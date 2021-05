Neuer Trailer zeigt, wie das Housing von Swords of Legends Online funktioniert

In Swords of Legends Online (SOLO) gibt es ein ausführliches Housing-System. Wie viel da möglich ist, zeigt ein wunderschöner Trailer, in dem die coolsten Housing Features gezeigt werden.

Das ist im Trailer zu sehen: Der neue Trailer zum Housing von Swords of Legends Online zeigt die vielfältigen neuen Features des Housing-Systems im MMORPG. Darunter sind:

Koi-Karpfen

Heiße Quellen, in denen ihr mit Freunden chillen könnt, sozusagen die Hot-Tubs von SOLO

Brettspiele

Ernte-Ressourcen

Fischteile zum Angeln

Ställe für Mounts

Außerdem schweben die Housing-Instanzen als fliegende Inseln über der Spielwelt. Dort könnt ihr euch dann nach Herzenslust austoben und bauen, was das Herz begehrt. Komplexe Paläste mit Gärten sind nur eine der vielen Möglichkeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So viel könnt ihr im Housing von SOLO machen.

Durch tägliche Aufgaben könnt ihr euch immer neue Baupläne und Ressourcen freispielen und so das Haus sukzessive erweitern. Wenn es euch auf eurer Insel zu einsam wird, besteht stets die Möglichkeit, andere Spieler einzuladen oder andere Inseln zu besuchen.

Mehr Infos zum Housing in SOLO

Wie kommt man an ein Haus? Um das Housing in Swords of Legends überhaupt nutzen zu können, müsst ihr zuerst das maximale Level von Student 1 erreicht haben. In unserem Level-Guide zu SOLO erklären wir, wie ihr das so schnell wie möglich schafft.

Über die Quest “Residenz in den Wolken” kommt ihr dann schließlich an eure Insel. Jetzt braucht ihr nur noch 200 Gold, denn die Insel ist nicht gratis. Sucht euch dann eine der freien Inseln aus und es kann losgehen.

Was kann man noch alles machen? Sobald ihr eure Insel habt, könnt ihr darauf nach Herzenslust bauen, doch es gibt verschiedene Aspekte, die ihr noch beherzigen müsst, um das Optimum aus dem Housing zu holen. Wie das genau klappt, und auf was es beim Housing noch ankommt, haben wir in unserem Housing-Guide zu SOLO hier auf MeinMMO.

Noch mehr nützliche Infos zum neuen MMORPG Swords of Legends Online findet ihr hier auf MeinMMO. So haben wir unter anderem einen Leitfaden erstellt, der euch 9 Dinge erklärt, die ihr über das neue MMORPG Swords of Legends wissen solltet. Viel Spaß beim Lesen, vielleicht sind ja noch Dinge darunter, die ihr noch nicht kanntet.