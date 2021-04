Das MMORPG Elyon war mal als das „Spiel mit den Luftschiffen A:IR“ bekannt und wurde 2017 das erste Mal vorgestellt. Es kommt von Bluehole, den Entwicklern von PUBG und Tera. Jetzt geht Elyon so langsam in Nordamerika und Europa los: Das Action-MMORPG hat eine offizielle, englischsprachige Webseite. In den nächsten Monaten soll die Closed Beta starten, der Release in Europa ist für 2021 geplant.

Das ist die Entwicklung von Elyon bisher:

Im November 2017 kündigten Bluehole, die Entwickler von PUBG und Tera, ihr neues MMORPG „Ascent: Infinite Realm“ (A:IR) an. Das Spiel setzte auf Luftschiffe und den PvP-Kampf in der Luft

A:IR lief aber überhaupt nicht gut, es interessierten sich nur wenige für das Spiel – das Gameplay zündete einfach nicht. Das Spiel wurde als grindy, klobig und unrund beschrieben. Es wurde gar mit dem MMORPG-Flop Bless vergliechen.

Trotz der negativen Nachrichten investierte Bluehole weiter in das Online-Rollenspiel: 2020 gab es eine große Überarbeitung: Das MMORPG hieß jetzt Elyon, wirkte wie ein TERA 2 und setzt auf viel mehr Action und einen neuen Look

In Korea ist das MMORPG bereits gestartet, noch 2021 soll es nach Europa kommen. Jetzt geht es langsam in Richtung Closed Beta

Das ist jetzt der Stand: Bluehole hat nun eine englischsprachige Seite zu Elyon online gebracht (via elyon). Hier gibt es die typischen Basis-Informationen über ein MMORPG. Wir sehen Videos zu den 5 Klassen des Spiels: Warlord, Mystic, Elementalist, Gunslinger und Assasin. Es gibt mehr Infos zu den Skills und was Elyon einzigartig macht: die anpassbaren Skills und die Vielzahl der verschiedenen Aktivitäten.

Interessant ist, dass sich Bluehole als „Entwickler von TERA“ vorstellt und nicht etwa als „Macher hinter PUBG“.

Auf der Seite kann man sich registrieren und einen Newsletter bestellen (via kp.games). Der soll einen informieren, wann die Closed Beta zu Elyon beginnt.

MMORPG Elyon soll auch auf Deutsch kommen

So geht es weiter: Es sollen zwei Closed-Beta-Phasen in den nächsten Monaten kommen. Erst wenn Kakao Games mit dem Feedback zufrieden ist, soll Elyon in den Release gehen. Das dürfte frühestens im Herbst 2021 soweit sein.

Das genaue Start-Datum der 1. Closed Beta von Elyon will Kakao Games “sehr bald” bekanntgegeben. Die erste Closed Beta wird aber wohl nur wenig Inhalte bieten und “weit von der Release-Version entfernt sein”. Es soll aber Events und Schlachten geben, um Spielern zu zeigen, was sie im tatsächlichen MMORPG später erwartet. Die erste Closed Beta soll offenbar auch nur relativ wenig Spielern offenstehen.

Die zweite Closed Beta soll dann mehr Spielern die Gelegenheit geben, Elyon zu testen, als die erste und ein Test für die Server des MMORPGs sein.

Die Registrierung für die Beta ist noch nicht offen, die soll zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Elyon wird in 4 Sprachen angeboten: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.

Das Bezahlmodell ist noch unklar, in Südkorea läuft es als „günstiges Buy2Play“-Spiel ähnlich wie Black Desert.

Warum sollte man sich für Elyon interessieren? Es ist das interessanteste Asia-MMORPG, das wir in absehbarer Zeit bekommen.

Lost Ark steht auf dem Wunschzettel vieler MMORPG-Fans wahrscheinlich noch etwas höher, aber das ist ein Stückchen weiter weg als Elyon.

PC-MMORPG Elyon zeigt Gameplay aus den Dungeons, sieht aus wie ein modernes TERA

Spielerisch sollte man sich von Elyon jetzt keine Offenbarung erwarten, aber es ist mal wieder ein „richtiges, klassisches MMORPG“, das vor allem mit seinem dynamischen Kampfsystem überzeugen will.

Wir werden euch auf MeinMMO über Elyon und alle anderen MMORPGs auf dem Laufenden halten:

