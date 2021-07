5 MMOs und Online-Spiele, die wir im Juli 2021 empfehlen

Der Juli geht der MMORPG-Sommer so richtig los. So erscheinen gleich 2 neue MMORPGs und zudem hat WoW erst frisch ein großes Update. Wir von MeinMMO stellen euch die wichtigsten MMOs und Online-Spiele vor, die für euch in diesem Monat interessant sein könnten.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern erleben könnt. Jedes Spiel feiert im Juni 2021 seinen Release oder bekommt ein großes Update, das allerhand Neuerungen bringt.

Auf der letzten Seite gibt es zudem einen kleinen Ausblick, was noch im Juni passiert.

Wie ist diese Liste entstanden? Diese Liste soll euch über neue Releases und Updates informieren und wurde vom MMORPG-Experten Alexander Leitsch zusammengestellt. Jedes Spiel wird im Laufe des Artikels genauer vorgestellt und es wird verraten, für wen sich der jeweilige Titel lohnt.

Alle neuen Multiplayer-Releases findet ihr hier: Neue Spiele 2021: Releases von MMOs und Multiplayer-Games – Stand 28. Juni 2021.

Swords of Legends Online – Release

Genre: MMORPG | Entwickler: Wangyuan Shengtang | Plattform: PC | Release-Datum: 09. Juli 2021 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends Online (kurz SOLO) ist ein Themepark-MMORPG aus China. Es überzeugt vor allem mit seiner Story, die durch viele Quests und Cutscenes erzählt wird. Zudem sieht es grafisch sehr schick aus.

Das MMORPG setzt auf ein actionreiches Kampfsystem mit Ausweichrollen und bietet verschiedenste Inhalte für PvE- und PvP-Fans, darunter Dungeons, Arenen und Housing.

SOLO erschien bereits im Jahr 2019 in China und wurde seitdem ständig erweitert. 2021 bringt der deutsche Publisher Gameforge das Spiel in den Westen. Bei uns wird es Buy-to-Play und bekommt einen Shop, der jedoch ohne Pay-to-Win und Pay-to-Progress auskommen soll.

Das sind die Highlights von Swords of Legends

Swords of Legends bietet alles, was das MMORPG-Herz höher schlagen lässt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Gameplay-Trailer zum neuen MMORPG Swords of Legends Online.

Darum solltet ihr SOLO im Juli spielen

Am 09. Juli findet der Release von Swords of Legends statt. Wer also mal wieder Lust hat, ein MMORPG direkt vom Start an zu spielen, sollte sich das Datum unbedingt notieren.

SOLO richtet sich besonders an Fans von Themepark-MMORPGs, da alles sehr linear vonstattengeht. Ihr erlebt mit jeder Klasse die immer gleichen Quests und die gleiche Story und müsst diese auch erleben, da es erst mit Max-Level im Spiel so richtig losgeht. Dann erwarten euch Dungeons mit mehreren Schwierigkeitsgraden, Housing, PvP und Co.

Das Highlight ist das aktive Kampfsystem, das eine gute Mischung aus Action und Tab-Targeting darstellt. Am ehesten Vergleichbar ist es mit Guild Wars 2.

Mehr zu SOLO erfahrt ihr hier: 9 Dinge, die ihr über das neue MMORPG Swords of Legends wissen müsst.