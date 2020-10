Quests werden in New World kritisiert – Sollen bis ins Endgame verbessert werden

Im September lief in New World ein Preview-Event, in dem das neue MMO von Amazon getestet werden konnte. Die eintönigen Quests wurden besonders harsch kritisiert. Im Interview mit MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski erklärte David Verfaillie, Head of Player Experience, dass genau an diesen nochmal stark gearbeitet wird.

Vor knapp einem Monat konnte New World zum ersten mal ohne ein NDA gespielt werden. Auf dem Preview-Event lag keine Verschwiegenheitsklausel mehr, wie noch zuvor auf anderen Alpha-Events. Es entbrannten online natürlich heiße Diskussionen um das neue MMO von Amazon.

Das nahmen wir bei MeinMMO zum Anlass, um den Entwicklern ein paar Fragen zum Event zu schicken.

MeinMMO: Was hat euch am meisten im Preview-Event überrascht?

David Verfaillie: Wir wurden von vielen Dingen überrascht. Dazu gehörten einige Exploits, die wir noch nicht entdeckt hatten, wie der Liefermissionen-Exploit. Es hat uns überrascht, wie die Meta sich mit einer hohen Spielerzahl entwickelte. Wir hätten beispielsweise nicht gedacht, dass große Gruppen sich zum schnellen Leveln zusammentun und die „High Level“-Events farmen. Angenehm überrascht waren wir von der Anzahl der Leute, die spielten und wie tief sie sich allgemein mit dem Spiel beschäftigten.

Der Liefermissionen-Exploit erklärt: Sobald man sich einer der Sobald man sich einer der drei Fraktionen anschließt, können Spieler PvP- und PvE-Quests für ihre Fraktion erledigen. Nun muss man alle Liefermissionen annehmen. Nach einer Wartezeit von fünf Minuten haben sich die Liefermissionen erneut aktualisiert. Man kann wieder alle Liefermissionen annehmen. Das ist so oft wiederholbar wie man möchte und kann für einen enormen und schnellen Level-Boost sorgen. Dieser Exploit war den Entwicklern erst während des Events aufgefallen.

MeinMMO: Was lief eurer Meinung nach gut während des Events und was lief nicht so gut?

David Verfaillie: Insgesamt waren wir sehr glücklich mit der Stabilität und Performance des Games. New World lief für die meisten Spieler mit einer guten FPS-Performance. Wir hatten Server in mehreren Regionen laufen und konnten in den ersten Tagen gut mit der Welle an Spielern umgehen.

Was nicht so gut lief, waren Probleme mit der Waffen-Balance, die dafür sorgte, dass einige coole Waffen überschattet wurden. Wir hatten außerdem Aktivitäten, vor allem die Breschen der Verderbnis, die so gute Belohnungen hatten, dass sie de Facto im Mid- und End-Game der Weg zum Leveln waren.

Die Breschen der Verderbnis sind ein PvE-Event, in dem KI-Gegner bezwungen werden müssen. Diese kommen aus Portalen und Monolithen.

Leichte KI war Absicht, soll schwerer werden

MeinMMO: Euer Kampfsystem ist recht einzigartig für ein MMO und ich habe viel Lob dafür von PvP-Spielern gehört. Ich persönlich habe das Event hauptsächlich PvE gespielt. Als ich gegen die KI kämpfte, habe ich schnell ihre Movesets gelernt und wusste genau, wann ich ausweichen, zuschlagen oder blocken musste. Habt ihr mehr Feedback von Spielern bekommen, dass die KI eine größere Herausforderung sein sollte?

David Verfaillie: Die KI ist im Early-Game beabsichtigt einfach gehalten. Viele Spieler die zu New World kommen, werden zum ersten Mal auf ein Action-Kampfsystem treffen. Deshalb möchten wir Spielern zu Beginn nur eine leichte Steigerung der Schwierigkeit geben, damit sie die Steuerung und Taktik fürs Kampfsystem lernen. Wir möchten, dass die Herausforderung höher im Mid-Game wird und sich im End-Game nochmal steigert.

Während der Preview waren wir erstaunt, wie schnell die Spieler zu Experten wurden. Da gibt es definitiv noch mehr Spielraum für uns, um die KI schwieriger zu gestalten, was ihr Verhalten und die Zahlen angeht.

Quests werden vor Release stark überarbeitet

MeinMMO: Während eines Interviews mit dem YouTuber und Streamer Asmongold, sprach Mike Willette [Lead Game Designer] über eure Pläne was die Quests betrifft. Diese bestehen derzeit daraus, Mobs zu töten und Kisten zu öffnen. Im Interview hieß es, ihr arbeitet an Quests mit mehr Variation und dass ihr sie besser ins Gameplay integrieren wollt. Hast du hier Beispiele, wie das dann aussehen wird?

David Verfaillie: Das Feedback zur Quest-Vielfalt war sehr übereinstimmend und klar – es gibt zu viele simple Kill-Quests. Wir stimmen mit dem Feedback überein und unternehmen nun beachtliche Anstrengungen um sie zu verbessern.

Wir möchten nicht alle Überraschungen verderben, aber die Quest-Vielfalt und Tiefe der Interaktionen während der Quests sind Bereiche, an denen wir hart arbeiten. Das bedeutet, Quests werden aus mehr Erkundungen, Entdeckungen, Interaktionen und sogar einigen einfachen skriptgesteuerten Events bestehen.

Wir wollen außerdem mehr Quests hinzufügen, sodass die Hauptstory noch nach der Azoth-Stab-Quests bis ins Endgame weitergeht.

