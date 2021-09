New World: Liste aller 6 Dungeons und wo ihr sie findet

Der Gruppen-PvE-Inhalt von New World ist größtenteils auf Dungeons fokussiert. Die heißen im neuen MMORPG „Expeditionen“ und zu Release sind sechs Stück davon im Spiel. Welche das sind und wo ihr sie findet, haben wir von MeinMMO für euch aufgelistet.

Was sind Expeditionen? Die Expeditionen sind in New World der Name für die klassischen Dungeons. Es sind also PvE-Inhalte, welche ihr als Gruppe absolvieren könnt, um an wertvolle Ausrüstung zu kommen. Die erste dieser Expeditionen könnt ihr bereits ab Stufe 25 spielen, während sich die letzten beiden nur an Spieler der Stufe 60 richten.

Ihr müsst als Gruppe gut funktionieren, um die lauernde Herausforderung zu bewältigen und den Endboss der Dungeons besiegen zu können. Dabei werdet ihr auf Mechaniken treffen, die ihr aus der offenen Welt von New World noch nicht kennt und auch immer wieder Rätsel lösen müssen, um weiter vorzudringen.

Gespielt werden die Inhalte in einer Fünfer-Gruppe mit einem Heiler, einem Tank und drei Leuten, die für den Schaden zuständig sind.

Es handelt sich dabei aber nicht um Pflicht-Inhalte. Die meisten Expeditionen müsst ihr nicht spielen, allerdings verraten sie euch mehr über die Welt und ihre Bewohner, wie die Entwickler im Interview erklären.

Welche Expeditionen gibt es? Zum Start sind sechs verschiedene Expeditionen im neuen MMORPG spielbar. Es handelt sich dabei um die Folgenden:

Die Amrhein-Ausgrabung (Stufe 25)

Der zerstörte Obelisk (Stufe 35)

Die Tiefen (Stufe 45)

Die Schiffswerft der Dynastie (Stufe 55)

Das Lazarus-Instrumentarium (Stufe 60)

Den Garten des Ursprungs (Stufe 60)

Alle sechs Dungeons waren bereits in der Beta spielbar und werden auch im fertigen Spiel erscheinen. Des Weiteren soll New World auch nach Release mit neuen Dungeons versorgt werden.

Amrhein-Ausgrabung – Dungeon Stufe 25

Das steckt in der Amrhein-Ausgrabung: Der Dungeon lässt euch Rätsel lösen, Monster töten sowie Bosse bekämpfen. Das sind die Eck-Daten:

Mindestlevel: 25

25 Gegnertypen: Verlorene und Ahnenwächter

Verlorene und Ahnenwächter Ort: Im nördlichen Teil von „Windsward“

Ihr trefft mit euer Gruppe in der Ausgrabung auf mehrere normale Gegner und auf insgesamt zwei Bosse. Um zu ihnen zu gelangen, müsst ihr ein Brücken-Rätsel lösen, indem ihr euch korrekt auf den Plattformen platziert. Anschließend trefft ihr auf den ersten Boss, einen der Geister.

Er hat verschiedene Angriffe, denen ihr ausweichen müsst. Stirbt einer eurer Gruppenmitglieder, kann dieser einfach vom Anfang des Dungeons wieder zu dem Boss laufen. Solange noch ein Mitglied lebt, setzt sich der Boss nicht zurück. Diese Taktik solltet ihr euch aber nicht angewöhnen, denn beim zweiten Boss funktioniert das nicht mehr.

Der zweite und letzte Boss ist ein schwer gepanzerter Riese und hört auf den Namen Simon Grey. Er schlägt schwerfällig und langsam zu, trifft aber umso härter, wenn man ihm nicht ausweichen kann. MeinMMO Redakteur Alexander hat das Ganze schon gespielt und findet es klasse.

Thematisch befindet ihr euch, passend zu der Ausgrabung, in einer alten Ruine und versucht herauszufinden, was dort geschehen sein könnte. Im Dungeon könnt ihr außerdem immer wieder Tagebucheinträge finden, die die Geschichte des Ortes näher beleuchten.

In diesem Video könnt ihr euch den ganzen Dungeon ansehen:

In diesem Video könnt ihr euch den ganzen Dungeon ansehen:

Der zerstörte Obelisk – Dungeon Stufe 35

Das steckt in dem zerstörten Obelisk: Auch dieser Dungeon fordert nicht nur euren Schwertarm, sondern auch eure Gehirnzellen. Denn geht ihr den Lasern des Obelisken auf den Leim, seid ihr sofort tot.

