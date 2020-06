Im MMO New World erstellt ihr einen Charakter und könnt diesen leveln und ausrüsten. Nun wurden neue Details veröffentlicht, die sich mit den Themen Attribute und Fähigkeiten beschäftigen.

Wie sieht die Charakterentwicklung aus? In New World, das sich derzeit noch in der Alpha befindet, beginnt euer Charakter auf der Stufe 1 und ohne besondere Ausrüstung oder Fertigkeiten.

Im Verlauf eures Abenteuers levelt ihr durch das Sammeln von Erfahrungspunkten bis zur Stufe 60. Dabei erhaltet ihr mit jedem Aufstieg Attributspunkte, die ihr in fünf verschiedenen Grundattributen ausgeben könnt. Außerdem lernt ihr durch den Einsatz von Waffen neue Waffen-Fertigkeiten.

Zusätzlich gibt es bei der Charakterentwicklung noch die „zivilen Fertigkeiten“, die sich auf verschiedene Fertigkeiten wie das Sammeln oder Herstellen beziehen. Über diese lassen sich neue Ausrüstungen gewinnen, bei denen das Gewicht eine besondere Rolle spielt.

Der neuste Blogpost von New World verrät nun weitere Details zur Charakterentwicklung. Diese werden im reddit positiv aufgenommen, auch weil der Aufbau einfach und intuitiv gehalten wurde.

Simple Systeme für Attribute und Waffen

Wie sind die Attribute in New World aufgebaut? In New World hat euer Charakter 5 verschiedene Attribute:

Stärke – Bestimmt, wie effektiv Nahkampfwaffen sind. Schwere Waffen wie ein Kriegshammer hängen ausschließlich an der Stärke, leichte Waffen wie Einhandschwerter profitieren zudem von Geschick.

– Bestimmt, wie effektiv Nahkampfwaffen sind. Schwere Waffen wie ein Kriegshammer hängen ausschließlich an der Stärke, leichte Waffen wie Einhandschwerter profitieren zudem von Geschick. Geschick – Bestimmt euer Können im Fernkampf. Leichte Nahkampfwaffen profitieren ebenfalls davon.

– Bestimmt euer Können im Fernkampf. Leichte Nahkampfwaffen profitieren ebenfalls davon. Intelligenz – Bestimmt, wie gut ihr mit Magierwaffen wie Feuerstäben umgehen könnt. Verstärkt zudem Waffen mit magischen Effekten wie das Flammenschwert.

– Bestimmt, wie gut ihr mit Magierwaffen wie Feuerstäben umgehen könnt. Verstärkt zudem Waffen mit magischen Effekten wie das Flammenschwert. Konzentration – Verbessert die Regeneration von Mana und reduziert Abklingzeiten von Fertigkeiten.

– Verbessert die Regeneration von Mana und reduziert Abklingzeiten von Fertigkeiten. Konstitution – Bestimmt den Wert eurer Lebenspunkte.

Zu Beginn hat jeder Charakter jeweils 5 Punkte in allen Grundattributen. Mit jedem Level-Aufstieg erhaltet ihr einen neuen Punkt, den ihr verteilen könnt.

Bei 60 verteilten Punkten erreicht ihr ein Soft-Cap, durch das die Verteilung von weiteren Punkten an Effektivität verliert. Neben den Level-Ups könnt ihr auch über Schmuckstücke an weitere Attributspunkte kommen.

Kann ich Attributspunkte neu verteilen? Solltet ihr eure Punkte falsch verteilt haben oder eure Skillung verändern wollen, könnt ihr die Attributspunkte zurücksetzen lassen. Das kostet euch jedoch Gold.

Zu Release soll das Neuverteilen jedoch erstmal kostenlos bleiben, damit die Spieler sich ausprobieren können.

Wie lernt man neue Waffen-Fertigkeiten? Wann immer ihr Gegner mit einer Waffe besiegt, sammelt ihr Erfahrungspunkte für die Führung der Waffe. Jede Waffe hat dabei zwei Fähigkeitsbäume mit aktiven und passiven Fertigkeiten.

Für jedes Level-Up einer Waffe erhaltet ihr einen Punkt, den ihr in den Bäumen ausgeben könnt. Diese Verteilung lässt sich für Azoth zurücksetzen.

So sieht der Talentbaum der Wurfaxt aus.

New World bietet 16 verschiedene „Berufe“

Wie sind die „zivilen Fähigkeiten“ aufgebaut? Neben den Attributspunkten und Waffen-Fertigkeiten, könnt ihr weitere Fähigkeiten lernen, die an Berufe oder Life Skills aus MMORPGs erinnern.

Zur Auswahl stehen:

4 Sammelfähigkeiten – Bergbau, Häuten, Holzfällerei und Erntearbeit.

5 Veredelungsfähigkeiten – Schmelzen, Steinmetzkunst, Holzverarbeitung, Gerberei und Weberei

7 Herstellungsfähigkeiten – Waffenschmieden, Rüstungsschmieden, Juwelenschleiferei, Ingenieurskunst, Arkana, Kochen und Zimmerei.

In New World müsst ihr euch jedoch nicht für eine Fähigkeit entscheiden, sondern könnt alle gleichzeitig lernen und leveln. Wer jedoch in allen Bereichen die höchsten Level erreichen möchte, muss wohl viel Zeit investieren.

Die verschiedenen „zivilen Fähigkeiten“ in New World in der Übersicht.

Ist New World ein vollwertiges MMORPG?

Offiziell bezeichnet Amazon New World als „Open-World-MMO“ und vermied bisher den Begriff MMORPG. Im reddit jedoch wurden die vorgestellten Inhalte zur Charakterentwicklung sofort mit anderen MMORPGs verglichen:

Elveone schreibt im reddit: „Nun, ich wusste schon, dass es so ist, aber jetzt ist es offiziell für mich – dieses Spiel ist ein Rollenspiel und nicht nur ein Survival-Game. Die Fähigkeiten zur Waffenbeherrschung machen für mich den Unterschied aus.“

Auch der Nutzer Nevada955 freut sich: „Endlich ein paar RPG-Inhalte, ich bin glücklich und gehyped, großartige News.“

Andere Nutzer in dem Thread zeigen sich jedoch skeptisch und bezeichnen New World als „glanzloses MMORPG ohne Besonderheiten“ (via reddit). Für sie sieht das Spiel von Amazon eher nach Standardkost aus.

Dabei scheint immer wieder die Kritik durch, die es seit der groß angekündigten Überarbeitung im Dezember 2019 gibt. Damals hatte sich New World vom Zwangs-PvP entfernt und begann sich verstärkt den PvE-Inhalten zu widmen. Das führte dazu, dass sich zwei Gruppen um die Seele des Spiels streiten.