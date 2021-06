Das neue MMORPG Swords of Legends Online machte bei der ersten Ankündigung vor allem durch seine PvE-Inhalte auf sich aufmerksam. Lange war vielen nicht bewusst, dass auch das PvP eine wichtige Rolle spielt. Auch wir von MeinMMO hatten anfangs nicht alles im Blick, möchten euch nun jedoch über die PvP-Inhalte aufklären.

Was ist los mit dem PvP in SOLO? Swords of Legends Online hat einen recht großen Fokus auf PvP-Inhalte. Es gibt sogar spezielle PvP-Ausrüstung, die ihr euch über die Arenen verdienen könnt und die wirksamer im Kampf gegen andere Spieler ist.

SOLO bietet grob 3 verschiedene Arten von PvP:

Open-World-PvP

Zwei Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen

Verschiedene Arenen, in denen in einem klaren Szenario gegen andere Spieler gekämpft werden kann

Doch gerade beim Open-World-PvP gibt es einige Verwirrung. Auch wir von MeinMMO gingen anfangs davon aus, dass dieses optional sei. Doch das ist nicht der Fall. Damit ihr genau wisst, wie das PvP in SOLO funktioniert, haben wir hier alle Infos zusammengefasst.

PvP in der offenen Welt, aber mit harten Strafen

Wie funktioniert das Open-World-PvP? Mit dem Erreichen der maximalen Stufe Student 1 erhält jeder Charakter die neue Fähigkeit Blutrausch. Wer diese aktiviert, kann fortan andere Spieler in der offenen Welt angreifen, die ebenfalls über die Fähigkeit verfügen. Und genau hier kam es zur Verwirrung.

Jeder Charakter erhält mit Student 1 die Fähigkeit automatisch und das kann man derzeit nicht verhindern. Nur der Besitz genügt jedoch, um von anderen Spielern mit Blutrausch attackiert zu werden, selbst wenn ihr die Fähigkeit niemals verwendet. Unterhalb von Student 1 ist man jedoch vor Angriffen sicher.

Wer einen Spieler attackiert, der die Fähigkeit Blutrausch nicht aktiviert hat, muss mit Strafen rechnen:

Für Kills von anderen Spielern sammelt ihr Stapel von “Niedertracht”.

Wer mit vielen Stapeln Niedertracht von anderen Spielern getötet wird, landet im Gefängnis und muss dort Ingame-Spielzeit absitzen

Allerdings gibt es hier eine Ausnahme: Ihr könnt euch seit der Beta 2 einer von zwei PvP-Fraktionen anschließen oder aber neutral bleiben. Spieler der jeweils anderen Fraktion könnt ihr in der offenen Welt töten, ohne dass ihr dafür Niedertracht ansammelt, sofern der Fraktionsskill aktiviert wurde (mehr dazu im Absatz Fraktion).

Das Gefängnis in SOLO ist vor allem ein dunkler und trostloser Ort.

Wie funktioniert das Gefängnis? Wer mit Stapeln Niedertracht stirbt, kommt ins Gefängnis. Ihr müsst so lange dort verweilen, bis ihr alle Stacks Niedertracht abgebaut habt oder die Wache besiegt habt. Stacks verliert ihr wie folgt:

Alle 3 Ingame-Minuten geht automatisch ein Stapel runter, während ihr an einem bestimmten Ort sitzt und singt

Ihr könnt in einer wiederholbaren Quest Steine tragen, die euch jedoch stark verlangsamen. Pro getragenen Stein erhaltet ihr einen Trank, der euch 4 Stapel Niedertracht entfernt

Zudem solltet ihr zwingend den Blutrausch deaktivieren, der langsam aber sicher weitere Stapel Niedertracht aufbaut

Für das Töten von 2 anderen Spielern habe ich in der Beta bereits 100 Stacks Niedertracht angesammelt. Das bedeutet, dass ich dafür 5 Stunden Ingame-Zeit absitzen oder etliche Steine langweilig von A nach B schleppen musste.

Rechts oben beim Kompass könnt ihr eure Stapel Niedertracht sehen.

Die Wache wiederum könnt ihr nach einer anderen Quest im Gefängnis bekämpfen. Theoretisch könnt ihr versuchen sie zu besiegen und so auszubrechen. Allerdings bekommt ihr beim Betreten des Gefängnisses einen Debuff, der bei mir dazu führte, dass ich 0 Schaden verursacht habe. Der Debuff hielt 90 Minuten, hat sich aber immer wieder erneuert.

Neben dem Singen, dem Schleppen von Steinen und dem Kampf mit dem Wärter könnt ihr im Gefängnis mit NPCs Kartenspielen, was euch jedoch keine Stapel Niedertracht entfernt.

