In der Zwischenzeit werden wir das Spiel weiterhin mit Content versorgen, während wir uns auf End of Dragons freuen. Es wird reguläre Festival-Updates geben, wie das Drachengepolter.

Joe Kimmes : Das Finale von Champions wird die Grundlage für die Erweiterung “End of Dragons” schaffen. Ihr werdet es nicht sofort von Beginn an sehen, aber der Ausgang der Saga und der Zustand der Welt Tyria danach werden die Grundlage dafür sein, wo unsere Geschichte beginnt.

Die entscheidenden Momente werden in der Story-Mission sein, in der ihr eine Quest nachholt, die Braham begonnen hat, und in einem Bosskampf am Ende des Kapitels.

MeinMMO: Was macht die neue Episode der Lebendigen Welt so besonders und warum sollten Spieler sie erleben?

Doch noch immer ist nicht bekannt, wann die Erweiterung kommt und was zwischen dem Finale Ende April und dem Release von “End of Dragons” passiert.

Was ist neu? Mit dem dritten Kapitel zur “Eisbrut Saga: Champions”, wurden in Guild Wars 2 neue Inhalte veröffentlicht. Dazu zählen:

Im MMORPG Guild Wars 2 erschien am 9. März der neuste Story-Patch. Wir von MeinMMO haben in diesem Zuge mit den Entwicklern über kommende Neuerungen für das Spiel gesprochen.

