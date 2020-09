In New World läuft bis zum 5. September ein Preview-Event, in dem die Spieler das MMO ausprobieren können. Ein Spieler hat dies genutzt, um die komplette Karte abzulaufen. Das ging jedoch recht fix, vor allem im Vergleich zu bekannten MMORPGs.

Was zeigt das Video? Der YouTuber A Rapskillian Channel ist in seinem Video die gesamte Karte von New World von Süden nach Norden abgelaufen. Dabei nutzte er keine Teleport-Skills und verzichtete auch auf das Sprinten.

Für seine Reise durch New World brauchte er insgesamt 1 Stunde und 7 Minuten. Dann war er am derzeitigen Ende der Karte angekommen. Auf seiner Reise könnt ihr viele wunderschöne Orte bestaunen, die das MMO von Amazon zu bieten hat.

New World ist eher klein, aber das wird sich wohl noch ändern

Ist die Karte eher groß oder klein? Vergleicht man die Dauer des Laufweges mit bekannten MMORPGs, dann fällt die Welt von New World im derzeitigen Zustand eher winzig aus.

Einen guten Einblick in die Größe der Karten verschiedener Spieler gibt der YouTuber „How Big is the Map“. Über ihn berichteten wir bereits, weil er einmal quer durch Black Desert gelaufen ist. Dafür brauchte er 6:30 Stunden.

Auch durch die MMORPGs „A Tale in the Desert“ (4:15 Stunden) und WoW ist er gelaufen, wobei WoW in verschiedene Kontinente unterteilt ist. Allein für die Reise durch Kalimdor brauchte er 3:41 Stunden (via YouTube). Die gesamte Welt wird ein Vielfaches der Zeit in Anspruch nehmen.

Bleibt die Map von New World so? Obwohl die Map von New World derzeit eher klein ist, wünscht sich MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski Mounts. Immerhin muss man andauernd zu Siedlungen laufen, um dort Quests abzugeben, zu craften oder das Inventar zu leeren.

Doch die Map könnte in der Zukunft noch deutlich größer werden. Zwar bietet sie im derzeitigen Zustand bereits Mobs und Events in allen Level-Bereichen, sodass ihr ganz im Norden gegen Gegner der Stufe 65 antreten könnt, doch finden sich überall an den Rändern der Karte Übergänge in andere Gebiete.

Überall an den Rändern der Karte gehen Wege ab, die in neue Gebiete führen.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass dies noch nicht die finale Karte von New World ist.

Wer selbst die Karte erkunden und New World ausprobieren möchte, hat dafür nicht mehr viel Zeit. Das aktuelle Preview-Event läuft noch bis Samstag, den 5. September um 8:59 Uhr. Danach geht das Spiel erstmal wieder zurück in die Alpha und wird wohl bis 2021 nur für ausgewählte Tester spielbar sein.