Mindestlevel: 35

35 Gegnertypen: Skelette und Ahnenwächter

Skelette und Ahnenwächter Ort: Im „Everfall”-Gebiet

Auch hier erwarten euch zwei Bosse mit unterschiedlichen Mechaniken. Die Expedition orientiert sich an der griechischen Mythologie und bedient sich auch bei den Bossen an den Namen. Für die gesamte alte Ruine, in der die Expedition stattfindet, gilt die Regel: Vorsicht vor den Lichtschranken.

Dieser Laser töten euch sofort, wenn ihr sie berührt. Ihr müsst ihnen also unbedingt ausweichen. Der erste Boss des Dungeons wird euch vor allem mit seinen Adds ärgern, also kleinere Gegner, die er beschwören kann. Wenn ihr gut Abstand haltet und ausweicht, sollte der Boss Alectos keine größere Herausforderung darstellen.

Beim zweiten und letzten Boss geht es gegen den Greundgul, welcher ein riesiges Großschwert mit in den Kampf bringt. In seiner ersten Phase müsst ihr nur schnell möglichst viel Schaden machen. Auch er beschwört Adds, um die ihr euch kümmern müsst.

In der zweiten Phase fängt der Boss an, durch den Raum zu springen und Schockwellen auszusenden, wenn er landet. Diesen solltet ihr ausweichen, was sich oft als schwierig gestalten kann. Nach einigen Sprüngen hört er auf und teilt sich in zwei Gegner. Tötet beide und anschließend die Adds, die er beschwört. Danach springt er wieder. Wiederholt das Prozedere bis Geundgul fällt und ihr habt den Dungeon gemeistert.

In diesem Video seht ihr einen kompletten Durchlauf des Dungeons:

In diesem Video seht ihr einen kompletten Durchlauf des Dungeons:

Die Tiefen – Dungeon Stufe 45

Das steckt in den Tiefen: Bevor ihr in den Dungeon geht, solltet ihr draußen mit dem Alligator namens Nekumanesh sprechen. Er gibt euch eine Quest, welche ihr innerhalb des Dungeons absolvieren könnt.

Mindestlevel: 45

45 Gegnertypen: Verdorbene

Verdorbene Ort: Im Gebiet der „Restless Shores“

Thematisch setzt das Gebiet, wenig überraschend, auf halb-versunkene Ruinen unter der Erde. Ihr werdet euch in überlaufenen Camps, aufgeweichten Tunneln und verdorbenen Gängen wiederfinden, während ihr euch durch die Monster prügelt. Dabei löst ihr die Rätsel, die euch zu den zwei Bossen der Tiefen führen, die es natürlich zu besiegen gilt.

Bei den Bossen handelt es sich diesmal sogar um ein bekanntes Gesicht. Als Endboss erwartet euch Captain Thorpe in den Tiefen, welcher euch schon zu Beginn des Spiels das Leben schwer machte und euch kurz nach eurem Schiffsbruch töten wollte.

Bei dem anderen Boss handelt es sich um Azamela. Sie ist mit einem Stab bewaffnet und macht euch in gleich drei Phasen die Hölle heiß. In den Kämpfen kommt es vor allem auf Taktik und Reaktion an, denn Azamela als auch Thorpe sind schnelle Gegner, die erbarmungslos zuschlagen, wenn ihr zu langsam seid.

Einen kompletten Durchlauf findet ihr hier:

Einen kompletten Durchlauf findet ihr hier:

Schiffswerft der Dynastie – Dungeon Stufe 55

Das steckt in der Schiffswerft der Dynastie: Wie der Name vermuten lässt, schickt euch die Schiffswerft in ein asiatisch-angehauchtes Setting und wartet mit insgesamt neun Bossen auf euch.

Mindestlevel: 55

55 Gegnertypen: Dynastie und Verdorbene

Dynastie und Verdorbene Ort: Im Westen von „Brightwood“, nördlich der „Monarch’s Bluffs“

Es gilt in diesem Dungeon, die Kaiserin von Ebonscale zu stürzen, da diese eine Flotte von Kriegsschiffen baut und damit die Insel angreifen will. Ihr greift sie natürlich als Erstes an und müsst euch dabei ihrer Gefolgschaft stellen. In dem asiatischen Tempel kämpft ihr also gegen allerhand Gegner und insgesamt 9 verschiedene Bosse. Davon sind zwei als Haupt- und sieben als Minibosse definiert.