Die typischen Quests in New World: Töte etwas oder öffne Kisten.

MeinMMO: In dem Interview erwähnte Mike außerdem, dass alle Waffen ein Rework erhalten sollen. Welche Waffen erhalten eure Aufmerksamkeit und warum?

David Verfaillie: Es gab einige große Balance-Probleme, wie den Wurfaxt-Stun-Lock, die Wurfaxt-Heilung oder den Lebensstab mit der Lichtgeschwindigkeit-Fähigkeit und wie sie PvP und Reisen beeinflusst hat.

Es gab aber genauso kleinere Probleme. Der Kriegshammer war etwa zu schwach für seine träge Geschwindigkeit. Wir werden noch einige Zeit in das Waffen-Balancing stecken vor dem Launch. Jede Waffe soll sich so anfühlen, als hätte sie eine eigene Rolle und einen Nutzen, die nicht von anderen Waffen überschattet werden.

Das Problem mit dem Lebensstab: In New World hat man drei Waffenslots, die es einem ermöglichen dynamisch zwischen den Waffen zu wechseln. So gut wie jeder Spieler hatte einen Slot für den Lebensstab reserviert. Diesen kann man mit einer Fähigkeit ausstatten, durch die man schnell teleportiert. Das sorgte dafür, dass Spieler es mit dem Stab einfach super schnell wegrannten, wenn sie im PvP Probleme bekamen und man sich etwas schneller fortbewegen konnte. Das grenzte natürlich direkt die Vielfalt der Waffen-Nutzung ein.

MeinMMO: Eins meiner persönlichen liebsten Details waren die Zombie-ähnlichen Verdorbenen, die immer noch ihre Farm-Arbeiten erledigten. Das ist für mich cooles Storytelling über die Umgebung. Ich hätte mir mehr davon gewünscht. Es wäre toll gewesen, wenn es etwa mehr Vielfalt in den Häusern gäbe, die ein Gefühl vermitteln, dass hier individuelle Leute mit ihren eigenen Geschichten leben. Können wir mehr von sowas erwarten?

David Verfaillie: Unser „World Experience“-Team liebt es die Geschichte von Aeternum über die visuellen Komponenten der Welt zu erzählen. Es gibt Hinweise über die Welt und seine Geschichte überall in der Umgebung verteilt. Schaut euch etwa gründlich die Statuen und Schiffe an. Wir möchten das mit der Zeit noch weiter ausbauen. Wir haben außerdem Lore-Zettel die einem die Story der Gebiete erzählen und einige Details für diejenigen, die es lieben sich in Lore zu vertiefen.

Es sollen mehr Anreize für Kriege kommen

MeinMMO: Wir verstehen total, warum ihr immer wieder betont, dass die Kriege das Herzstück des Games sind. Sie fühlen sich einzigartig an und machen viel Spaß. Viele Spieler, mit denen wir sprachen, konnten das so unterschreiben. Es gab aber auch viele, die nicht recht wussten, wofür sie eigentlich kämpfen. Das Gleiche gilt auch für das Open-World-PvP. Beides ist im Moment einfach nur zum Spaß da. Wie denkt ihr darüber?

David Verfaillie: Krieg ist der einzige Weg, um als Kompanie [Gilde] die Kontrolle über ein Gebiet zu bekommen. Sie spielen also eine entscheidende Rolle im Territorium-Meta-Game. Ein Gebiet zu kontrollieren hat viele Vorteile, wie zu bestimmen welche Richtung ein Territorium nimmt und die Bestimmung über Steuern.

Aber ich gebe dir Recht, dass Spieler die in keiner kontrollierenden Kompanie sind keine großen Vorteile haben. Wir schauen gerade, wie wir starke Anreize für jeden in der Fraktion geben können. Wir hoffen, dass diese Anreize den Spielern dann auch starke Gameplay-Gründe geben an Kriegen teilzunehmen.

MeinMMO: Als letzte Frage etwas Persönliches: Welche Fraktion hast du gewählt und warum?

David Verfaillie: Ich habe mich für das Bündnis entschieden. Mir macht es Spaß im Rollenspiel ein rechtschaffener Fanatiker zu sein, der versucht das Land vom Bösen zu befreien. Aus Gameplay-Sicht hat das Bündnis außerdem meistens die wenigsten Mitglieder aus allen drei Fraktionen. Ich mag es die „Underdog“-Rolle zu spielen. Das bedeutet, dass in der Regel viele Gegner da sind, wenn ich meine PvP-Flagge anschalte und es ist eine coole Herausforderung Gebiete einzunehmen und zu halten.

MeinMMO: Vielen Dank für das Beantworten unserer Fragen.

Amazon hat den Release von New World auf den Frühling 2021 verschoben. Das betrifft eine Zeitspanne vom 20. März bis zum 21. Juni. Das Preview-Event hat nochmal deutlich gemacht, dass es nur gut sein kann, wenn sich der Launch von New World verschiebt.

Bevor New World erscheint, wird es im November nochmal einen geschlossenen Alpha-Test mit einer kleinen Gruppe geben. Diese wird wieder mit einer Verschwiegenheitsklausel versehen. Es kann also noch etwas dauern, bis wir die Anpassungen sehen und beurteilen können.

Bis dahin, schaut euch doch mal unseren Eindruck zum Preview-Event von New World an. Hier erfahrt ihr, welche Schwächen, Stärken und welches Potential wir im neuen MMO von Amazon sehen.