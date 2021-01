MMORPG Elyon bringt gigantische Schlachten mit 300 Spielern – So sehen sie aus

Das neue PC-MMORPG Elyon (ehemals A:IR – Ascent: Infinite Realm) setzt auf PvP. Und hier könnt ihr gewaltige Schlachten erleben.

Was ist Elyon? Das MMORPG spielt in einer Steampunk-Welt. Hier erwarten euch Quests und superschnellen Kämpfe gegen Monster. Außerdem gibt es Abenteuer in Dungeons. Diesen Herausforderungen dürft ihr euch gemeinsam mit Freunden stellen.

Allerdings liegt der Fokus des MMORPGs auf großen PvP-Schlachten. Wie diese ablaufen, das erklärten die Entwickler nun anhand eines neuen Videos:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt In diesem Video seht ihr, wie Fraktionskriege im MMORPG Elyon ablaufen.

Riesige PvP-Schlachten in Elyon

Wie laufen die Schlachten ab? Fraktions-PvP zwischen den Parteien The Vulpin Council und The Ontari Union steht im Mittelpunkt von Elyon. In den Fraktionskriegen treten zwei Teams bestehend aus jeweils 150 Spielern gegeneinander an. Das heißt, 300 Spieler kämpfen in einer solchen Schlacht gegeneinander. Es finden immer drei Matches pro Krieg gleichzeitig statt.

Dabei kommen aber nicht nur reguläre Waffen zum Einsatz. Ihr könnt beispielsweise in Mechs steigen und so in den Kampf eingreifen. Außerdem kommt es zu Belagerungen, in denen Belagerungswaffen eine große Rolle spielen.

Darüber hinaus spielt PvE in den Fraktionskriegen eine Rolle. Das heißt, ihr bekämpft nicht nur feindliche Spieler, sondern zudem Monster, die auf dem Schlachtfeld auftauchen.

Am Ende gewinnt die Fraktion, die bei Ablauf der Zeit die meisten Punkte erspielt hat.

Wann finden die Fraktionskriege statt? Laut dem Entwicklerstudio werdet ihr immer ab Freitag das gesamte Wochenende über einen solchen Krieg erleben.

Wann erscheint Elyon? Der Release soll 2021 in den USA und in Europa erfolgen. Einen genauen Termin kennen wir noch nicht. Allerdings wurde kürzlich die englischsprachige Website überarbeitet, was darauf hindeuten könnte, dass uns bald neue Informationen bevorstehen – eventuell zu einer internationalen Beta.

Elyon gehört hier auf MeinMMO zu einem der 8 aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung.