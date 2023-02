New World: Die 3 stärksten Builds für Damage Dealer in Dungeons

In New World spielen die Dungeons eine wichtige Rolle. Sie bieten im Midgame eine gute Methode, um die Ausrüstungsstufe zu stärken, und im Endgame sind die Mutationen der schwerste Inhalt im Spiel. Wir von MeinMMO zeigen euch drei Builds für Damage Dealer, mit denen ihr in Dungeons eine gute Figur macht.

Was müsst ihr generell über Dungeons wissen? In jedem Dungeon gibt es unterschiedliche Gegnertypen, die jeweils anfällig für verschiedene Schadensarten sind. Im Garten des Ursprungs gibt es etwa die Angry Earth, die 20 % mehr Schaden durch Schnittangriffe erleiden, dafür aber weniger Damage von Stich-Schaden bekommen.

Wir stellen euch deshalb drei Builds vor, die jeweils gegen einen bestimmten Gegnertypen gut sind. Bei den Builds findet ihr zudem Alternativen, die ebenfalls stark sind, aber nicht ausführlich vorgestellt werden. Derzeit ist es jedoch so, dass nur wenige Waffen in der Meta sind und gerade magische Waffen einen schlechten Stand haben.

Hinweis: Jeder der hier vorgestellten Builds ist im normalen Modus eines Dungeons bereits stark genug. Allerdings haben wir den Guide bewusst so aufgebaut, dass er sich auch an Spieler richtet, die gerne an die Mutationen herangehen möchten.

Wer Builds für Tanks oder Heiler sucht, wird hier fündig:

Beil und Streitaxt – Stark gegen Ahnenwächter

Warum wird diese Kombo gespielt? Beil und Streitaxt skalieren beide mit dem Attribut Stärke, was sie zu einer nützlichen Combo macht. Zudem könnt ihr Feinde mit der Axt heranziehen und ihnen danach mit dem Beil extrem viel Schaden zufügen.

Das Beil hat zudem die Besonderheit, dass ihr durch das Attribut “Dem Tode trotzen” für 3 Sekunden unverwundbar werdet, wenn ihr eigentlich sterben würdet. Das macht den Build auch nützlich für Anfänger.

Er kommt im Kampf gegen die Ahnenwächter (Lazarus, Enneade, Zerstörter Obilisk) zur Geltung.

Wie verteile ich die Attribute? Ihr investiert die meisten Punkte in Stärke. Für Anfänger gilt: 300 Punkte in Stärke, 200 in Konstitution. Erfahrene Spieler können auf eine Kombo aus Stärke (300) und Geschick (210) setzen.

Welche Skills nutze ich beim Beil? Beim Beil setzt ihr primär auf den Berserker-Baum und nutzt auch zwei der aktiven Fähigkeiten daraus:

Berserker

Tosende Fluten

Zerreißender Wurf

Der Berserker-Modus erhöht euren verursachenden Schaden, euer Bewegungstempo, ihr könnt nicht unterbrochen werden und regeneriert zudem Lebenspunkte. Tosende Fluten wiederum sorgt für ordentlich Schaden und erhöht im Anschluss eure Bewegungsgeschwindigkeit.

Den Kampf eröffnet ihr jedoch mit Zerreißender Wurf. Dieser bringt den Debuff “Aufgerissen”, durch den die Schadensverringerung der Gegner um 10 % reduziert wird. Gleichzeitig skillt ihr im Baum “Wurf” die passiven Attribute “Erfrischende Würfe” (reduziert die Abklingzeiten aller Beilfähigkeiten, wenn ihr Feinde mit einer Schwächung trefft) und “Ausbeutung” (10 % mehr Schaden an Gegnern mit aktiver Schwächung).

Welche Skills nutze ich bei der Streitaxt? Bei der Streitaxt nutzt ihr beide Skill-Trees:

Raffen

Mahlstrom

Quell der Schwerkraft

Mit Raffen zieht ihr Gegner heran, die vor euch stehen, und mit dem Mahlstrom zieht ihr Gegner um euch herum zu euch ran, absorbiert gleichzeitig Geschosse und verleiht euch den Buff “Mut”. Auch der Quell der Schwerkraft bringt CC mit, um Feinde zu verwurzeln, und verleiht euch und anderen Spielern im Effekt den Buff “Verstärkung”.

