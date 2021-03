5 Dinge, die WoW unbedingt von Guild Wars 2 übernehmen sollte

World of Warcraft ist auch 2021 der König der MMORPGs bei uns im Westen. Doch einige Dinge könnte sich das Spiel vom Konkurrenten Guild Wars 2 abschauen, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Seit 2006 gehört mein Herz der Guild Wars-Reihe. In beiden Teilen habe ich zusammengerechnet über 17.000 Spielstunden. Doch gerade in den letzten Jahren habe ich vermehrt andere MMORPGs ausprobiert und dabei auch meine Liebe zu WoW Classic und mit Shadowlands auch zu Retail-WoW entdeckt.

In beiden Spielen habe ich inzwischen Charaktere auf der Stufe 60, war in Dungeons und ersten Raids unterwegs.

Doch je mehr Zeit ich in den Titeln von Blizzard verbringe, umso mehr vermisse ich Features, die Guild Wars 2 so besonders machen und an denen sich WoW meiner Meinung nach orientieren sollte.

Dabei geht es mir nicht darum, das komplette Spiel zu verändern, sondern WoW einfach moderner zu machen.

1. Das Kampfsystem

Was macht Guild Wars 2 besser? Sowohl World of Warcraft als auch Guild Wars 2 setzen im Grunde auf ein Tab-Targeting-Kampfsystem. Allerdings holt das MMORPG von ArenaNet viel mehr aus diesem System heraus:

Durch die Ausweichrolle spielt sich der Kampf insgesamt viel dynamischer

Der Waffenwechsel im Kampf ermöglicht es mir zwischen Nah- und Fernkampf frei zu wechseln

Es gibt viele Fähigkeiten, die mit Bewegungen zu tun haben (Sprünge, Rollen zur Seite, Teleports etc.)

Es gibt keinen global Cooldown auf Fähigkeiten

Zudem setzt Guild Wars 2 auf ein interessantes Combo-System. Bestimmte Fähigkeiten wie Feuerwände oder ein Lavabrunnen zählen als sogenanntes “Feld”. Wer einen Finisher in einem solchen Feld verwendet, sorgt für einen zusätzlichen Effekt, wie eine Feuerexplosion oder brennende Pfeile beim Durchschießen.

Einen Einblick in das Kampfsystem gewährt euch dieses Video vom YouTuber MightyTeapot:

Warum ist mir das so wichtig? Das Kampfsystem von Guild Wars 2 hat mich persönlich für viele andere MMORPGs verdorben. Wenn man will, kann man in GW2 fast sämtlichem Schaden von Feinden durch gutes Spielen entgehen.

Das macht Spaß und man kann sich selbst Herausforderungen stellen und so viel stärkere Bosse oder Herausforderungen meistern.

Bei WoW habe ich oftmals das Gefühl, dass das Einstecken von Schaden mit kalkuliert wird. Gerade mit dem Krieger habe ich beim Leveln im Grunde immer auf die Fresse bekommen und das frustrierte mich.

WoW soll natürlich nicht das komplette System von Guild Wars 2 übernehmen. Das würde allein mit der Zahl der Fähigkeiten nicht funktionieren. Aber eine Ausweichrolle und mehr “Fähigkeiten mit Bewegung” würde ich mir schon wünschen.

2. Welt-Events und Dynamik

Was macht Guild Wars 2 besser? Wenn mich jemand fragt, was Guild Wars 2 von anderen MMORPGs abhebt, dann sind das für mich die Welt-Events. Denn davon gibt es nicht nur viele, sondern einige von ihnen sind sogar anspruchsvoll:

In fast jedem Gebiet gibt es einen Weltboss. Diesen kann man allein nicht bezwingen, sondern es werden Mitspieler benötigt. Glücklicherweise erscheinen sie zu bestimmten Zeiten, sodass sich dann viele Spieler dort versammeln.

Es gibt dynamische Events, die einfach in der Welt erscheinen und die Quests ersetzen. Sie drehen sich darum, ein Dorf vor Angreifern zu schützen oder es zurückzuerobern, wenn man das Event vorher verloren hat.

Die Karte “Widerstand des Drachen” ist im Grunde ein kompletter Boss-Kampf, der alle 120 Minuten stattfindet und dann auch gute 60-90 Minuten in Anspruch nimmt. Man erobert eine Karte nach und nach, um am Ende gegen einen riesigen Drachen zu Kämpfen.

Der Drache Tequatl steht in einem Gebiet für Level 50, braucht jedoch etliche Spieler, um bezwungen zu werden. Dank der Belohnungen finden sich auch hier noch dutzende dafür.

Warum ist mir das so wichtig? MMORPGs bieten die Möglichkeit, mit vielen Spielern zusammen gegen die Gefahren der Welt zu kämpfen.

Während man in vielen MMORPGs heutzutage vor allem in kleinen Gruppen unterwegs ist, schafft es Guild Wars 2 mit Welt-Events auch mal 50 oder sogar 100 Spieler gleichzeitig auf eine Karte zu ziehen. Bei besonderen Events gibt es oftmals sogar mehrere Karten, auf denen dann so viele Spieler unterwegs sind.

In Retail-WoW war ich oftmals allein beim Questen und Leveln. Hin und wieder lief mir ein Spieler über den Weg, aber wirklich interagiert hat man nicht. Deshalb schätze ich diese riesigen Welt-Events in Guild Wars 2.

3. Mounts

Was macht Guild Wars 2 besser? Jahrelang wurde bei Guild Wars 2 auf Reittiere verzichtet. Immerhin gibt es ein Schnellreise-System und jedes Gebiet ist instanziiert, was Mounts eigentlich überflüssig machte.

