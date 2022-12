MMORPG-Spieler braucht 8 Jahre und fast 40.000 Spielstunden für einen verrückten Erfolg – Auch die Entwickler gratulieren ihm

Der Spieler Iron Hyger hat am 2. Dezember einen verrückten Rekord aufgestellt. Er ist der erste Spieler, der alle Skills in Old School Runescape auf das Max-Level gebracht hat – allerdings nicht im normalen Modus, sondern als Ironman, was viele Einschränkungen mit sich bringt. Er brauchte für diesen Erfolg fast 40.000 Spielstunden oder umgerechnet knapp 14 Stunden pro Tag.

Was genau hat Iron Hyger geschafft? Er hat jeden Skill, den es im Spiel gibt, auf das Max-Level gebracht. Zu diesen Skills gehören etwa Attack und Defence, aber auch Kochen, Bergbau oder Angeln. Die Aufgaben sind also vielseitig.

Insgesamt gibt es 23 Disziplinen, in denen er jeweils 200 Millionen Erfahrungspunkte sammeln musste. Das sorgt dafür, dass er insgesamt 4,6 Milliarden EP brauchte.

Diese Herausforderung ist schon unter normalen Bedingungen sehr schwierig, doch Iron Hyger gelang dies im Ironman-Modus. Dieser sorgt dafür, dass man ziemlich auf sich allein gestellt ist und bringt etliche Einschränkungen, darunter:

Kein Handel mit anderen Spielern

Keine Erfahrungspunkte durch PvP

Keine Belohnungen durch bestimmte Gruppenaktivitäten

Kein Betreten von Häusern außer dem eigenen

Keine Belohnungen für den Kill eines Mobs oder anderen Spielers, wenn auch nur 1 Schadenspunkt von einem anderen Spieler verursacht wurde

Zum Zeitpunkt des Erfolgs hatte der zweitplatzierte Spieler dids übrigens 4,15 Milliarden Erfahrungspunkte gesammelt, was auch schon extrem stark ist. Zu Platz 3 wird der Abstand jedoch deutlich größer.

Er hat 12 Stunden pro Tag mit teilweise anstrengenden Aufgaben verbracht

Wie beeindruckend ist der Erfolg? In der RuneScape-Community ist man sich einig: Der Erfolg ist total verrückt. In den Kommentaren bestätigen einige Nutzer, dass Iron Hyger fast 40.000 Stunden gespielt hat.

Der Ironman wurde erst am 13. Oktober 2014 eingeführt und von da an bis zum Rekord sind etwa 71.280 Stunden vergangen. Zudem startete der Spieler erst knapp ein Jahr nach der Einführung. Im Grunde bedeutet das, dass Iron Hyger 7 Jahre lang um die 15 Stunden pro Tag gespielt hat.

Im reddit betonen die Spieler, dass die Aufgaben teilweise grindy, aber manchmal auch anstrengend waren. So soll er mit unheimlich hoher Geschwindigkeit und Effektivität gefarmt haben. Während man als klassischer RuneScape-Spieler viele Items fürs Crafting von anderen Spielern kaufen kann, musste Iron Hyger sich alles selbstständig besorgen.

Zu diesem Erfolg gratulierten ihm nicht nur andere Spieler, sondern auch die Entwickler selbst (via Imgur). Sie schrieben in einer Ingame-Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch, Iron Hyger. Du bist der erste Iron-Spieler, der die 200m in jedem Skill geschafft hat. Nun kannst du endlich das Spiel spielen!“

Allerdings gibt es auch Kritik. Einige finden, dass man nicht 15 Stunden am Tag in ein Videospiel stecken sollte oder witzeln, dass er ja jetzt Zeit habe, endlich die echte Welt durchzuspielen.

Wie geht es für den Spieler weiter? Nach seinem Erfolg schrieb Iron Hyger eine Nachricht in den Chat: „Was nun?“. Das ist eine berechtigte Frage, immerhin hat RuneScape über viele Jahre sein Leben bestimmt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er jetzt mit dem MMORPG aufhört.

Was sagt ihr zu diesem Erfolg? Ist das beeindruckend oder ist die Kritik berechtigt?

Erst im November haben wir über einen Spieler in RuneScape berichtet, der einen schweren Erfolg bejubelte und dann bewusstlos wurde:

