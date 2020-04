Das MMORPG Elyon war ursprünglich als Ascent: Infinite Realm angekündigt worden. Doch dann gab es eine große Überarbeitung. Die hat dem Spiel sichtlich gutgetan, wie Gameplay-Videos aus ersten Tests zeigen.

Was ist das für ein Spiel? Elyon wird ein Action-MMORPG und vom koreanischen Studio Bluehole entwickelt. Die Firma ist vor allem für die Titel TERA und PUBG bekannt.

Allgemein soll sich das Online-Rollenspiel stark an westlichen Wünschen orientieren und verzichtet daher auf starken Grind und bringt stattdessen nachvollziehbare Quests und schnell verfügbaren Content.

Am 11. April startete in Südkorea die Beta zu Elyon. Da auf dieser keine NDA liegt, wurden nun die ersten Gameplay-Videos veröffentlicht.

Dynamische Kämpfe ohne Tab-Targeting

Wie sieht das Gameplay von Elyon aus? Die ersten Videos zeichnen ein positives Bild vom neuen MMORPG.

Während A:IR eine Mischung aus Tab-Targeting und actionreichen Kämpfen bot, ist der gesamte Kampf in Elyon dynamisch: Ihr müsst euren Feind immer direkt anvisieren. Elyon wirkt wie ein modernes TERA.

Einen guten Einblick in das Kampf- und Quest-System könnt ihr in dem Videovom Gemzo TV gewinnen:

Einblicke in das Kampfsystem von Elyon.

Gegen Ende des Videos sieht man kurz das Gleiten. Das stammt noch aus dem alten Konzept von A:IR. Der Luftkampf soll nicht vollkommen aufgegeben werden. Doch der Fokus soll deutlich davon weggerückt sein, wie man in den bisherigen Gameplay-Videos sehen kann.

Die 5 Klassen von Elyon

Wie sieht die Charaktererstellung aus? Ein zweites Video zu Elyon vom YouTuber HK MAX3 fokussiert sich auf die Charaktererstellung.

Diese ist detailreich und erinnert etwas an Aion, auch wenn es nicht so aussieht, als könne man komplette Monster kreieren, wie es in dem MMORPG von NCSoft der Fall ist.

Bei der Erstellung habt die Wahl aus 4 verschiedenen spielbaren Rassen und den fünf Klassen:

Warlord – Ein stark gepanzerte Ritter.

– Ein stark gepanzerte Ritter. Sorceress – Eine klassische Magierin.

– Eine klassische Magierin. Mystic – Eine Supporterin und Heilerin.

– Eine Supporterin und Heilerin. Assassine – Der übliche flinke Meuchler

– Der übliche flinke Meuchler Gunslinger – Kämpft mit Revolvern im Nahkampf und Gewehr im Fernkampf.

Den Gunslinger habt ihr bereits im oben verlinkten Gameplay-Video in Aktion erlebt.

Detaillierte Charaktererstellung in Elyon.

Wo kann man noch mehr sehen? Auf YouTube findet ihr inzwischen einige Gameplay-Videos, wobei die gezeigte Sprache derzeit nur koreanisch ist.

Der YouTuber Sticks beispielsweise hat einen ersten Solo-Dungeon abgeschlossen und brauchte dafür rund eine Stunde. Ebenfalls auf YouTube findet man einen Livestream-Mitschnitt von Kang Nam, der mehr als 9 Stunden Elyon gespielt hat.

Elyon soll 2020 in den Westen kommen

Was ist mit einem West-Release von Elyon? Während die Beta in Südkorea schon läuft, müssen wir uns in Europa gedulden. Es hieß jedoch, dass eine Beta für den Westen noch für 2020 angedacht ist.

Der Publisher des Spiels ist Kakao Games, der auch schon Black Desert zu uns gebracht hat. Dort liegen wir aus Sicht des Contents noch immer leicht hinter der koreanischen Version zurück, bekommen aber wichtige Inhalte wie Klassen meist nur wenige Tage oder Wochen zeitversetzt.

Insgesamt stimmen die gezeigten Bilder und neuen Infos zu Elyon positiv. So wird aus einem MMORPG, dass Anfang 2020 kaum Interesse weckte, ein spannender neuer Titel.