Doch mit Path of Fire entschieden sich die Entwickler, doch Reittiere zu bringen. Und heute möchte ich sie nicht mehr missen. Guild Wars 2 bietet 8 Arten von Reittieren und nein, damit sind keine Skins gemeint. Jedes Reittier unterscheidet sich deutlich:

Der Raptor bewegt sich schnell zu Fuß und hat zudem einen besonderen Skill, mit dem er weit springen kann.

Der Schakal ist ähnlich schnell, kann sich jedoch oft auf kurzer Strecke teleportieren.

Der Springer ist zwar langsamer, kann dafür aber sehr hoch springen und so Berge und andere Hindernisse überwinden.

Der Schweberochen bewegt sich schnell über und unter Wasser .

Der Rollkäfer rollt langsam bergauf, aber superschnell bergab. Mit ihm kann man zudem driften und es gibt spezielle Rennstrecken für ihn.

Der Greif kann in der Luft gleiten wie ein Segelflugzeug.

Die Himmelsschuppe ist ebenfalls ein Flug-Mount, funktioniert aber eher wie ein Helikopter und kann in der Luft stehen und sich an Bergen festklammern.

Die Kriegsklaue ist ein spezielles Mount im Welt gegen Welt, einem PvP-Gebiet, das sogar Tore von Festungen einreißen kann.

Die Reittiere haben außerdem ein hohes Maß an Physis. Sie brauchen am Anfang etwas, um ihr Tempo zu erreichen und brauchen auch einen Bremsweg. Zudem wird man nicht im Kampf abgeworfen und hat sogar eine Angriffsfähigkeit, die vom Reittier aus aktiviert werden kann.

Den Raptor habe ich damals selbst in diesem Video vorgestellt:

Warum ist mir das so wichtig? Die Reittiere in WoW machen mich einfach nur schneller. Das ist in Ordnung, bringt mir aber nicht ansatzweise so viel Spaß, wie die Reittiere in Guild Wars 2, die Skills wie das Abspringen und sogar passende Rennen bieten.

Auch in puncto Animation und den verschiedenen Skins gewinnt für mich ebenfalls das MMORPG von ArenaNet.

4. Gleiche Voraussetzungen im PvP

Was macht Guild Wars 2 besser? Guild Wars 2 wollte mit seinem PvP-System ursprünglich in Richtung E-Sports gehen. Das sieht man auch an der Art und Weise, wie man das PvP betritt.

Im Grunde kann man sich einen Charakter auf Level 1 erstellen und mit ihm in das PvP-Gebiet “Herz der Nebel” reisen (seit 2014 muss man mit seinem ersten Charakter überhaupt Level 10 erreichen, bevor das freigeschaltet wird).

Im Herz der Nebel wird man direkt auf Stufe 80 angehoben, hat Zugriff auf alle Fähigkeiten und spezielle PvP-Ausrüstung, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Das empfinde ich als sehr gutes und faires System.

Warum ist mir das so wichtig? Zugegebenermaßen habe ich in Shadowlands nicht sonderlich viel PvP gespielt. Doch in Classic fiel mir sehr negativ auf, wie stark die Ausrüstung Einfluss auf das PvP hatte. Dort hatte ich mit meinem Krieger im Grunde keine Chance gegen Schurken mit verzauberten Waffen.

Aber allein die Tatsache, dass ich direkt mit Level 1 mit meinen Freunden in das Highend-PvP schauen kann, ist für mich ein wichtiger Aspekt. Selbst wenn ich in Shadowlands eine PvP-Gruppe hätte, müsste ich gegebenenfalls eine komplett neue Klasse leveln und ausrüsten, bevor ich überhaupt mit ihnen spielen kann.

5. Accountweiter Fortschritt

Was macht Guild Wars 2 besser? Alles, was ich in Guild Wars 2 erspiele und erlebe, gilt für meinen Account. Dazu zählen:

Die Beherrschungen, die im Endgame neue Fähigkeiten erlauben

Die freigespielten Reittiere und Skins

Erfolgspunkte

Die Garderobe mit allen Skins

Meine Gilden

Die Bank und das Auktionshaus

Sogar einige Endgame-Rüstungsteile sind accountgebunden und können zwischen den Charakteren hin und hergeschoben werden

Mein recht frisch erstellter Level 22 Krieger hat Zugriff auf alle Rüstungsskins, die ich besitze.

Warum ist mir das so wichtig? Ich bin ein Spieler, der sehr gerne verschiedene Klassen ausprobiert und auch Twinks levelt. In Guild Wars 2 habe ich jede Klasse auf der maximalen Stufe und mit der besten Ausrüstung versehen.

Das wäre jedoch deutlich anstrengender gewesen, wenn ich nicht schon auf den erspielten Vorteilen meiner anderen Charaktere aufbauen könnte.

Ist Guild Wars 2 besser als WoW?

Nein, nicht in allen Bereichen. Denn World of Warcraft hat auch einige Vorzüge gegenüber GW2, darunter:

Bessere Dungeons und Raids (besonders um die World-First-Rennen habe ich WoW immer beneidet)

Mehr Rassen, Klassen und Fähigkeiten für die Klassen

Eine andere und oftmals bessere Art, um Storys zu erzählen

Regelmäßigere und größere Erweiterungen

Eine ikonische Welt, von der man selbst als Nicht-Spieler immer wieder etwas mitbekommt

Es gibt also Dinge, die beide Seiten voneinander lernen könnten. Da ich in letzter Zeit aber vermehrt in Shadowlands unterwegs war, sind mir genau diese Dinge aufgefallen.

Wie seht ihr die Sache? Gibt es weitere Punkte, die die beiden MMORPGs sich vom jeweils anderen abgucken können? Oder gibt es andere MMORPGs, die einen dieser Punkte noch besser machen?