Ihr verursacht außerdem mehr und erleidet weniger Schaden, wenn 3 Gegner in eurem Umkreis stehen, was dank Raffen und Mahlstrom zumindest abseits der Bosse immer der Fall sein sollte.

Wie sieht die Ausrüstung aus? Ihr setzt auf eine leichte Rüstung, um den maximalen Schaden zu bekommen. Auf der Rüstung solltet ihr die Bonus-Effekte “Ermächtigender Zerreißender Wurf” und “Tosende Fluten” haben. Diese stärken eure Beilangriffe.

Auf beiden Waffen wollt ihr als Edelstein einen Opal oder Diamanten einsetzen.

Welche Alternativen gibt es? Ein ebenfalls starkes Build bei den Ahnenwächtern ist Großschwert und Streitaxt, das wir euch bei den Verderbten/Verlorenen nochmal genauer vorstellen. Alternativ könnt ihr hier auch auf Rapier und Speer setzen.

Großschwert + Beil – Stark gegen Angry Earth

Warum wird diese Kombo gespielt? Beil und Großschwert skalieren beide mit dem Attribut Stärke, was sie zu einer nützlichen Combo macht. Anders als bei der Streitaxt verzichtet ihr etwas auf CC zu Gunsten von noch mehr Schaden.

Das Beil hat die Besonderheit, dass ihr durch das Attribut “Dem Tode trotzen” für 3 Sekunden unverwundbar werdet, wenn ihr eigentlich sterben würdet. Das macht den Build auch nützlich für Anfänger.

Er kommt im Kampf gegen die Angry Earth (Garten der Genesung, Seepocken und Schwarzpulver) gut zur Geltung, weil diese anfällig für Schnittschaden sind, was beide Waffen verursachen.

Wie verteile ich die Attribute? Ihr investiert die meisten Punkte in Stärke. Für Anfänger gilt: Ihr verteilt 165 Punkte in Stärke, 150 in Geschick und 200 in Konstitution. Erfahrene Spieler können auf eine Kombo aus Stärke und Geschick setzen und die Defensive von Konstitution ignorieren.

Welche Skills nutze ich beim Beil? Beim Beil setzt ihr primär auf den Berserker-Baum und nutzt auch zwei der aktiven Fähigkeiten daraus:

Berserker

Tosende Fluten

Zerreißender Wurf

Der Berserker-Modus erhöht euren verursachenden Schaden, euer Bewegungstempo, ihr könnt nicht unterbrochen werden und regeneriert zudem Lebenspunkte. Tosende Fluten wiederum sorgt für ordentlich Schaden und erhöht im Anschluss eure Bewegungsgeschwindigkeit.

Den Kampf eröffnet ihr jedoch mit Zerreißender Wurf. Dieser bringt den Debuff “Aufgerissen”, durch den die Schadensverringerung der Gegner um 10 % reduziert wird. Gleichzeitig skillt ihr im Baum “Wurf” die passiven Attribute “Erfrischende Würfe” (reduziert die Abklingzeiten aller Beilfähigkeiten, wenn ihr Feinde mit einer Schwächung trefft) und “Ausbeutung” (10 % mehr Schaden an Gegnern mit aktiver Schwächung).

Welche Skills nutze ich beim Großschwert? Beim Großschwert nutzt ihr primär den offensiven Baum “Gemetzel”:

Kreuzschnitt

Unerbittlicher Sturm

Himmelwärts-Schnitt

Über den Pfad des Gemetzels (offensive Haltung) verursacht ihr 15 % mehr Schaden, bekommt jedoch auch 15 % mehr. Es ist also wichtig, dass ihr einkommenden Schaden vermeidet.

Unerbittlicher Sturm wird genutzt, um durch große Horden von Gegner zu schnetzeln, Himmelwärts-Schnitt hingegen ist für einzelne Ziele gedacht. Kreuzschnitt macht allgemein sehr starken Schaden.

Wichtig ist, dass ihr den “Pfad des Gemetzels” aufrecht haltet, um so dauerhaft mehr Schaden zu verursachen und dass ihr eure Cooldowns um 10 % reduziert, wenn ihr schwere Angriffe nutzt. Regelmäßig solltet ihr zudem ausweichen, um so Ermächtigung für die nächsten 3 Angriffe zu erhalten, was euren Schaden nochmal erhöht.

