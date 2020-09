Wer heute nicht New World ausprobiert, muss bis November warten

In New World läuft derzeit ein Preview-Event zum Spiel. Das endet jedoch am Samstagmorgen. Die Entwickler haben nun einen Ausblick auf zukünftige Tests gegeben. Doch die sind noch ein ganzes Stück entfernt.

Was passiert derzeit bei New World? Bis zum 5. September um 8:59 Uhr läuft das aktuelle Preview-Event zu New World noch. Das könnt ihr nutzen, um euch einen Charakter zu erstellen, die Welt zu erkunden, Quests zu erledigen oder am PvP teilzunehmen. Dabei stehen euch alle Inhalte zur Verfügung, inklusive der maximalen Stufe 60.

Um an dem Event teilzunehmen, müsst ihr wahlweise das Spiel vorbestellen oder euch vor dem Event für die Beta angemeldet haben. Dann solltet ihr in euren E-Mails oder im Amazon-Konto einen Key finden, den ihr bei Steam einlösen könnt.

Wenn die Preview am Samstag endet, geht das MMO erstmal wieder in eine geschlossene Test-Phase.

Wann findet wieder ein öffentlicher Test statt? Das nächste offene Event ist für November geplant. Das verrieten die Entwickler in einem neuen Blogpost. Damit müsst ihr zwar nicht bis zur offiziellen Beta und dem Release im Jahr 2021 warten, aber doch noch einige Wochen.

Zudem kündigten die Entwickler Neuerungen an, von denen einige bereits im November dabei sein könnten.

In New World levelt ihr einen Charakter auf Stufe 60, nehmt an PvE- und PvP-Schlachten teil und probiert die beste Ausrüstung herzustellen oder zu kaufen.

New World plant neue Waffen, mehr Spielmodi und Aufgaben

Was soll sich an New World ändern? Wie der Blogpost verriet, planen die Entwickler auf Basis des Feedbacks einige Neuerungen, darunter:

Neue Midgame- und Endgame-Inhalte

Mehr Spielmodi

Neue Gebiete

Mehr KI-Vielfalt

Zusätzliche Waffentypen

Vielfältigere Aufgaben

Das ist eine ganz schön lange Liste, deckt aber auch viele Punkte ab, die während der Test-Phase von Spielern an New World kritisiert wurden. Gerade Midgame- und Endgame-Inhalte, sowie vielfältigere Aufgaben, wurden immer wieder als negative Punkte genannt.

Auch wir von MeinMMO haben ähnliche Kritik an dem Spiel geäußert. Doch trotzdem sehen wir viel Potential in New World. Mit dem richtigen Feinschliff könnte aus dem MMO etwas werden, sagen die Redakteure Alexander Leitsch und Leya Jankowski.