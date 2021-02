Amazons MMO New World erscheint nicht länger im Frühjahr, sondern erst Ende August 2021. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hält die Verschiebung für richtig. Denn das Spiel enthielt nahezu keinen Endgame-Content, der nun aber nachgelegt werden soll.

Was ist passiert? Die Entwickler teilten am 16. Februar mit, dass New World am 31. August erscheinen soll. Zuvor war die Rede von „Frühjahr 2021“ gewesen. Dieser Termin beruhte schon auf zwei Verschiebungen – von Mai 2020 auf August 2020 und dann wiederum auf Frühjahr 2021.

Die Verschiebung trifft auf gemischte Reaktionen, da sich bereits viele auf den Release des neuen MMOs gefreut hatten. Es gibt aber auch Spieler, die die Verschiebung begrüßen.

Zu der letzten Gruppe gehöre auch ich und das gleich aus zwei Gründen:

Zum einen wird der Release im August vor allem damit begründet, dass mehr Endgame-Inhalte in das MMO kommen sollen. Und die waren ein großer Kritikpunkt bisher.

Zum anderen haben wir in den letzten Jahren einige Spiele erlebt, die einfach zu früh und damit unfertig released wurden. Das hat sogar Amazon schon selbst mit dem Spiel Crucible durchgemacht, das inzwischen sogar eingestellt wurde.

In meinen Augen kann die Verschiebung nur Vorteile haben. Besonders, wenn man auf die gesamte Entwicklungsgeschichte des Spiels schaut. Die fand zwar größtenteils versteckt und mit einer Verschwiegenheitsklausel versehen statt, zeigt jedoch den ständigen Wandel, der noch immer stattfindet.

Über den Autor: Alexander Leitsch ist MMORPG-Experte auf MeinMMO und hat zusammengerechnet über 25.000 Spielstunden in verschiedenen Titeln. New World durfte er 2018 auf der gamescom das erste Mal ausprobieren. Danach hat er 2019 und 2020 an mehreren Anspiel-Events von Amazon teilgenommen.

Fokus liegt nun auf PvE und instanziierte Kämpfe, statt Open-World-PvP

Wie startete New World? Als New World 2018 auf der gamescom das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde, erinnerte das Spiel vom Konzept her an das Survival-MMO Rust:

Die Spieler starteten nackt und ohne Ausrüstung

In der offenen Welt gab es ständig PvP

Es gab keine Quests, die Spieler mussten sich selbst Aufgaben suchen

Essen und Trinken waren nötig, um Lebenspunkte zu generieren

Festungen konnten relativ frei in bestimmten Zonen gebaut werden

Die Schlachten um Festungen fanden in der offenen Welt statt

Es folgten erste Alpha-Tests, über die jedoch keiner offiziell sprechen durfte. Trotzdem gab es Berichte, laut denen vor allem das Kampfsystem und die Gilden Probleme verursachen sollen. Einzelne Gilden dominierten das PvP, der Spaß sei für viele eingeschränkt.

In der ursprünglichen Version von New World konnte jeder noch Festungen frei bauen, solange man die Kontrolle über das Gebiet hatte.

Der Wechsel zum PvE: 2019 dann machte das Spiel eine krasse Wende. Das PvP in der offenen Welt wurde zu einem optionalen Inhalt und die Kämpfe um Festungen wurden instanziiert. Zudem bekamen die Festungen ein festes Setup und können nicht länger frei gebaut werden.

Im Gegenzug wurden Quests und eine erste Boss-Instanz eingeführt, um mehr PvE-Fans anzulocken. Zudem gab es etliche „Quality of Life“-Anpassungen, die New World einsteigerfreundlicher gemacht haben.

Mit dieser großen Überarbeitung verzögerte sich aber auch der Release.

Gute Ansätze beim Anspiel-Event, aber es fehlten viele Inhalte

Was war mein Eindruck von New World? Im August 2020 konnten die ersten Spieler endlich selbst Hand an New World legen oder über ihre Erfahrungen berichten, ohne eine NDA zu brechen. Das Anspiel-Event habe auch ich genutzt, um das MMO ausführlich zu testen.

Nach über 40 Stunden Spielzeit kam ich zu dem Schluss, dass New World viele gute Ansätze hat. Positiv fand ich:

Die schöne Spielwelt.

