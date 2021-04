Das MMORPG Elyon wird von Bluehole, den Entwicklern von PUBG und TERA, entwickelt und erschien 2021 in Korea. Nun haben sie offiziell die Beta für den Westen angekündigt. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr daran teilnehmen könnt.

Was ist passiert? Die Entwickler von Elyon haben den Start einer ersten Beta hier bei uns im Westen angekündigt. Diese soll vom 6. Mai um 14:00 Uhr bis zum 10. Mai um 10:00 Uhr stattfinden.

In der Beta könnt ihr die 5 verschiedenen Klassen ausprobieren, ihre Fähigkeiten kennenlernen und an den Realm-vs-Realm-Schlachten teilnehmen. Den Fortschritt aus der Beta werdet ihr nicht behalten.

Die Version des Spiels ist auf dem Stand der koreanischen Version vom 27. Januar. Es wird eine englische, deutsche, französische und spanische Lokalisation und spezifische Server in Europa geben.

Wie meldet man sich für die Beta an? Dazu müsst ihr euch lediglich auf der offiziellen Webseite eintragen (via Elyon). Das könnt ihr von jetzt an bis zum 25. April tun.

Ausgewählte Teilnehmer erhalten am 27. April eine Mail mit einem Code und zusätzlich einem weiteren Code, mit dem sie einen Freund mit in die Beta zu Elyon holen können.

Der Preload zur Beta beginnt bereits am 4. Mai um 14:00 Uhr unserer Zeit.

MMORPG A:IR wurde komplett überarbeitet, erscheint nun als Elyon

Was ist Elyon überhaupt? Eylon wurde ursprünglich als A:IR angekündigt und sollte einen Fokus auf Luftschiffe und Luftkämpfe haben.

2020 wurde jedoch eine große Überarbeitung angekündigt:

Das Kampfsystem wurde überarbeitet. Aus dem Hybrid-System wurde ein reiner Action-Kampf und die Luft-Elemente wurden drastisch reduziert

Es gab viele Anpassungen an den Klassen, Skills

Der Fokus des Spiels rückte weg vom PvE hin zu PvP und besonders zu riesigen Realm vs Realm-Kämpfen mit 300 Spielern

In diesem Artikel könnt ihr euch einen Eindruck über die Entwicklung von Elyon verschaffen.

Wer lieber Gameplay von dem MMORPG sehen möchte, kann sich dieses YouTube-Video von TheLazyPeon anschauen, in dem er die koreanische Version ausprobiert:

Wann erscheint das MMORPG? Offiziell soll Elyon 2021 bei uns erscheinen. Vertrieben wird es von Kakao Games, dem ehemaligen Publisher von Black Desert. Ein Release steht aber frühstens in der zweiten Jahreshälfte bevor.

Elyon ist jedoch nicht das einzige neue MMORPG, das uns dieses Jahr erwartet. So wurden auch New World, Lost Ark und Swords of Legends Online für 2021 angekündigt, ebenso wie die Neuauflage von Phantasy Star Online 2. Insgesamt sieht es nach einem sehr interessanten Jahr für MMORPG-Fans aus:

