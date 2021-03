Jeden Monat gibt Amazon Einblicke in die Entwicklung von New World. Die letzten Updates zeigten dabei in Richtung Themepark-MMORPG. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch findet das gut, auch weil es viel zu lange kein solches Spiel mehr gegeben hat.

Was ist passiert? Im neusten Alpha-Update zu New World wurden einige interessante Inhalte präsentiert, darunter ein neues Endgame-Gebiet, ein instanziierter PvP-Modus und ein erster Dungeon für 5 Spieler. Zuvor gab es bereits Neuerungen wie das Angeln oder die Boss-Arena mit dem Kampf gegen den Spriggan, die bereits Anfang 2020 angekündigt wurde.

Diese Inhalte sind zwar auf den ersten Blick für ein MMORPG nicht ungewöhnlich, doch zu dem ursprünglichen New World passen sie überhaupt nicht. Denn in den ersten Jahren war es ein MMO, das sich vor allem auf PvP und Überleben spezialisierte.

Doch Ende 2019 wurde das Konzept umgeschmissen und das finde ich richtig gut. New World hätte zwar eine Nische besetzen und dort ein paar Spieler binden können, aber viele Fans sehnen sich schon lange nach einem neuen Themepark-MMORPG. Derzeit sieht es so aus, als wolle Amazon genau in diese Richtung gehen.

Was ist ein Themepark-MMORPG? In diesen MMORPGs werden Spieler mehr an die Hand genommen. Der Fokus liegt auf Quests und dem Erzählen einer Geschichte. Spieler schlüpfen meist in die Rolle eines Helden und folgen vorgegebenen Aufgaben.



In Sandbox-Spielen hingegen liegt der Fokus stärker auf dem Finden einer eigenen Rolle und Freiheit in der Spielwelt. Hier gibt es meist weniger Quests und Lore, dafür mehr Aufgaben in Form von Berufen, Wirtschaft und PvP.

Von Survival zu Themepark?

Was war New World früher? Auf der gamescom 2018 wurde New World das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Damals verriet der Head of Amazon Games, dass New World zu Beginn ein Survival-Spiel war, wie etwa ARK: Survival Evolved. Doch schon zur gamescom wurden die Survival-Elemente abgeschwächt, Hunger und Durst spielten nur noch eine Rolle bei der Regeneration und der Fokus wurde auf MMO-Elemente gelegt.

Bei dieser Präsentation gab es:

Keine Quests

Open-World-PvP zwischen allen Spielern

Den Kampf um Festungen, der noch in der offenen Welt ausgetragen wurde

Eine riesige, aber sich recht leer anfühlende Welt

Das Kampfsystem, das klassenlose System und das Crafting waren jedoch vergleichbar mit der Version, die wir im Sommer 2020 ausprobieren konnten.

Ein Video mit Gameplay kurz vor dem Test im Sommer 2020.

Was hat sich geändert? Ende 2019 kündigte Amazon eine große Überarbeitung von New World an. Damals hieß es, das man weg vom Zwangs-PvP und hin zu mehr Open World und PvE wolle:

Der Wandel in der Ausrichtung fand nicht überall Zuspruch, wird jedoch seitdem konsequent von Amazon verfolgt. In jedem Alpha-Update bisher gab es Neuerungen, die sich an PvE-Spieler oder generell die breite Masse richten, wie neue Waffen oder Crafting-Anpassungen.

Fokus auf die Lore steigt: Interessant in dem letzten Update ist, dass sie mit dem neuen Gebiet auch eine Geschichte erzählen wollen. In Ebonscale Reach dreht sich alles um eine verbannte Kaiserin. Zu ihr gibt es auch einen Lore-Beitrag auf der offiziellen Seite und sie bringt ein wenig asiatisches Flair ins Spiel.

Gerade in Sachen Story-Telling hatte New World viel Luft nach oben. Die Quests waren eher eintönig und ohne viel Geschichte. Einzig der generelle Plot rund um das Material Azoth und die damit einhergehende Verderbnis von Aeternum wurde etwas angerissen – durch Lore-Texte verteilt in der offenen Welt.

Hier bin ich gespannt, ob New World es schafft, sogar eine komplette Geschichte erzählen zu können, wie es andere Themepark-MMORPGs tun.







Mit dem neuen Gebiet bekommt New World mehr Lore, aber auch optisch etwas Neues. Es geht in Richtung Asien.

PvP-MMOs gibt es immer wieder, Themepark stirbt langsam aus

Darum finde ich die Änderung gut: Obwohl ich PvP liebe und in fast jedem MMORPG dort unterwegs bin, sehe die Entwicklung von New World positiv:

Zum einen sind instanziierte PvP-Inhalte generell ausgeglichener und leichter zu balancen. Im ursprünglichen New World konnten Festungskämpfe einfach mit einer Überzahl, statt mit Skill und Taktik gewonnen werden. Es gab Diskussionen darüber, dass einzelne Gilden mit vielen Mitgliedern die Server beherrscht haben. Das empfinde ich persönlich schlecht und schätze deshalb beispielsweise das PvP in Guild Wars 2, bei dem man nicht mal einen Vorteil durch eine bessere Ausrüstung hat.

Zum anderen gibt es einfach jede Menge MMORPGs, die auf Open-World-PvP setzen. Wer sich die großen Veröffentlichungen der letzten 6 Jahre und auch in die Zukunft anschaut, wird nahezu kein reines Themepark-MMORPG finden:

ArcheAge und Black Desert sind zwei der erfolgreichen MMORPGs der letzten Jahre.

Aktuelle Titel der letzten Jahre, wie etwa Bless Unleashed, Legends of Aria oder das kommende Elyon, legen allesamt ihren Fokus auf das PvP. Sogar das PvE-MMORPG Astellia hat mit seiner Free2Play-Version offenes PvP eingeführt.

Die Indie-MMORPGs in Entwicklung wie Crowfall, Camelot Unchained, Corepunk und auch Ashes of Creation haben offenes PvP, wenn teilweise auch mit harten Strafen für Ganker.

Zusätzlich gab es in den letzten Jahren großes Interesse an Survival-Spielen wie etwa ARK, Rust oder Valheim, das derzeit ein riesiger Erfolg auf Steam ist. In ihnen können sich die Spieler je nach Server ebenfalls bekriegen.

Dabei sind Themepark-MMORPGs bei vielen Spielern echt beliebt. WoW ist das Paradebeispiel, das seit vielen Jahren die Charts dominiert. WoW Shadowlands schaffte sogar 3,7 Millionen Verkäufe in 24 Stunden und ist damit das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.

Auch in den Kommentaren auf MeinMMO liest man immer wieder, dass viele MMORPGs schon bei der Vorstellung uninteressant sind, eben weil sie so stark auf PvP setzen. Der Wunsch nach einem PvE-Spiel ist groß.

Angeln ist eines der neuen Features zum Entspannen in New World.

Ich selbst liebe es, einfach eine Welt zu erkunden, eine Story zu erleben, mit anderen Spielern zusammen Bosse zu besiegen und ohne Druck und Angst spielen zu können. PvP soll nicht allgegenwärtig, sondern eine Option für mich sein. Das bietet mir am besten ein Themepark-MMORPG.

Bei dem Anspiel-Event von New World hatte ich bereits Spaß an den gemeinsamen Events gegen die Corrupted, am Crafting und an der Schönheit der Spielwelt. Und mit Neuerungen wie den Dungeons, den neuen Gebieten und dem Angeln wird genau dieser Teil weiter ausgebaut.

Wenn ich dann Lust auf PvP habe, werfe ich mich in Arenen oder die Kämpfe um Festungen in New World. In der offenen Welt möchte ich jedoch gerne die Seele baumeln lassen.

Sandbox- oder Themepark-MMORPG – Welches Genre eignet sich für wen?

Warum setzen Entwickler so selten auf Themepark? Themepark-Spiele sind oft sehr aufwändig, weil sie eine Geschichte und ständig neue Inhalte brauchen. Spieler konsumieren einfach schneller die Inhalte, als Entwickler sie programmieren können. Darum wird auch oft über Content-Flauten diskutiert.

Sandbox-, PvP- und Survival-Spiele haben den großen Vorteil, dass man als Entwickler nur ein Fundament legen muss und die Spieler darauf selbst ihren Content aufbauen können. Das ist weniger Arbeit und sorgt gleichzeitig für eine längere Bindung.

New World hat eine Änderung durchgemacht, die weg von PvP und Sandbox und mehr in Richtung Themepark geht. Das ist aber auch aufwändiger, wie man an den aktuellen Verschiebungen sieht. In meinen Augen ist die Entwicklung jedoch genau richtig so.

Was denkt ihr über die Entwicklung? Was braucht New World für euch noch, um ein gutes Themepark-MMORPG zu werden?

New World ist auf einem guten Weg, hat aber auch noch viel Arbeit vor sich. Deshalb war es in meinen Augen richtig, dass der Release von New World verschoben wurde.