Das MMO New World hat sein Crafting-System vorgestellt. Demnach wird es mindestens genauso wichtig, wie die Endgame-Schlachtzüge im PvP und PvE.

Das ist das Crafting: Von Anfang an ist es euch möglich, Ressourcen zu sammeln und erste Werkzeuge an eurem Camp zu bauen.

Mit der Zeit verbessert ihr eure Fähigkeiten und werdet in der Lage sein, mächtige Objekte zu sammeln, zu veredeln und herzustellen. Dabei stehen euch 16 verschiedene zivile Fähigkeiten zur Verfügung, die Teil der Charakter-Entwicklung sind:

4 Sammelfähigkeiten – Bergbau, Häuten, Holzfällerei und Erntearbeit.

5 Veredelungsfähigkeiten – Schmelzen, Steinmetzkunst, Holzverarbeitung, Gerberei und Weberei

7 Herstellungsfähigkeiten – Waffenschmieden, Rüstungsschmieden, Juwelenschleiferei, Ingenieurskunst, Arkana, Kochen und Zimmerei.

Mit fortschreitender Entwicklung verbessert ihr nicht nur die Ergebnisse der hergestellten Items, sondern auch ihre Menge. Zumindest Herstellungsfähigkeiten, mit denen ihr Verbrauchsgüter wie Tränke herstellt, können am Ende bis zu 30% effektiver sein.

Beim Herstellen von Verbrauchsgütern seid ihr im späteren Spielverlauf bis zu 30% effektiver

Aber auch Waffen und Rüstungen profitieren vom fortschreitendem Level. So können geschickte Schmiede Ausrüstung mit geringem Rang herstellen, die mindestens genauso gut oder gar mächtiger sind als Waffen oder Rüstungen höherer Qualität von weniger geschickten Schmieden.

Eine normale Waffe mit hohem Geschick geschmiedet, kann fast genauso gut sein wie eine epische Waffe, die mit niedrigem Geschick geschmiedet wurde

Deswegen ist Crafting genauso wichtig wie die Schlachtzüge: Hergestellte Items dienen in den meisten MMOs eher als Ausrüstung bis zum Maximal-Level und als Einstieg ins Endgame. Gute Ausrüstung erhält man meist in PvE-Raids oder PvP-Schlachten.

New World bietet zwar große PvE- und PvP-Schlachten an, die tolle Belohnungen versprechen, aber auch das Crafting wird in Amazons MMO in den Fokus genommen.

Ein Schmiedemeister kann durch den richtigen Einsatz von Rohstoffen mächtige Waffen und Rüstungen herstellen, die mindestens genauso stark sind, wie alles, was ihr in New World sonst bekommen könnt. Dabei gibt es jedoch einen kleinen Haken: Die Werte können variieren und entsprechen in einem gewissen Rahmen dem Zufallsprinzip.

Lediglich die Chance auf einen Sockelplatz für Edelsteine könnt ihr selbst erhöhen, in dem ihr mehr Rohstoffe einsetzt. Wenn ihr beispielsweise die Chance erhöhen wollt, dass euer Stahlschwert einen Edelsteinplatz hat, müsstet ihr mehr Stahl für die Herstellung verwenden.

Die Anzahl der Effekte auf einem Objekt lassen sich durch das Hinzufügen von Azoth bestimmen. Azoth ist die magische Ressource in New World und für die Verderbnis der Welt verantwortlich. Bestimmte Effekte, wie Feuerschaden auf der Waffe, lassen sich ebenfalls durch bestimmte, seltene Zutaten erzwingen, die ihr überall in der Welt findet.

Beim Herstellen könnt ihr auswählen, ob ihr mehr Ressourcen für ein besseres Ergebnis einsetzen wollt

Wer also mit seiner Gilde erfolgreich im Endgame unterwegs sein will, benötigt auch gute Schmiedemeister und andere Handwerker, die den Trupp mit Ausrüstung und Verbrauchsgütern versorgen. Wer keine Lust auf Schlachtzüge hat, kann zumindest mit dem Crafting mithalten und so auch in der offenen Welt stärkere Monster bezwingen.

Das ist der leichteste Job von allen: Der einzige Beruf, der leichter auszuüben ist, ist die Schreinerei. Um euer eigenes Haus zu dekorieren, könnt ihr unzählige Objekte herstellen. Das soll jedem Spieler schnellstmöglich zur Verfügung stehen, wodurch bereits niedrig stufige Schreiner einiges herstellen können.

Hergestellte Trophäen oder Truhen, die im Haus aufgestellt werden, geben euch passive Bonis und erhöhen die Lagerkapazität der Siedlung, in der euer Haus steht. Jedes Objekt im Haus erhöht außerdem die Gesamtpunktzahl eurer Unterkunft und die Häuser mit den höchsten Punkten werden für alle Spieler sichtbar in der Siedlung dargestellt. Das Crafting bietet also für jeden Spieler etwas, um sich in New World zu beschäftigen.