Wie sind eure Eindrücke vom Schwertmagier? Und wie steht ihr generell zu Swords of Legends Online? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends Online ist ein Themepark-MMORPG, das den Fokus auf eine antike chinesische Geschichte um ein dämonisches Schwert legt. Das Spiel erschien bereits 2017 in China und wurde hier bisher kaum beachtet.

Was ist die Geschichte hinter dem Schwertmagier? Die Schwertmagier stammen aus dem Taihua-Tempel, in dem sie diese mächtige Magie gelehrt bekommen. Dieser Tempel befindet sich auf dem Gipfel des gleichnamigen Berges Taihua, der das ganze Jahr hindurch mit Schnee bedeckt ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen ersten Einblick in das Gameplay des Schwertmagiers bekommt ihr in diesem YouTube-Video. Das Material wurde uns exklusiv vom Publisher Gameforge zur Verfügung gestellt:

Insert

You are going to send email to