Auf dem Weg zu den beiden großen Bossen schlagt ihr euch an der Küste entlang, durch eine Höhle durch und über die Docks, in denen die Kriegsschiffe gebaut werden. Durch die Baracken bis hin zum imperialen Palast, wo ihr als letzten Boss auf die Kaiserin Zhou trefft.

In diesem Kampf gilt es vor allem, Schaden so gut es geht zu vermeiden. Denn die gute Dame und die Drachen, die sie beschwört, tun richtig weh. Ihr solltet also darauf achten, dass euer Tank stets die Aggro der Lady auf sich halten kann. Sie beschwört außerdem Adds. Diese solltet ihr töten, sobald Zhou in der Luft schwebt. Haltet ihr euch an diese Regeln, ist euch der Sieg gewiss.

In diesem Video seht ihr den Dungeon:

In diesem Video seht ihr den Dungeon:

Lazarus-Instrumentarium – Dungeon Stufe 60

Das steckt im Lazarus-Instrumentarium: Der erste Max-Level-Dungeon verschlägt euch in das Lazarus-Instrumentarium. Wir konnten es bereits spielen und kommen zu dem Fazit: So lustig kann Versagen sein.

Mindestlevel: 60

60 Gegnertypen: Skelette

Skelette Ort: In „Reekwater“, nördlich des Settlements

In diesem Dungeon geht es in eine alte Ruine, in der euch allerhand Skelette das Leben schwer machen wollen. Bereits die ersten Gegner, die euch vor einer Brücke entgegengelaufen kommen, haben es in sich. Danach kommt auch schon das erste Rätsel, welches ihr lösen müsst. Ihr habt dafür mehrere Versuche, es kommen aber immer neue Skelette auf euch zu, wenn ihr eine falsche Lösung probiert.

Weiter geht es gegen den ersten Boss, der die Form einer großen Schlange hat und agil über das Schlachtfeld schlängelt. Habt ihr die Schlange Cilla besiegt, wartet nur noch der Endboss des Dungeons auf euch, der auf den Namen Chardis hört.

Chardis ist ein großer Golem, der über den Brunnen von Lazarus wacht. Er ist langsam, teilt dafür aber sehr viel Schaden aus. Habt ihr diesen mächtigen Gegner bezwungen, habt ihr auch die erste Stufe 60 Expeditionen gemeistert.

In diesem Video seht ihr einen Durchlauf des Dungeons:

In diesem Video seht ihr einen Durchlauf des Dungeons:

Garten des Ursprungs – Dungeon Stufe 60

Das steckt im Garten des Ursprungs: Der Garten des Ursprungs führt euch in eine verwunschene Gegend, die an eine Art Tempel erinnert, welcher von der Natur zurückerobert wurde.

Mindestlevel: 60

60 Gegnertypen: Ursprüngliche

Ursprüngliche Ort: In „Edengrove“ zwischen „Valor Hold“ und „Mountrainrise“

In diesem Dungeon erwarten euch erneut knifflige Rätsel, die es zu lösen gilt, bevor ihr weiterkommen könnt. Dabei geht es vor allem um die Feuer des Ursprungs, welche ihr entzünden müsst, um fortzufahren. Mehrere Mini-Bosse und Elite-Gegner machen euch dabei zusätzlich das Leben schwer.

Unter anderem auch Gegner, die explodieren, wenn sie sterben. Hier müsst ihr also gleich doppelt aufpassen, wenn ihr die Horden der Monster niederknüppelt. Als Bosse erwarten euch anschließend „The Caretaker“ und „The Blighted Greenskeeper“. Sie gehören zu den schwersten Begegnungen, die ihr im PvE von New World erleben könnt. Mehrere Phasen als auch verschiedene Mechaniken gilt es zu meistern, damit ihr den Garten des Ursprungs bezwingen könnt.

In diesem Video findet ihr einen gesamten Walk-Through durch den Dungeon:

In diesem Video findet ihr einen gesamten Walk-Through durch den Dungeon:

Wie geht es weiter? Das sind für den Anfang alle Dungeons, die in New World zu finden sind. Wir halten diesen Artikel für euch aktuell, sobald sich etwas ändert oder andere Dungeons zu der Liste hinzukommen. Wir können allerdings davon ausgehen, dass es nach dem Release noch einige Zeit weiter neue Inhalte für das MMORPG geben wird:

Laut einem Leak soll es neben einer neuen Waffe noch gleich 6 weitere Expeditionen geben, die nach Release auf euch warten.