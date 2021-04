Großer Publisher kündigt gleich 4 neue AAA-MMORPGs an

Der Publisher Perfect World Games hat auf einer Pressekonferenz gleich 4 neue MMOPRGs angekündigt. Unter diesen befindet sich ein Nachfolger des bekannten MMORPGs Perfect World, das 38 Millionen Euro Budget bekommen soll.

Was sind das für MMORPGs?

Das Highlight der Ankündigung ist Perfect New World (PC, PS5, Xbox Series X). Dabei handelt es sich um ein action-orientiertes Open-World-MMORPG, das im Zusammenhang mit dem immer noch beliebten Perfect World (International) steht.

Ebenfalls für den PC erscheint World of Jade Dynasty. Dieses MMORPG soll wunderschön werden und die neusten Grafik-Technologien unterstützen. Zwar gibt es bereits einige ältere Videos zu dem Spiel, doch die sollen anscheinend nicht den aktuellen Stand des Spiels widerspiegeln.

Bei Perfect New World Mobile (iOS, Android, PC) soll es sich um ein Spiel handeln, das im gleichen Universum wie die neu angekündigte PC- und Konsolen-Version spielt. Doch es soll eigenständig sein und einen eigenen PC-Client mit Crossplay bekommen.

Mit Jade Dynasty 2 (iOS, Android) kommt ein Mobile-Spiel, das an das PC-MMORPG Dynasty World angelehnt ist. Das sieht sich jedoch eher als Nachfolger von Jade Dynasty, einem Spiel, das 2018 eingestellt wurde.

Was ist das für ein Publisher? Perfect World Games ist ein Entwickler-Studio und Publisher aus China. Eine ihrer eigenen Produktionen ist Perfect World, ein älteres MMORPG.

In ihrem aktuellen Portfolio haben sie derzeit mehr als 10 MMORPGs, darunter Star Trek Online und Neverwinter.

Warum ist Perfect World so interessant? Perfect World erschien schon 2008 bei uns und war für viele Spieler der Einstieg in das Genre oder zumindest der Einstieg in die Asia-MMORPGs. Das Free2Play-Spiel bot schöne Grafiken und eine interessante Komponente mit den Luft-Kämpfen. Zudem überzeugte es mit einer interessanten Geschichte rund um die chinesische Kultur.

Neues MMORPG bekommt 38 Millionen Euro Budget, erscheint zuerst für PS5, Xbox Series X

Was wissen wir über Perfect New World? Das neue AAA-MMORPG soll der Nachfolger von Perfect World werden und befinden sich noch recht früh in der Entwicklung. Allerdings gibt es bereits einige interessante Details zu dem Spiel:

Die Spielwelt soll riesig werden und keine Ladescreens aufweisen

Die Story soll “reichhaltiger” werden, als bei Perfect World

Das Kampfsystem wird als dynamisch und actionreich beschrieben

Der Charakter-Editor soll sehr detailliert ausfallen

Ein großer Fokus soll auf der Grafik liegen: Perfect New World soll RTX und DLSS unterstützen

Das Budget liegt bei 300 Millionen Yuan (etwa 38 Millionen Euro)

Perfect New World wird zuerst für PS5 und Xbox Series X und erst im Anschluss für PC erscheinen

Ein Release ist weltweit geplant, wobei es derzeit noch kein Datum dafür gibt.

Einen ersten Einblick in das neue Perfect New World bietet euch die Ankündigung, der der YouTuber archosaur hochgeladen hat:

Einen ersten Einblick in das neue Perfect New World bietet euch die Ankündigung, der der YouTuber archosaur hochgeladen hat:

Was wissen wir über die Mobile-Version? Auch bei dem MMORPG Perfect New World Mobile steht die schöne Grafik im Fokus. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 4 und soll zudem eine PC-Version bekommen, über die man das Mobile-MMORPG auf einem größeren Bildschirm spielen kann.

Der Release des Mobile-MMORPGs ist bereits für 2022 geplant. Genauere Details gibt es aber nicht.

Der Publisher hat auch hier einen kurzen Teaser veröffentlicht, den wir für euch von YouTube eingebunden haben:

Teaser zum neuen MMORPG Perfect New World Mobile.

2 weitere MMORPGs, über die wenig bekannt ist

Was wissen wir über die anderen beiden Spiele? Jade Dynasty war ein MMORPG, das euch ins antike China versetzt hat. Darin gab es eine große Spielwelt, Quests und vor allem viel PvP.

Die beiden neuen Titel World of Jade Dynasty und Jade Dynasty 2 sollen mit dieser alten Welt verbunden werden. Beide Projekte sind in den letzten Jahren schon mehrfach erwähnt worden, wobei es zu dem PC-MMOPRG recht wenige Infos gab.

Zu Jade Dynasty 2 – dem Mobile-MMORPG – wurde etwas mehr verraten. In der Story spielt ihr einen jungen Abenteurer, der eine Fantasy-Welt erkundet, in der wunderschöne Landschaften, aber auch gefährliche Monster auf euch warten.

Das Spiel soll es ebenfalls eine “AAA-Level-Grafik” bieten und setzt dazu auf die Unreal Engine 4. Zudem soll das MMORPG bereits auf 5G Cloud Gaming vorbereitet sein.

Wie Jade Dynasty 2 aussieht, zeigt euch dieser kurze Teaser:

Wie Jade Dynasty 2 aussieht, zeigt euch dieser kurze Teaser:

Viele neue MMORPGs stehen an: In den letzten Wochen und Monaten wurden etliche neue Titel angekündigt, darunter Swords of Legends Online, Elyon oder New World, die alle drei bereits dieses Jahr erscheinen sollen.

2021 klingt insgesamt wie ein interessantes Jahr für MMORPG-Fans, denn es stehen etliche große Erweiterungen für bereits veröffentlichte Spiele an. Alle wichtigen Infos, die ihr auf jeden Fall im Blick haben solltet, haben wir hier gesammelt:

