie-Studio ArtCraft Entertainment entwickelt. Die wiederum haben verschiedene Investoren, die in jedem Quartal über den Stand der Firma informiert werden.

Eines dieser Schreiben kam nun an die Öffentlichkeit, wurde inzwischen jedoch im Forum und reddit gelöscht. Auszüge daraus hat der YouTuber KiraTV auf seinem Kanal gezeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Crowfall wollte innovativ sein und mit dem Genre abrechnen

Warum tut das drohende Ende so weh? 2015 wurde Crowfall als ein Spiel angekündigt, dass das MMORPG-Genre umkrempeln möchte. Es wollte Themepark- und Sandbox neu verbinden, Strategie-Elemente einbauen und dabei verschiedene Szenarien kreieren, die sich wie eine Staffel Game of Thrones spielen sollten.

Geplant waren mehrere Welten, in denen Spieler das MMORPG „gewinnen“ konnten. Die Gewinne sollten dann in eine dauerhafte soziale Welt gebracht werden: die Eternal Kingdoms. Zudem wurde ein breites Klassen-System angekündigt, mit 11 Klassen und insgesamt 33 Sub-Klassen.

Schnell war jedoch klar, dass sich Crowfall eher an eine Nische von oldschool- und PvP-Fans richten würde. Doch selbst die konnten nicht überzeugt werden.

Wo liegen die Probleme? Zum Release hatte Crowfall einige Probleme, darunter eine schlechte Optimierung und Performance, ein gewöhnungsbedürftiges Interface, ein eher schwaches Tutorial und ein langweiliges Crafting-System.

Hinzu kommt, dass sich Crowfall stark an eine PvP-Community richtet. Es lebt von PvP, Kämpfen um Burgen und geplanten Massenschlachten. Dafür braucht es jedoch eine feste Community. Und genau diese fehlte zum Start.

Das liegt auch daran, dass die Spieler, die Crowfall mit Geld unterstützt haben, zu großen Teilen schon in der Alpha und Beta abgesprungen sind. Das wiederum lag auch an Performance-Problemen, aber auch ständigen Wechseln in den Spielsystemen. Zudem befand sich das Spiel so lange in einem Test-Stadium, dass viele Spieler es irgendwann auch satthatten, das gleiche Game noch mal von vorne zu spielen. Denn zu jedem Release gab es einen Wipe der bisherigen Fortschritte.

Was sagt ihr zu Crowfall? Habt ihr das MMORPG bereits ausprobiert oder habt ihr direkt die Finger davon gelassen? Hättet ihr gedacht, dass es so kurz nach Release solche Probleme geben würde?