Das Sammel- und Crafting-System.

Das grundsätzliche Kampfsystem.

Die Tatsache, dass auch fremde Spieler indirekt zusammenarbeiten und sich nichts wegnehmen konnten.

Die 25v25 PvP-Kämpfe um Festungen.

Es gab jedoch auch viele Aspekte, die ich negativ empfand:

Das Quest-System war eines der schwächsten überhaupt.

Das Kampfsystem brauchte einige Anpassungen.

Die Fraktionen fühlten sich nicht bedeutend an.

Zudem sah das Endgame nicht rosig aus. Die einzig interessanten Inhalte waren die PvP-Festungskämpfe, sowie die dazugehörigen PvE-Events. Doch die finden nur unregelmäßig und für eine eingeschränkte Zahl von Spielern statt.

Zudem wurde der instanziierte Boss Spriggan, ein möglicher Endgame-Content, schon in dem Test, der nur mehrere Tage andauerte, von vielen bezwungen.

Warum ist das problematisch? Fehlender Endgame-Inhalt ist aber oft genau das, was neuen MMORPGs das Genickt bricht. Viele Spieler versuchen inzwischen den Level-Prozess so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, um dann zu schauen, ob sie das Spiel langfristig beschäftigen kann.

Zwar wird ein MMORPG nach Release noch um viele Inhalte erweitertet, aber es muss eine gewisse Schleife da sein, die Spieler längerfristig bindet.

Die habe ich nach dem Event bei New World noch nicht gesehen.

Neue Waffen, bessere Quests und Instanzen im Endgame

Was hat sich nach dem Test geändert? Schon in der Zeit zwischen September und Februar gab es einige Ankündigungen aus der Alpha, die neue Inhalte vorgestellt haben, darunter:

Mit der erneuten Verschiebung bis August soll zudem Zeit gewonnen werden, um neue Inhalte zu testen. Und gerade die klingen richtig interessant und könnten den Aspekt Endgame positiv verändern.

Was kommen noch für Neuerungen? Die erste Neuerung ist das Gebiet Ebonscale Reach. Dabei soll es sich um eine neue Endgame-Zone handeln, in der ihr auf eine riesige Flotte von Verderbten treffen sollt. Die Verderbten bieten schon jetzt interessante Events in der offenen Welt, die in dem Gebiet zu guten Gruppen-Inhalten werden könnten.

Die für mich spannendste Ankündigung sind die Expeditionen. Dabei handelt es sich um Instanzen, in denen ihr mit insgesamt 5 Spielern loszieht, um euch Gefahren zu stellen und mehr über die Lore der Spielwelt Aeternum herauszufinden. In der Beschreibung heißt es, dass die Kämpfe anspruchsvoll sein sollen, sowie Geschick und Koordination verlangen.

In diesem Video sprechen die Entwickler über die 3 Endgame-Neuerungen.

Wer gerne im PvP aktiv ist, kann sich zudem auf den Außenposten-Ansturm freuen. Dabei kämpfen zwei Teams mit je 20 Spielern gegeneinander, um die Kontrolle über Festungen und Ressourcen zu gewinnen. Genau so einen Modus hab ich mir in unserem ersten MeinMMO-Podcast mit dem Thema New World gewünscht.

Diese 3 Aspekte klingen allesamt sinnvoll und bedienen jeweils eine ganz andere Art von Spieler:

Das neue Gebiet richtet sich an Open-World- und Quest-Fans

Die Expeditionen an Instanz-Spieler

Der neue PvP-Modus an PvP-Fans, die die Zeit zwischen zwei Festungskämpfen überbrücken wollen

Zusammen mit der Überarbeitung der Quests und den neuen Waffen wird also viel mehr Wiederspielwert versprochen, als noch bei dem Test im August 2020 vorhanden war. Dieser muss nun nur qualitativ überzeugen können. Und genau dafür tut ein bisschen Zeit gut.

Da New World weiterhin 2021 erscheinen soll, gehört es noch immer zu den interessanten MMO-Releases dieses Jahres. Es gibt aber auch noch weitere spannende Neuerungen, die ich euch hier zusammengefasst habe:

