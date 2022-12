New World Roadmap: Das passiert in der ersten Hälfte von 2023 und diese 2 großen Neuerungen sollen noch kommen

New World hat seine Roadmap für die erste Hälfte von 2023 veröffentlicht. Mit dabei sind ein neuer Dungeon, Transmog und der erste Raidboss. Doch auch für die Zeit danach sind einige große Neuerungen geplant. Wir von MeinMMO verraten, was das MMORPG in Zukunft noch bekommen soll.

Was steckt in der Roadmap für 2023? Die Entwickler haben in einem neuen Video die Roadmap für 2023 vorgestellt. Sie teilt sich in zwei Abschnitte:

Im Frühling soll es die neue Expedition „Empyreische Schmiede“, Anpassungen am Ausrüstungsystem, Anpassungen an der Haupthandlung ab Level 25 und ein neues „Frühlingsblüte-Event“ geben. Vor allem das Ausrüstungssystem ist hier interessant. Es soll eine Lagerfunktion geben, mit der man schnell zwischen mehreren Sets (PvE, PvP oder für spezielle Dungeons) wechseln kann.

Im Sommer kommen dann das Transmog-System für Skins, Raid-Gruppen, der Raidboss „Sandwurm“ und der Außenpostenansturm wird serverübergreifend. Außerdem kehrt das Sommer-Meleyfaire-Event zurück.

Damit verschieben sich einige geplante Neuerungen ein wenig nach hinten, etwa das Transmog-System, das eigentlich für Frühling angedacht war. Zudem enthält die Roadmap keine neue Waffe, was einige Spieler überrascht.

Allerdings gibt es den Disclaimer, dass nicht alle geplanten Neuerungen in der Roadmap enthalten sind. Es besteht also die Chance auf weiteren Content.

Was kommt noch dieses Jahr? Das Winterkonvergenz-Fest, das schon 2021 stattgefunden hat, kehrt wieder zurück. Euch erwarten neue Belohnungen und ein neuer Winterboss, der ähnlich funktioniert wie der Truthahn.

Zudem wird es eine neue Mutation für das Dungeon Sternengrabhügel geben, die Kämpfe aus der ersten Instanz Amrhein-Ausgrabung mit reinmischt. Dieses Mashup soll gerade Fans zufriedenstellen, die sich die Hardmodes für die ersten Dungeons gewünscht haben.

Außerdem soll das Update im Dezember Änderungen an den Gilden vornehmen. Damit soll verhindert werden, dass große Gruppen mit mehreren Kompanien die Server kontrollieren. Ein genaues Release-Date für die beiden Ereignisse gibt es bisher noch nicht.

Hier könnt ihr euch das komplette Entwickler-Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

New World soll Mounts und neue Crafting-Skills bekommen

Welche Änderungen sind über die Roadmap hinaus geplant? Neben der Roadmap wurden immer mal wieder Features genannt, an denen im Hintergrund gearbeitet wird. Dazu zählen etwa weitere Dungeons, Raids und Waffen.

Besonders interessant ist jedoch das Thema Mounts. Denn diese werden seit Release gefordert und auch wir von MeinMMO haben sie im neuen Gebiet Brimstone Sands vermisst. Hier verriet Scot Lane dem Twitch-Streamer Asmongold, dass bereits an Mounts gearbeitet wird (via YouTube). Wann diese kommen, ist aber noch unklar.

Ebenfalls wurden im Ausblick auf die Zukunft im Oktober komplett neue Crafting-Skills angekündigt. Was genau kommt, ist bisher nicht bekannt. Vermutlich wird es sich um neue Herstellungsberufe und weniger um neue Sammelberufe drehen.

Weitere geplante Neuerungen, die bisher nicht in der Roadmap stehen, sind:

Practice Wars – ein Modus, um die Kriege als Gilde zu trainieren

Leaderboards für das Arena-PvP

Das nächste Gebiet in der offenen Welt

Was denkt ihr über die Zukunft von New World? Sprechen euch die Inhalte an oder wünscht ihr euch etwas komplett anderes?

Eine Anpassung, das bisher noch nicht in der Roadmap steht, fordern die Spieler aber vehement:

New World sollte dringend ein Feature überarbeiten, wenn es seinen Hype halten will