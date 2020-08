Das MMORPG Elyon befindet sich derzeit in Südkorea in einer Beta. Dort soll das Spiel bereits im November erscheinen. Fest steht nun auch, dass es zu uns in den Westen kommen wird. Einen Zeitraum dafür gibt es hingegen noch nicht.

Was passiert derzeit bei Elyon? Am 25. Juli startete das MMORPG in eine Beta in Korea und Spieler veröffentlichten allerhand Gameplay zu Elyon. Das MMORPG, das ursprünglich als A:IR angekündigt und seitdem stark überarbeitet wurde, macht einen interessanten und dynamischen Eindruck.

Das Spiel setzt auf eine klassische Fantasywelt, actionreiche Kämpfe ohne Tab-Targeting und 5 verschiedene Klassen, die ihr leveln und ausrüsten könnt.

Wie steht es um einen Release? Wie die koreanische Webseite Inven berichtet, soll Elyon nach den aktuellen Plänen von Kakao Games, dem Publisher von Black Desert hier im Westen, noch im November in Korea erscheinen. Das Spiel wird dabei Free2Play.

Außerdem hat Kakao Games die Rechte am Vertrieb für Nordamerika, Europa und Ozeanien. Hier soll Elyon also auf jeden Fall erscheinen. Ob das Preis-Modell beibehalten wird oder ein Wechsel zu Buy2Play stattfindet, ist bisher nicht bekannt.

Angeblich ist jedoch noch eine Beta für 2020 bei uns geplant.

Für wen ist das MMORPG interessant?

Was macht das Spiel aus? Elyon setzt auf ein schnelles und actionreiches Kampfsystem. Zwar gibt es eine offene Welt und allerhand PvE-Quests, doch der Fokus des MMORPGs liegt klar auf dem PvP.

So bekämpfen sich die 2 Fraktionen des Spiels ständig und das Spiel bietet große Schlachten um Festungen, die in einem gesonderten Gebiet stattfinden.

Wer also Lust auf ein neues PvP-MMORPG hat, darf sich auf Elyon als neue Alternative freuen.

In Elyon gibt es zwar PvE-Gegner, doch das PvP steht im Fokus.

Wo lagen in der Beta noch Probleme? Elyon wird in der Unreal Engine 3 entwickelt, die bisher oft Probleme hatte, wenn viele Spieler gleichzeitig unterwegs sind. Das ist jedoch bei den RvR-Schlachten der Fall.

Zudem soll Elyon recht grindlastig sein, wie es häufiger bei Sandbox-Spielen der Fall ist. Auch das müsst ihr mögen oder zumindest akzeptieren können.

Elyon gehört hier auf MeinMMO zu einem der 8 aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung. Freut ihr euch darauf oder liegen eure Hoffnungen eher auf einem der anderen Spiele?