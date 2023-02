MMORPG New World bringt 2023 neue Seasons, eine Erweiterung und Mounts – Klingt absolut großartig

New World hat endlich verraten, wie es langfristig mit dem MMORPG weitergehen soll. Im Fokus stehen Updates, die alle 3 Monate erscheinen sollen. Sie enthalten neue Story, aber auch neue Features wie etwa einen Dungeon. Kombiniert werden diese Updates mit Season-Pässen. Außerdem wurde für Herbst 2023 eine große Erweiterung mit Mounts angekündigt.

Wie genau sieht der Plan von New World aus? New World wird künftig alle 3 Monate ein großes Update bekommen. Der erste Patch in diesem Rhythmus erscheint am 28. März und bringt:

Neue Story-Quests rund um eine Truppe von Söldnern mit dem Namen “Silberkrähen”.

Die neue Expedition Empyreum-Schmiede für Spieler auf Stufe 60.

Die neue Mechanik “Ausrüstungsset-Lager”, über die ihr mit nur einem Klick zwischen Ausrüstungssets hin und her wechseln könnt.

Eine neue Herzjuwelfähigkeit. Der “Feuersturm” erzeugt einen Tornado, der mehreren Zielen auf seinem Weg Schaden zufügt.

Die Überarbeitung der Hauptgeschichte für die Gebiete Webermoor und Lichtholz. Bereits für den Fresh-Start wurde 2022 die Story bis Stufe 25 angepasst und das sogar sehr positiv.

Außerdem im Update enthalten ist ein Season-Pass, der sowohl in einer kostenlosen als auch kostenpflichtigen Version erscheint. Dieser Pass winkt mit neuen Skins und Belohnungen und soll die Spieler dazu animieren, regelmäßig einzuloggen.

Eine Season soll immer 3 Monate andauern, bis dann ein neues Update, neue Story und ein neuer Pass veröffentlicht werden. Für 2023 sind insgesamt 4 Seasons geplant, die unter anderem den ersten Raidboss, Anpassungen an den Territorien und serverübergreifende Dungeons und Boss-Arenen bringen. Die wurden sich in der Community sehr stark gewünscht.

Ist das alles, was an Content kommt? Nein, zwischen den großen Updates soll es weiterhin kleine Patches und Events geben. Während des ersten Season-Passes finden etwa die Rache der Kaninchen und ein Spriggan-Event statt, bei dem ihr Bosse in der offenen Welt besiegen müsst. Zudem kommt das neue Frühlingsblüte-Event, bei dem ihr Blüten sammeln und gegen neue Gegner kämpfen müsst. Auch Balance-Updates sind immer wieder geplant.

Das große Highlight wird jedoch die neue Erweiterung im Herbst 2023. Diese bringt neue Story-Inhalte, ein neues Dungeon, eine neue Waffe, eine neue Ausrüstungsstufe und Reittiere!

Unklar ist derzeit noch, ob ihr die Erweiterung extra kaufen müsst oder ob sie kostenlos sein wird.

Trotz allem klingt der Content-Plan für 2023 deutlich besser als im Vorjahr. Die größten Probleme wurden gelöst und nun wird sich stark auf neue Story und neue Inhalte fokussiert. Das sollte New World dieses Jahr gerade für Veteranen und Vielspieler interessanter machen.

Season-Pass verspricht einzigartige Belohnungen und Booster, aber kein Pay2Win

Wie ist der Season-Pass genau aufgebaut? Der neue Pass kommt mit insgesamt 100 Belohnungsstufen. Diese Stufen erhöht ihr, indem ihr Saison-EP sammelt. Diese erhaltet ihr für den Abschluss spezieller Aufgaben während einer Season, aber auch für Fraktionssmissionen, Stadtquests, Dungeons und PvP.

Außerdem wird eine sogenannte Stempelkarte eingefügt. Auf dieser findet ihr verschiedene tägliche Aufgaben, die ihr “abstempeln” könnt. Jeder Stempel gibt Saison-EP. Mehr Erfahrungspunkte gibt es jedoch, wenn ihr ein “BINGO” erzeugt – also eine Reihe horizontal, vertikal oder diagonal abschließt.

Ihr levelt beide Pässe – kostenlos und Premium – gleichzeitig, wobei ihr für den Premium-Pass Stufe 25 erreicht haben müsst. Wenn ihr aber nachträglich den Premium-Pass kauft, bekommt ihr rückwirkend alle Belohnungen.

Der Season-Pass soll die Spieler eine Zeit beschäftigen, allerdings soll der durchschnittliche Spieler keine 3 Monate brauchen, um alle Belohnungen zu erhalten. Er gilt zudem regionsweit. Ihr könnt den Pass also mit mehreren Charakteren in Europa zusammen voranbringen. Wenn ihr allerdings auf amerikanische Server wechselt, müsst ihr mit dem Pass wieder bei null anfangen.

Wie teuer ist der Premium-Pass? Er kostet 20.000 Glücksmarken – also umgerechnet 19,50 Euro. Die Marken gibt es exakt in dieser Zahl zu kaufen.

Was gibt es für Belohnungen?

Im kostenlosen Pass bekommt ihr eine Vielzahl von hilfreichen Belohnungen, darunter neue Skins, Glücksmarken, Emotes, saisonale Waffen und Rüstung, Schattensplitter, Gipskugeln und Materialvorräte.

Im Premium-Pass soll es ebenfalls Schattensplitter, Gipskugeln und Materialien und zudem weitere, einzigartige Skins geben.

Besonders interessant sind die neuen Boost-Marken, die in beiden Pässen, aber auch neu im Shop veröffentlicht werden.

Dabei handelt es sich um temporäre Buffs, über die Spieler schneller aufschließen können sollen. So gibt es etwa für 90 Minuten mehr Gebietserfahrung oder mehr Erfahrungspunkte beim Leveln einer Waffe. Einen Vorteil im Kampf wird es jedoch nicht geben.

Was sagt ihr zu den Plänen von New World für dieses Jahr? Wie steht ihr generell zu Season-Pässen und den Updates alle 3 Monate? Und was sagt ihr zur neuen Erweiterung? Schreibt es gerne in die Kommentare.

