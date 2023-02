Wird New World jetzt Pay2Win? Wir haben uns den neuen Season-Pass angeschaut

In der vergangenen Woche hat New World ein neues Season-System angekündigt. Enthalten sind ein kostenloser und ein kostenpflichtiger Pass. Beide sollen Ausrüstungsgegenstände, Materialien und Booster enthalten. Wir von MeinMMO schauen, was genau drinsteckt.

Was hat es mit dem Pass auf sich? Alle 3 Monate soll New World künftig eine neue Saison starten. Mit dieser Saison wird es zwei Pässe geben – einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen, der 20.000 Glücksmarken kostet, also umgerechnet exakt 19,50 Euro.

Jeder Pass enthält 100 Stufen. Die Belohnungen vom Premium-Pass bekommt ihr auch rückwirkend, wenn ihr ihn später kauft.

Die Stufen im Pass erhöht ihr, indem ihr Saison-EP sammelt. Diese erhaltet ihr für den Abschluss spezieller Aufgaben während einer Season, aber auch für Fraktionssmissionen, Stadtquests, Dungeons und PvP. Außerdem wird eine sogenannte Stempelkarte eingefügt. Auf dieser findet ihr verschiedene tägliche Aufgaben, die ihr „abstempeln“ könnt.

Wann starten die Seasons? Die erste Saison wird am 28. März starten. Allerdings kann man sich den Pass bereits auf dem Test-Server anschauen.

Premium-Pass bietet Legendäre Gegenstände, Schattensplitter und Glücksmarken

Was steckt im Premium-Pass? Schon direkt zum Start erhaltet ihr eine nützliche Belohnung. Die Stufe 1 bringt euch eine legendäre Waffe, ein legendäres Rüstungsteil und ein legendäres Schmuckstück. Die Werte darauf sind jedoch zufällig. So bekamen wir auf dem Test-Server einen Bogen mit Geschick, Handschuhe mit Konstitution und einen Ring ebenfalls mit Konstitution.

Die “Willkommens-Belohnung” direkt zum Start.

Die erhaltenen Items waren okay, sind aber definitiv nicht “best in slot”. Zudem gab es zum Auftakt gleich 5 Booster für Saison-XP, Waffen-XP, Sammel-XP, Gebiets-XP und Fertigkeitsstärkung. Letztere bringen 10 % mehr Ertrag bei den Sammel-Berufen wie Holzfällen oder Bergbau, alle anderen doppelte Erfahrungspunkte für den jeweiligen Aspekt.

Die nächsten Stufen sind dann etwas harmloser. Sie enthalten:

Einen zufälligen Skin aus dem Dungeon Sturmwind

Neue Emotes

Farben

Neue Kompanie-Wappen

Skins für Sammelwerkzeuge und Zelte

1.000 Glücksmarken, die man theoretisch künftig nutzen kann, um den nächsten Season Pass günstiger zu kaufen. Insgesamt bekommt ihr im Pass 5.000 Glücksmarken – also 1/4 des Preises – zurück.

Auf Stufe 10 wird es wieder kniffliger. Hier gibt es eine Waffen-Auswahltruhe, bei der man garantiert Waffen mit festem Attribut – also Stärke, Geschick, Intelligenz oder Konzentration – bekommt. Eine davon soll auch garantiert legendär sein.

Direkt im Anschluss folgen 1.500 Schattensplitter, die für die spätere Aufwertung der Ausrüstung von Stufe 600 auf 625 benötigt wird. Insgesamt gibt es von den Schattensplittern 7.500 im Pass. Diese lassen sich etwa in 10 bis 30 Stunden Spielzeit sichern, je nachdem, wie effektiv man unterwegs ist.

Die Truhen mit einer garantierten legendären Waffe.

Es folgen weitere Truhen mit Dungeon-Skins, einem legendären Schmuckstück mit Stats und später auch einer legendären Rüstung mit Stats. Auf Stufe 17 gibt es zudem 3.000 Taler bar auf die Hand. Insgesamt enthält der Pass 12.000 Taler, was schon einige Stunden des Farmens in Anspruch nimmt.

Im Pass folgen 10 Flammenkerne und 5 Gipskugeln. Wer den ganzen Pass durchspielt, bekommt insgesamt 30 Flammenkerne und 25 Gipskugeln. Materialien in Form einer Elementarquintessenz und von Phiolen mit ruhendem Azoth sind ebenfalls enthalten.

In den nächsten Stufen des Passes folgen weitere Skins, Truhen mit legendären Waffen, Rüstungsteilen und Schmuckstücken, sowie eine Kiste mit 3 Makellosen geschliffenen Edelsteinen. Auch weitere Booster sind dabei.

Die letzten 10 Stufen des Passes bringen zudem große Belohnungskisten mit Ausrüstung aus den Mutierten Dungeons. Die letzte finale Belohnung auf Stufe 100 ist auf dem Test-Server noch nicht zu sehen.

Die letzten Belohnungen von Stufe 91 bis 99.

Der kostenlose Pass bietet deutlich weniger

Was enthält der kostenlose Pass? Deutlich weniger. Zur Begrüßung gibt es hier 1.000 Schattensplitter, 1 Gipskugel und eine zufällige benannte Waffe. Diese muss aber nicht unbedingt legendär sein.

Insgesamt bringt der kostenlose Pass:

4.000 Schattensplitter

8.500 Gold

2.500 Glücksmarken

31 Gipskugeln

10 Flammenkerne

Mehrere Truhen mit der Chance (!) auf legendäre Waffen und Rüstungen

Heiltränke

Phiolen mit Azoth

Booster

Einige neue Skins

Man kann den Premium-Pass als Pay2Win definieren, muss es aber nicht

Ist der Premium-Pass Pay2Win? Das hängt von der eigenen Definition ab. Der Pass bringt einige Dinge, die euch Zeit ersparen, etwa die Gipskugeln, Schattensplitter und die Booster. Zudem bekommt ihr Taler und Materialien, die ihr sonst im Spiel erfarmen müsstet. Er ist also eine große Hilfe und spart sicherlich eine zweistellige Stundenzahl an Farm-Zeit.

Allerdings könnt ihr mit diesem Pass nur zu “Veteranen” aufschließen. Denn nichts in dem Pass macht euch stärker, als es die aktiven Spieler bereits sind – etwa durch Booster für mehr Stärke oder höhere Itemstufen.

Die meisten werden ihre Waffen und Berufe auf Max-Level und auch die Ausrüstung bereits auf 625 gebracht haben. Viele legen zudem Wert auf perfekte Stats, etwa durch die Perks angepasst auf die eigene Waffe. Die Ausrüstung im Pass hat diese nur mit viel Glück. Sie ist für den Übergang gut, unterliegt aber im PvE und PvP den perfekten Stats.

Zudem reichen die Schattensplitter bei Weitem nicht aus, um das Gear auf Stufe 625 zu bringen. Ihr werdet also trotzdem noch farmen müssen.

Trotzdem ist der Pass diskutabel. Gerade Materialien, Taler und legendäre Ausrüstung sind für Neueinsteiger sehr nützlich. Hätte man es bei Gips, Schattensplittern, Skins, Emotes und Farben belassen, wäre der Aufschrei sicherlich kleiner.

Was haltet ihr von dem Pass? Empfindet ihr die Inhalte als Pay2Win? Schreibt es gerne in die Kommentare.