Wie sieht die Ausrüstung aus? Ihr setzt auf eine leichte Rüstung, um den maximalen Schaden zu bekommen. Auf der Rüstung solltet ihr die Bonus-Effekte “Aussaugender Kreuzschnitt” und “Tosende Fluten” haben. Damit heilt ihr euch und setzt Cooldowns zurück.

Auf beiden Waffen wollt ihr als Edelstein einen Opal oder Diamanten einsetzen.

Welche Alternativen gibt es? Ein ebenfalls starkes Build bei den Angry Earth setzt auf Speer und Beil. Grundsätzlich könnt ihr auch das oben vorgestellte Beil+Streitaxt spielen.

Großschwert + Streitaxt – Stark gegen Verderbte und Verlorene

Warum wird diese Kombo gespielt? Großschwert und Streitaxt skalieren beide mit dem Attribut Stärke, was sie zu einer nützlichen Combo macht. Zudem könnt ihr Feinde mit der Axt heranziehen und ihnen danach mit dem Großschwert extrem viel Schaden zufügen.

Das Großschwert hat den derzeit höchsten DPS im Spiel, allerdings auch mit einigen Risiken, denn ihr bekommt in der offensiven Haltung mehr Schaden.

Das Build kommt im Kampf gegen die Verlorenen (Seepocken und Schwarzpulver, Amrhein) oder gegen die Verderbten (Schiffswerft, Herz der Stürme) zur Geltung.

Wie verteile ich die Attribute? Ihr investiert 300 Punkte in Stärke und 210 Punkte in Geschick.

Welche Skills nutze ich beim Großschwert? Beim Großschwert nutzt ihr primär den offensiven Baum “Gemetzel”:

Kreuzschnitt

Unerbittlicher Sturm

Himmelwärts-Schnitt

Über den Pfad des Gemetzels (offensive Haltung) verursacht ihr 15 % mehr Schaden, bekommt jedoch auch 15 % mehr. Es ist also wichtig, dass ihr einkommenden Schaden so gut es geht vermeidet.

Unerbittlicher Sturm wird genutzt, um durch große Horden von Gegner zu schnetzeln, Himmelwärts-Schnitt hingegen ist für einzelne Ziele gedacht. Kreuzschnitt macht allgemein sehr starken Schaden.

Wichtig ist, dass ihr den “Pfad des Gemetzels” aufrecht haltet, um so dauerhaft mehr Schaden zu verursachen und dass ihr eure Cooldowns um 10 % reduziert, wenn ihr schwere Angriffe nutzt. Regelmäßig solltet ihr zudem ausweichen, um so Ermächtigung für die nächsten 3 Angriffe zu erhalten, was euren Schaden nochmal erhöht.

Welche Skills nutze ich bei der Streitaxt? Bei der Streitaxt nutzt ihr beide Skill-Trees:

Raffen

Mahlstrom

Quell der Schwerkraft

Mit Raffen zieht ihr Gegner heran, die vor euch stehen, und mit dem Mahlstrom zieht ihr Gegner um euch herum zu euch ran, absorbiert gleichzeitig Geschosse und verleiht euch den Buff “Mut”. Auch der Quell der Schwerkraft bringt CC mit, um Feinde zu verwurzeln, und verleiht euch und anderen Spielern im Effekt den Buff “Verstärkung”.

Ihr verursacht außerdem mehr und erleidet weniger Schaden, wenn 3 Gegner in eurem Umkreis stehen, was dank Raffen und Mahlstrom zumindest abseits der Bosse immer der Fall sein sollte.

Wie sieht die Ausrüstung aus? Ihr setzt auf eine leichte Rüstung, um den maximalen Schaden zu bekommen. Auf der Rüstung solltet ihr die Bonus-Effekte “” und “Aussaugender Kreuzschnitt” haben.

Auf beiden Waffen wollt ihr als Edelstein einen Opal oder Diamanten einsetzen.

Welche Alternativen gibt es? Nützlich beim Kampf gegen die Verlorenen ist die Kombo aus Eisstulpen und Unheilsstulpen. Das liegt daran, dass die Verlorenen anfällig für Eisschaden sind. Allerdings ist das Build schwerer zu spielen. Alternativ könnt ihr auch hier auf Großschwert und Beil setzen.

Gegen die Verderbten könnt ihr alternativ gut mit Rapier und Speer spielen, da sie anfällig für Stichschaden sind.