Was bringt Open-PvP überhaupt? Gar nichts. Es gibt keinen Loot oder besondere Belohnungen für das Töten anderer Spieler. Im Gegenteil, wenn man einen anderen Spieler tötet, soll dieser sogar ein Kopfgeld aussetzen können, damit andere Spieler den Killer jagen gehen. Dieses Kopfgeld-System konnten wir bisher jedoch nicht ausprobieren.

Ansonsten gibt es nur Bestrafung, die ihr in Form von Ingame-Zeit absitzen müsst. Einen wirklichen Grund andere Spieler zu töten, die keine Lust auf PvP haben, gibt es also nicht.

PvP im Kampf zwischen den Fraktionen

Was hat es mit den Fraktionen auf sich? Ebenfalls ab dem Level Student 1 könnt ihr euch seit der Beta 2 einer von zwei Fraktionen anschließen:

Der Himmelsbund (blau) ist ein Orden, der sich der Ordnung und Moral verpflichtet hat

Der Mystizismus (rot) wiederum huldigt mehreren Gottheiten und ist sehr naturverbunden

Die zwei Fraktionen kämpfen gegeneinander und können sich in der offenen Welt töten, ohne dafür Niedertracht zu bekommen. Allerdings muss hier ein Fraktionsskill aktiv sein, um gegen die anderen Spieler zu kämpfen. Dieser lässt sich manuell aktivieren oder wird durch das Betreten des Fraktionsgebiets automatisch aktiviert.

Der Fraktionsskill deaktiviert sich immer wieder morgens um 6:00 Uhr von selbst oder kann durch einen speziellen Gegenstand deaktiviert werden, den man bei Fraktionshändlern bekommt. Falls ihr in das Gebiet portet und es danach verlasst, könnt ihr jedoch durch das Aktivieren des Fraktionsskills das PvP wieder ausschalten.

Um euch einer Fraktion anzuschließen, müsst ihr eine Quest erledigen, die ihr in der Kultivierung (Taste “J”) finden könnt. Allerdings könnt ihr auch darauf verzichten und bleibt dann neutral. Die Fraktion ist außerdem an den jeweiligen Charakter gebunden.

Zwischen diesen Fraktionen könnt ihr wählen.

Was bringt es in einer Fraktion zu sein? Durch den Beitritt zu einer Fraktion könnt ihr das neue PvP-Gebiet Schwertklang-Tal betreten und dort kämpfen. Dabei handelt es sich um eine riesige Karte, die sich komplett um den Kampf zwischen den Fraktionen dreht und in denen es keine Bestrafung für das PvP gibt.

Kann man eine Fraktion wechseln? Ja, das geht theoretisch alle 7 Tage und kostet 50 Gold. Allerdings verliert ihr euren erspielten Fortschritt bei der jeweiligen Fraktion.

PvP in verschiedenen Arenen

Wie sieht das Arena-PvP aus? In den Arenen erwarten euch 5 verschiedene Modi:

Der Duellkampf, bei dem ihr im 3v3 in einer Arena spielt und eine klassische Rangliste von Bronze bis Diamant aufstiegen könnt

Das “Reich der fünf Elemente” bei denen im 15v15 gegeneinander gekämpft wird

Das “Fort Haizhou”, bei dem man in der Mitte der Karte eine Flagge halten muss, bis man als erstes 1.000 Punkte hat. Hier wird im 10v10 gespielt

Die Waffenbrüder der Smaragdwolken halten ebenfalls einen Kampf ab. Dabei handelt es sich um eine Art Battle Royale, bei dem ihr Beute sammeln könnt und die Karte mit der Zeit kleiner wird. Diese Arena gibt es jedoch nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten.

Der fünfte Modus ist der “Kampf im Sand”. Dabei treten 10 Spieler gegen 10 Spieler an. Hierbei wird ein Spieler pro Team in ein Monster verwandelt und muss geheilt werden. Die erste Gruppe, die 3 Runen besitzt, gewinnt. Dieser Modus ist jedoch von Gameforge vorübergehend deaktiviert worden.

Was sagt ihr zu den PvP-Inhalten in Swords of Legends. Schrecken sie euch eher ab oder machen sie Lust auf mehr? Und habt ihr noch weitere Fragen zum PvP, die wir euch beantworten sollen? Schreibt dies gerne in die Kommentare.

Mehr zu den Inhalten von Swords of Legends allgemein haben wir euch hier verraten: 9 Dinge, die ihr über das neue MMORPG Swords of Legends wissen müsst.