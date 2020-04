Das MMORPG A:IR – Ascent Infinite Realm erscheint nicht. Stattdessen kommt Elyon. Was sich aber nach einer Umbenennung mit Anpassungen beim Gameplay anhörte, entpuppt sich jetzt als im Grunde komplett neues Online-Rollenspiel.

Was ist Elyon? Eigentlich hätte schon längst eine Beta zum MMORPG A:IR – Ascent Infinite Realm starten sollen. Doch wie nun bekannt wurde, bringen die Entwickler nun Elyon: Ascent Infinite Realm heraus und kündigten Änderungen am Kampfsystem, den Skills und den Luftkämpfen an.

Jedoch steckt noch einiges mehr dahinter. Denn vom eigentlichen MMORPG A:IR scheint kaum noch etwas übrig zu sein. Schaut man sich alleine den Trailer zum Spiel an, so sieht dies inzwischen überhaupt nicht mehr so aus wie früher. Die gesamte Grafik erinnert nun mehr an das MMORPG TERA, natürlich aber deutlich moderner und besser. Auch das Gameplay soll sich nun viel mehr an TERA orientieren, den Fokus jedoch mehr auf PvP legen. Actionreiche Gefechte stehen im Mittelpunkt, die Luftkämpfe spielen nur noch eine untergeordnete Rolle.

Eigentlich schon ein neues MMORPG

Ist das überhaupt noch A:IR? Das, was Kakao Games und Krafton nun von Elyon zeigten, scheint kaum noch etwas mit dem ursprünglichen Spiel zu tun zu haben. Was noch Bestand hat, sind die beiden Fraktionen Vulpin und Ontari, die sich in einem Konflikt befinden und die vier Völker:

Menschen

Elfen

Ein

Orks

Die Klassen sind zwar ebenfalls noch vorhanden, das Skillsystem hat sich allerdings geändert. Und zwar könnt ihr eure Skills nun besser individualisieren und eurem Spielstil anpassen.

Was im Trailer zu sehen ist, erinnert viel mehr an ein klassisches MMORPG als an das, was A:IR hätte werden sollen. So sind im Video gar keine Luftschlachten zu sehen. Alles spielt sich auf dem Boden ab. Ihr erkundet eine riesige Welt, bekämpft dort Monster und führt PvP-Gefechte aus. Dabei verbessert ihr euren Charakter. Sogar Angeln ist möglich.

Die Angriffe auf Basen mit Luftschiffen und dem anschließenden Stürmen der Festung scheinen Geschichte zu sein. Damit hat Elyon nicht mehr viel mit dem eigentlichen A:IR zu tun. Ihr trefft sogar neue Charaktere, die es im ursprünglichen Spiel gar nicht gab.

Elyon sieht nicht mehr aus wie A:IR, sondern erinnert eher an ein modernes TERA.

Was heißt das? Es scheint so, als hätten die Entwickler ihre ursprünglichen Pläne bezüglich A:IR aufgegeben. Das Spiel, das zwischen den TERA und Black-Desert-Machern entstehen sollte, Project W, wird nun ein recht klassisches MMORPG mit PvP-Fokus. Wir bekommen also im Grunde ein komplett neues MMORPG, das Elemente von TERA besitzt, und von Kakao Games vertrieben wird.

Mit Elyon erwartet uns also ein MMORPG, das zwar aus A:IR hervorgegangen ist, nun aber etwas Neues darstellt. Wie gut sich das spielt, sollten wir im Verlauf dieses Jahres sehen. Zumindest in Südkorea startet am 11. April eine Beta. Dann erfahren wir bestimmt mehr über Elyon.