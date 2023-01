Entwickler von New World erklären im Video, wie schwierig es ist, ein MMORPG zu machen

Es ist eines der normalsten Dinge der Gaming-Industrie: Spieler wünschen sich bestimmte Inhalte für ihr Lieblingsspiel, doch die kommen einfach nicht. In einem Video sprechen jetzt drei Entwickler von New World darüber, weshalb Entwicklung mancher Inhalte gar nicht so einfach ist.

Was ist das für ein Video? In einem neuen Video, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal von New World veröffentlicht wurde, sprechen drei Entwickler von Amazon Games über ihre Arbeit an dem MMORPG. Dabei erklären sie, weshalb die Implementierung von neuen Features und die generelle Entwicklung eines MMORPGs schwierig ist und gehen auf den Faktor Zeit ein.

Wer spricht in dem Video? In dem Video sprechen drei Mitarbeiter von Amazon Games, die direkt an der Entwicklung von New World beteiligt sind:

Gastgeber der Gesprächsrunde ist New World Game Director Scot Lane.

An seiner Seite sind Senior Gameplay Engineer Scott Geiser

und Creative Director Dave Verfaillie.

New World. Warum nicht 20.000 Spieler pro Server?

Was sagen die Entwickler? Direkt zu Beginn des Gespräches stellt Lane die Frage, warum sie nicht 20.000 auf jeden Server spielen lassen.

Geiser sagt daraufhin, dass es manchmal „eine technische Herausforderung“ sei und manchmal auch „ein Gameplay-Problem“. Die Anforderungen, die mit einer solchen Umstellung kommen würden, könnten Lags verursachen.

Anschließend verweist Verfaillie darauf, dass eine so hohe Spielerzahl nicht mit dem Design des Spiels funktionieren würde. Als Beispiel nennt er das Farmen von Ressourcen, besonders den seltenen und wie es wäre, wenn 30.000 Spieler versuchen, eine solche Ressource zu bekommen.

Im Verlauf des Gespräches kommt Scot Lane dann auf die Arbeit an möglichen neuen Inhalten zu sprechen und sagt:

Seien Sie versichert, wir wollen immer noch Sachen reinbringen, die Spaß machen. Ja, wirklich schnell. Aber nicht auf die Gefahr hin, Dinge kaputtzumachen.

„Es fügt jede Menge Arbeit hinzu“

Die Probleme beim Schaffen neuer Inhalte: Creatice Director Verfaillie spricht anschließend über das Speichern von Rüstungssets. Er wisse, dass jeder seine Ausrüstung wechseln möchte. Aber das gilt sicherlich auch für Attribute oder die Waffenbeherrschung. Das ergebe laut Verfaillie die Frage, ob man alles zusammen veröffentlichen wolle oder zuerst nur die Ausrüstung, damit sie die Änderung schneller herausbringen können.

Daraufhin führt Geiser an, dass man auch bei der Speicherung von Ausrüstungssets die technischen Anforderungen bedenken müsse: „Wenn ihr Hunderte von Leuten auf eurem Bildschirm habt und jeder ständig seine Ausrüstung wechselt, ist das eine Menge Zeug / Daten, die wir senden, und die ‚Rohre‘ verstopfen können.“

Eine weitere Frage, die Verfaillie anführt, lautet: „Warum machen wir nicht einfach eine andere Waffe?“ Anschließend sagt er, dass eine Waffe einen Effekt auslöst, der „Dinge spanwt“. Das wirkt sich laut ihm wiederum auf das Spiel aus.

Lane fügt hinzu, dass man dabei auch Balancing-Probleme beachten müsse und jede neue Waffe auch neue Animationen und Soundeffekte benötigt. Dazu kommt die Erstellung benannter Gegenstände, ergänzt Verfaillie und stellt fest, „Es fügt also einfach eine Menge Arbeit hinzu.“

„Einfach“ ist nicht dasselbe wie „schnell“

Warum benötigen einfache Ergänzungen viel Zeit? Zum Ende des Gespräches erklärt Lane, dass nicht die Schwierigkeit, sondern die Zeit der wichtigste Faktor der Arbeit sei. Laut ihm seien manche Dinge „super einfach“, dauern aber sehr lange – besonders wenn man Wert auf eine hohe Qualität lege.

Lane erzählt, er sagt zu Freunden, die nicht in der Spieleentwicklung tätig sind, sie sollen im Internet nach dem „Türproblem“ suchen und führt aus: „Ein Designer geht zu einem Ingenieur und sagt: ‘Ich möchte eine Tür einbauen.’ Und der antwortet: ‘Oh, öffnet und schließt sich die Tür? Kannst du durch die Tür gehen? Öffnet sie von links oder öffnet sie von rechts? Ist sie verschließbar?’“

Lane möchte mit dem Beispiel damit verdeutlichen, dass auch eine einfach erscheinende Handlung, zahlreiche Fragen aufwirft, die geklärt werden müssen. Verfaillie ergänzt daraufhin, dass „einfach“ und „schnell“ nicht dasselbe sei und nennt einen passenden Vergleich:

„Es ist einfach, bis zu einer Million zu zählen …“