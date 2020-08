Amazon, bringt BITTE Mounts zu New World – Ich brauche sie dringend

Derzeit läuft ein Preview-Event vom kommenden MMO New World. MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski schaut sich das Spiel von Amazon gerade an und vermisst jetzt schon schrecklich Mounts.

Seit knapp einer Woche läuft ein Preview-Event zu New World, dem kommenden Open-World-MMO der Amazon Game Studios. Erstmalig gibt es zu diesem Event kein NDA mehr und jeder kann seine Gedanken zu New World frei äußern. Auf den Early-Access-Phasen zuvor lag immer eine strenge Verschwiegenheitspflicht.

Es gibt viel, über das wir uns zu New World unterhalten können:

Sei es die Balance des gesamten Spiels,

das Crafting, mit dem ich Stunden verbringen kann,

die Lags und Performance-Probleme,

Power-Gilden, die sich jetzt schon breit machen,

die Fülle des Contents und, ob dieser reichen wird

oder die verträumte, malerische Umgebung.

Ich verspreche euch, über diese Dinge werden wir noch ausführlich auf MeinMMO reden. Ich möchte allerdings bis zum Ende des Preview-Events spielen, bis ich näher darauf eingehe. Ich hatte mir sogar feste vorgenommen, nichts zu New World zu sagen, bevor die Preview abgelaufen ist.

Es gibt aber eine Sache, die mich gerade so aufwühlt, dass ich darüber jetzt sofort schreiben muss: Wo zur Hölle sind die Mounts?!

Die Umgebung von New World wäre perfekt für Reittiere

Wenn ich durch die Landschaft von New World schlender, kann ich mich kaum an ihr satt sehen. Ich laufe durch verlassene und modernde Farmländer, während sich das hohe Gras um meine Knie wickelt. In der Ferne tauchen, hinter einem dicht bewachsenen Dickicht, mysteriöse Ruinen am Horizont auf, die ich sofort erkunden will.

Die Welt von New World erinnert mich oft an eine Landschaftsmalerei

Überall gibt es Pfade, die sich ihren Weg durch die Natur bahnen und mich zu Siedlungen, Orientierungspunkten, Höhlen und wichtigen Orten für Missionen führen. Schließlich muss ich Aufträge für meine Siedlung und Fraktion erfüllen.

Hinzukommt, dass das Herstellen von Rüstungen, Waffen, Nahrung oder Tränken eine wichtige Rolle in New World spielt. Steine, Bäume, Gras, Beeren, Öl, Wasser – so gut wie alles kann in der Natur abgebaut werden, um es zum Herstellen neuer Gegenstände zu nutzen. Es ist nahezu meditativ durch die Umgebung zu laufen und einfach Rohstoffe einzusammeln.

Die Kapazität meines Rucksacks arbeitet jedoch gegen mein Sammelfieber. Oft muss ich den Weg zur Siedlung zurück antreten, um meinen wertvollen Ramsch zu verstauen. Das kann man sicher alles irgendwie noch gebrauchen!

Die Karte von New World ist weitläufig, was an sich eine schöne Sache ist. Aber sie ist eben SEHR weitläufig und viel meiner Zeit bin ich mit dem hin- und herlaufen beschäftigt. Sei es, um Aufgaben zu erledigen oder bestimmte Rohstoffe zu sammeln. Die weiten Wege werden nach einer Weile zäh wie ein altes Kaugummi.

Dadurch dass es schon perfekt angelegte Wanderwege gibt, könnte ein Reittier sich hier mühelos fortbewegen.

Die Karte von New World hat eine ordentliche Größe, weshalb ich lange von A nach B laufe.

Ich könnte die Schnellreise nutzen, aber …

New World hat Möglichkeiten, um sich schneller und bequemer fortzubewegen:

jede Siedlung kann per Schnellreise angesteuert werden, was allerdings die Währung Azoth kostet. Lediglich die Heimatsiedlung kann kostenlos per Knopfdruck erreicht werden.

es ist möglich, automatisch nach vorne zu laufen. Das macht die Wege zumindest bequemer.

Wie viele andere habe ich auf den Trick zurückgegriffen den Lebensstab zur schnelleren Fortbewegung zu nutzen. Dazu muss man die Waffe auf Stufe 5 bringen und die Fertigkeiten Arkane Macht, Lichtgeschwindigkeit und Kosmische Verschiebung aus dem Baum „Lebensdieb“ freischalten. Schon lässt es sich wie der Superheld Flash durch die Gegend flitzen.

Die Waffen von New World haben drei Fertigkeitsbäume. Der Pfad „Lebensdieb“ lässt einen mit dem Heilstab durch die Gegend flitzen.

Ich entscheide mich bewusst, die Schnellreise außer acht zu lassen. Denn ich möchte mich super gerne durch die malerische Umgebung von New World bewegen. Das macht die Spielwelt sogar viel immersiver für mich. Es wäre nur schön, wenn das mit einem Mount schneller gehen würde.

Ich habe nicht den Eindruck, dass ich die Orte weniger erkunden würde, wenn ich reiten könnte. Zu den Punkten möchte ich sowieso und auch die Rohstoffe abbauen. Würde ich was Interessantes sehen, müsste ich nur aus dem Sattel steigen.

New World hat seine mystischen Seiten. Was man hier nicht alles an starken Designs für Reittiere machen könnte.

Mounts könnten für Amazon lukrativ sein

Aus einer Business-Perspektive verstehe ich den Verzicht auf Mounts auch nicht so ganz. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die meisten Spieler es lieben mit besonderen Cosmetics aufzufallen. Es gehört zum Individualisieren der eigenen Spielerfahrung dazu.

In der Regel findet man besondere Mounts in einem Shop. Hier könnten Premium-Reittiere auf die Geldbeutel der Spieler warten. Genauso können Mounts ausgefallene Belohnungen sein, wenn man bestimmte Meilensteine im Spiel erreicht hat oder für Events.

Auf meinem Abenteuer begegne ich einigen Spielern, die sich schon indiviudell gestalten. Das Bedürfnis ist da und Mounts können da helfen.



Alles in Allem hätten Reittiere nur Vorteile für das MMO. Oder wie seht ihr das?

In Kürze kommen unsere Eindrücke zur Preview: Das Preview-Event wird in etwa noch bis Freitag laufen. Wenn das Event vorbei ist, werden wir noch einen ausführlichen Bericht zu Gameplay, Atmosphäre und Technik schreiben. Wir hoffen natürlich auch so viele Eindrücke von euch wie nur möglich zu hören.

Bis dahin könnt ihr euch durch unsere Einsteiger-Tipps zu New World wühlen und ich träume weiter von Mounts.