Über 50.000 Nutzer zahlten für ein neues MMORPG, weniger als 5% Prozent davon spielen

Im reddit-Post erklärt ein User: “Ich bin ein Backer. Habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, das Spiel herunterzuladen. Habe irgendwie jedes Interesse verloren. Es sieht einfach nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein MMO ohne eine persistente, gemeinsame Welt sieht für mich einfach nicht wie ein MMO aus. Die Eternal Kingdoms zählen nicht wirklich” (via reddit.com ).

Gerade im Kontext betrachtet sind das sehr niedrige Zahlen – insbesondere in Bezug auf die Backer, die das Spiel ursprünglich finanziell unterstützen. Noch 2018 hatte Crowfall offiziell verkündet, die Marke von 50.000 Unterstützern über Kickstarter und den eigenen Shop durchbrochen zu haben (via Crowfall.com ). Selbst wenn alle aktuell aktiven Spieler zu dieser Gruppe gehören, wären das gerade einmal 4,87 % der 50.000 Unterstützer.

Eben dieser offizielle Start erfolgte nun mit dem Release am 06. Juli 2021, um 13:00 Uhr. Die Server wurden für den Start zurückgesetzt. Das bedeutet: Auch Backer, die schon in den Testphasen des Spiels zocken konnten, mussten oder durften nun wieder von vorne anfangen.

Um was für ein Spiel geht es? Crowfall ist ein neues MMORPG mit starker Ausrichtung in Richtung PvP. Es startete bereits 2015 mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in die Entwicklung und sammelte im Laufe der Jahre immer mehr Unterstützer, die dabei helfen sollten, das Spiel an den Start zu bringen.

