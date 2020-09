In New World endete am 5. September das Preview-Event, bei dem viele neue Spieler das MMO zum ersten Mal ausprobieren konnten. Entsprechend viel Feedback gab es für die Entwickler. In einem Interview verriet Mike Willitte, der Lead Game Designer, was aus dem Event gelernt wurde.

Was war das für ein Interview? Im Livestream auf Twitch sprachen die Streamer Rich W. Campbell und Asmongold rund 30 Minuten mit Mike Willitte von Amazon. Thema war das Preview-Event zu New World und was sich nun an dem MMO ändern soll.

Angesprochen wurden Kritikpunkte wie die Cooldowns in den Kämpfen, das Design der Waffen, eintöniges Quest-Design oder fehlendes Endgame. Das sind alles Punkte, die auch wir von MeinMMO in unserem Anspielbericht gesehen haben.

Der Lead Game Designer von New World gab einige interessante Antworten auf die Fragen und einen Ausblick darauf, was sich bis zum Start der nächsten Tests im November ändern soll. Er verriet außerdem, dass die Spiel-Version, die getestet werden konnte, bereits einige Monate alt war.

Waffen-Balance und Quests werden angepasst

Was tut sich bei den Waffen? An den Waffen gab es mehrere Kritikpunkte, darunter globale Wiederaufladezeiten oder auch die Möglichkeit Gegner in einem „Stun Lock“ zu halten, also dafür zu sorgen, dass sie während des gesamten Kampfes nichts tun können.

Mike Willite verriet, dass sich die Entwickler das Design aller Waffen genauer anschauen und die Balance anpassen werden. Besonders der Lebensstab, der einen starken Teleport-Skill besitzt, und die Axt werden sich genauer angesehen.

Auf die Frage nach den waffenübergreifenden Cooldownds erzählte der Entwickler:

Ja, es war so gewollt [das die Fertigkeiten einen gemeinsam Cooldown haben], aber nach dem Spieler-Feedback in der Alpha und jetzt im Playtest werden wir das anpassen. Wir wollen nicht, dass es zu „spammy“ wird, aber gleichzeitig muss es verständlich und logisch für die Spieler sein… Mike Willite im Interview

Zudem sind Anpassungen bei der Performance der Angriffe und den Problemen bei der Kollision mit Feinden geplant.

In New World habt ihr keine Klasse, stattdessen levelt ihr Waffen und bestimmt darüber euren Spielstil.

Was tut sich an den Quests? Viele Spieler gaben das Feedback, dass sich New World sehr eintönig anfühlte und sie das Gefühl hatten, immer wieder die gleichen Aufgaben zu erledigen. Meist bestanden die Quests daraus, dass man Mobs töten und Truhen öffnen sollte.

Mike Willite verriet, dass die Entwickler genau da ansetzen und mehr Variation bringen möchten. Die Quests sollen tiefer mit den Spielsystemen verbunden werden und abwechslungsreicher werden.

Auch die Kritik, dass man auf die immer gleichen Monster trifft, wurde von den Entwicklern wahrgenommen.

Keine bunten Einhörner oder verrückten Cosmetics

Wie groß werden die Änderungen insgesamt? New World soll sich zwar bis zu den Tests im November spürbar verändern, aber es wird kein komplett neues Spiel geben.

So wird das MMO nicht plötzlich stark storylastig oder Wert auf Drachen legen. Auch verrückte Cosmetics soll es nicht geben:

Wenn ihr denkt, es wird plötzlich Regenbögen, Einhörner, fliegende Drachen und all das Zeug geben, dann tut es mir leid, aber das wird bis zum Release nicht passieren. Mike Willite im Interview

Wird die Karte noch größer? Die bisher recht kleine Karte von New World hingegen soll bis zum Release noch größer werden. So soll es einige neue Gebiete geben, die Spieler dann erkunden können. Gleichzeitig sagte der Lead Designer aber auch, dass diese Vergrößerung nicht „dramatisch groß“ ausfallen wird.

Geplant sind außerdem neue Open-World-Inhalte, aber auch Instanzen. Beides soll Herausforderungen für die Spieler bringen.

In den nördlichen Gebieten sieht man bereits, dass neue Gebiete angeschlossen werden könnten.

Kommen Mounts? MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski äußerte während des Preview-Events den Wunsch nach Mounts, um damit schneller durch die Welt zu reisen und die Quests besser erledigen zu können. Auch der Streamer Asmongold griff das Thema auf und sprach den Entwickler auf die Reittiere an.

Der verwies vor allem auf das Balance-Problem, denn Mounts sollen schnell dafür sorgen, dass sich eine Welt viel kleiner anfühle. Ein konkretes Ja oder Nein gab es in diesem Fall jedoch nicht.

Das Interesse an New World ist seit der Umstellung auf einen PvE-Fokus deutlich gewachsen. Bei uns auf MeinMMO gilt es als das beliebteste neue Online-Rollenspiele, das demnächst erscheinen könnte.