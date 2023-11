Steam: New World kündigt das nächste große Update an, muss jedoch 4 Highlights verschieben

Am 12. Dezember erscheint der nächste Patch Eternal Frost in New World. Dieser bringt eine neue Season samt dazugehöriger Story, ein neues Endgame-Dungeon und weitere Inhalte. Drei Highlights, die eigentlich in dem Patch enthalten sein sollten, verschieben sich jedoch auf 2024, wie Scot Lane im Video erklärt.

Was bringt der Patch? Die großen Neuerungen sind:

Eine neue Saisonhandlung, in der ihr mit den Silberkrähen einen Ritter der Tafelrunde finden und bezwingen müsst.

Die neue Expedition Gletschersee, die sich an Spieler auf dem Max-Level 65 richtet.

8 neue Artefakte, darunter ein Bogen, der Feinde betäubt, ein Eisstulpen, der Feinde einfriert, ein Lebensstab, der etwas mehr Schaden verursacht, und Schuhe, die eure Abklingzeiten reduzieren.

Ein neuer Season-Pass mit neuen Herausforderungen und Belohnungen.

In der ursprünglichen Roadmap für 2023 wurden jedoch einige weitere Inhalte versprochen. Dazu zählen die serverübergreifenden Dungeons, ein Update der Hauptgeschichte, Season Trials und die Überarbeitung der Territorien-Kontrolle. Doch hier kommt es zu einigen Verschiebungen, wie der Game Director im Video erklärt:

Serverübergreifende Dungeons kommen vor der nächsten Season, das Trinket könnte sogar gestrichen werden

Warum wurden die Inhalte verschoben? Scot Lane erklärt zuerst, dass die Season Trials weiterhin geplant sind, allerdings erst mit der Season 5 im ersten Quartal 2024 erscheinen. Grund dafür ist, dass sie sich zum einen auf die neue Expedition fokussieren wollten und zum anderen noch an den Feinheiten arbeiten. Die neuen Trials sind für 10 Spieler gedacht, werden aber ohne Mutator kommen.

Das Season Trinket hingegen wird erstmal auf längere Zeit verschoben, weil die Artefakte als neue Ausrüstung in der ursprünglichen Roadmap gar nicht geplant waren. Man fokussiere sich nun darauf, neue Artefakte zu bringen und die Spieler nicht mit einem zusätzlichen Ausrüstungs-Slot zu überfordern. Möglicherweise erscheinen diese Trinkets überhaupt nicht mehr.

Mit der Hauptgeschichte soll das Team hingegen nicht zufrieden sein, sodass man sich dazu entschlossen habe, auch dieses Feature zu verschieben – auf die kommende Season 5.

Die Überarbeitungen an der Territoy Control verschieben sich ebenfalls, weil die Entwickler bereits mit der Erweiterung Anpassungen vorgenommen haben und hier noch das Spielerfeedback auswerten, um ein besseres Spielgefühl zu bieten.

Die serverübergreifenden Dungeons und PvP-Arenen hingegen sollen jedoch schon früher kommen. Sie sind als Mid-Season-Update voraussichtlich für Ende Januar oder Anfang Februar geplant.

Was steckt dann überhaupt noch im Patch? Ein Highlight soll die neue Story sein. Hier dreht sich alles um einen Varangianischen Ritter der Tafelrunde, der verbotenes Wissen der Ahnen zutage gefördert hat. Er trägt den Namen Mordret. Wir müssen ihn zusammen mit den Silberkrähen und einem mürrischen Zauberer namens Daichi bekämpfen.

Innerhalb der Story soll es 4 Solo-Bosskämpfe geben, unter anderem gegen einen riesigen Eisdrachen. Es soll zudem eine Quest geben, bei der ihr auf einem Schachbrett spielen müsst.

Neben der Expedition, den neuen Artefakten und der Rückkehr einiger saisonaler Events wie dem Winterkonvergenz-Fest gibt es auch noch kleine Anpassungen:

Ihr könnt künftig euer Inventar nach euren Wünschen verändern, etwa die Zahl der Spalten anpassen oder die Reihenfolge der einzelnen Kategorien (Rüstung, Waffen, Edelsteine, Materialien etc.).

Ihr könnt zudem auf einen Schlag mehrere Dinge wiederverwerten, indem ihr z.B. sagt: alle blauen, grünen und lila Waffen.

Insgesamt fällt der Patch jedoch deutlich kleiner aus als die ursprünglichen Season-Updates.

Neuer Group Finder belohnt euch, wenn ihr den Zufalls-Button drückt

Was wurde über den neuen Gruppenfinder gesagt? Zusammen mit den serverübergreifenden Dungeons und Arenen wird auch ein neuer Group Finder implementiert. Dieser ermöglicht euch sowohl normale als auch mutierte Dungeons zu spielen. Ihr wählt dabei wie gehabt eine Rolle aus, wobei seltenere Rollen wie der Tank einen kleinen Bonus in den Belohnungen bekommen sollen.

Außerdem gibt es für den ersten Zufalls-Dungeon pro Tag eine dreifache Belohnung. So sollen Spieler motiviert werden, sich einfach zufällig anzumelden und in die Gruppe geschickt zu werden, die schon am längsten wartet.

Zusätzlich bekommen Gruppen, die sich komplett zufällig gefunden haben, 15 % mehr Schaden und 15 % mehr Heilung, um den Nachteil auszugleichen, dass sie nicht eingespielt sind.

Was sagt ihr zu dem kommenden Patch, den geplanten Neuerungen für die Season 5 und den neuen Gruppenfinder? Spricht euch die Richtung von New World noch an oder seid ihr eher enttäuscht?

